|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:38
Сибарит написав: Banderlog написав:
Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно?
з 91 року.)
Лорд спрашивает дворецкого:
- Джон, что там за шум на улице?
- Демонстрация геев, сэр.
- Да? А чего они хотят?
- Они хотят, чтобы их не подвергали дискриминации, сэр.
- А что, их действительно подвергают дискриминации?
- Нет, сэр.
- Тогда чем же они недовольны?
- П....., сэр!
А если серьезно, во многих случаях наблюдается интересный психологический эффект: память о былой дискриминации вызывает значительно более бурную деятельность, чем сама дискриминация.
чого Сибаріт не любить веселкових, бо лісапєта нема
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40731
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:46
Бетон написав:
Проверяют они судью печерского суда ну и само собой ей ничего не будет. Суть в том, что эта баба пользуется 150 м2 чужой квартиры, но ясно что НАЗК самый бесполезное, что создано властью.
Интересно другое.
Они проверили её расходы по карте и увидели, что судья после начала войны, тратила тысячи баксов на отдыхе в Занзибаре. Покупает дольче габана, гуччи и прочее.
Вот для кого жизнь в войну - мёд
хотаб був теж на Занзібарі, тепер що його провіряти?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40731
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6992
|
|