Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:38

Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Природа сама зробила дитину любознатєльною, допитливою, ігривою.
  Banderlog написав:Живий слон, в клітці не може подарити таку ж насиченість та інтенсивність емоцій як мультяшний.
Природа не робила слона в клітці. Живий слон, що біжить (насправді, йде, просто швидко) в твоєму напрямку зі швидкістю до 40 км/год подарує таку інтенсивність емоцій, що куди там мультикам
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36588
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:53

К вопросу о необходимости знаний/образования.
Реформа направлена ​​на изменение более 100 статей трудового кодекса, который, по ее словам, «основан на традиционных моделях работы и не может отвечать вызовам цифровой эпохи».

Её главная цель — повышение производительности труда. Несмотря на медленный рост в последние годы, Португалия по-прежнему значительно отстаёт от среднего показателя по Европейскому союзу из-за структурных недостатков, таких как низкий уровень образования, согласно отчётам Национального совета по производительности труда.
https://www.reuters.com/business/world-at-work/portugal-launches-labour-reform-criticised-by-unions-2025-09-11/
Решения, возможно, спорные, профсоюзы выступают против. Но это другой разговор, не собираюсь разбираться в их проблемах.
Цитату привёл только ради выделенного.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:58

  Faceless написав:Живий слон, що біжить (насправді, йде, просто швидко) в твоєму напрямку зі швидкістю до 40 км/год подарує таку інтенсивність емоцій, що куди там мультикам
це я понімаю, но поки не готовий до такого)
За великим рахунком, я тоді здався... Більшість часу вони були на карусєльках. А куди діватись? Це їх дитинство і їх радує карусєлька. А в своє я їх не затяну бо і сам туди дороги не знаю)
Меншу, правда, поки ще в восторг приводить будівельна техніка) особєнно ескаватори сині.
І тож більше ніж слон, до якого спецом їхати 12 годин поїздом в одну сторону)
цього року втайні ходив з нею на стройку. Всеодно чоропіті якій в листопаді буде 4, ніхто не повірить.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:59

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А я ранее отвечал, что это ошибка. Такая же, как в медицине, которая занимается больными, игнорируя здоровых.
тут этические проблемы. Родители почему то считают, что психолог это их помощник. Такой типа супер продвинутый педагог-затейник который какими то хитростями заставит их ребенка слушаться, хорошо учиться и мотивирует на великие дела.

Если судья не должен принимать ничью сторону, то в психологии это не работает. Для установления контакта и доверительных отношений детский психолог должен принять сторону ребенка, даже если этот ребенок сотворил что то ужасное. В глазах родителя это выглядит неадекватно, психолог выступает вроде против родителей и поддерживает то что натворил ребенок.

А у психолога нет других методов. Невозможно одновременно ругать/осуждать/воспитывать и устанавливать доверительные контакты. Ребенок замкнётся и на этом всё закончится. Поэтому психологи зная последствия стараются держаться подальше от кейсов, когда от них ждут влияния на ребенка. Я прямо в лицо говорю что влиять вашего на ребенка не могу, таких возможностей у меня нет. У учителей хотя бы оценки есть или жалоба родителям, угрозы выгнать со школы, не взять в 10й класс и т.д.
Для чего психолог, если "влиять на вашего ребенка не могу"?
Просто поговорить?

3й аспект, большинство родителей так люто любят своих детей, что переоценивают их и считают что никакие тьюторы и психологи их маленькому гению не нужны. От таких кейсов тоже лучше держаться подальше, гениальному ребенку и психологу не по пути, это токсичная ситуация, по сути здесь психолог нужен родителям.

В случае каких то нарушений развития родители готовы на что угодно, лишь бы психолог помог. И все эти проблемы исчезают.
Гениальному ребёнку психолог тоже может быть нужен. Просто другие вопросы. И у родителей тоже. Но они хотят помощи психолога, а не "повлиять не могу". Другое дело, что психолог может объяснить родителям, что, то что они хотят, не нужно, а нужно совсем другое, если он так считает. По крайней мере попытаться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:01

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В моём детстве рядом было 3 школы и пустырь. Сейчас вблизи от меня только одна школа, пустырей нет.
достатньо пустирів, смартфон полонив їх)
Я своїх того року водив в київський зоопарк старшій було 4 а меншій 3. То нє впєчатліло) ну хіба трохи слонь. Я б в їх віці впісявся б од радості якби слона побачив, жирафу, чи тигра. А вони постійно просились на карусельки і атракціони. Не може конкурувати живий слонь з карусєльним)
Может вам кажется и вы уже забыли, каким были в 3-4 года?
Попробуйте в 5-6.

P.s. Но да, если надо "спецом їхати 12 годин поїздом в одну сторону", то это сильно смазывает впечатления.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 вер, 2025 15:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:05

  ЛАД написав:Для чего психолог, если "влиять на вашего ребенка не могу"?
Просто поговорить?
какой инструмент влияния есть у психолога?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 11 вер, 2025 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30614
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:05

  Wirująświatła написав:даже такое есть
«Придумай конфликт». Ведущий предлагает ребятам подумать и назвать три варианта конфликта между детьми на прогулке. Например:

– Маша спускается по лесенке с горки, Наташа поднимается. Никто не хочет уступать.

– Два мальчика хотят водить.

– Дети строятся идти на прогулку. Миша и Петя хотят стоять первыми, начинают толкаться.


«Инсценирование конфликта». Ведущий выбирает наиболее яркий конфликт из названных, помогает детям инсценировать его и найти правильное решение, в основе которого лежит совместная уступка. Если есть куклы, это можно сделать с их помощью.

«Почему подрались дети». Дети делятся на пары. Они придумывают причину, по которой можно подраться, а затем разыгрывают драку. Остальные должны догадаться, почему они подрались и чем закончится драка.

«Испугаем по-разному». Дети придумывают и показывают различные способы того, как можно испугать человека. Если детям трудно рассказать об этих способах, взрослый помогает им. Как правило, дети называют возможность испугать человека криком, громким стуком, страшными словами, страшным смехом, страшным лицом или картинкой.

Всё понятно.
Не понятно только, зачем создавать искусственные ситуации. В детских коллективах такие ситуации бывают часто и создаются сами собой. :)

  Wirująświatła написав:......
]игры для зоопарка
......
Хорошие игры.
Но при чём тут зоопарк? :roll:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:12

  ЛАД написав:Не понятно только, зачем создавать искусственные ситуации. В детских коллективах такие ситуации бывают часто и создаются сами собой


Как вы это видите? дерутся 2е мальчишек, а психолог должен принять сторону каждого из них... Всё же вы путаете психолога с педагогом. Психолог не должен куда-то вмешиваться и разбирать кто прав кто виноват, он должен научить детей не конфликтовать, во время конфликта на эмоциях это вряд ли возможно. В сам конфликт должны вмешиваться родители и педагоги. Потому что нарушение норм и правил их парафия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 11 вер, 2025 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30614
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:13

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Для чего психолог, если "влиять на вашего ребенка не могу"?
Просто поговорить?
какой инструмент влияния есть у психолога?

Не знаю.
Но если нет никакого, то зачем ходить к психологу?
Если вы приведёте ребёнка к врачу, а он скажет: "Ничем помочь не могу", - как вы отреагируете?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 15:16

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Не понятно только, зачем создавать искусственные ситуации. В детских коллективах такие ситуации бывают часто и создаются сами собой


Как вы это видите? дерутся 2е мальчишек, а психолог должен принять сторону каждого из них... Всё же вы путаете психолога с педагогом. Психолог не должен куда-то вмешиваться и разбирать кто прав кто виноват, он должен научить детей не конфликтовать, во время конфликта на эмоциях это вряд ли возможно.
Можно остановить драку и попробовать на этом примере объяснить детям, как надо/можно было бы поступить, чтобы драки избежать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35986
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
