Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:47

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?
это рука. да гориллы несмотря на грозный вид и мускулатуру удивительно неагрессивные и травоядные.
  ЛАД написав:И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен.
1. открываем статистику подростковых преступлений и видим какая доля половых преступлений. Был бы секс топовым интересом таких преступлений была бы хорошая половина.

2. Гуглим "интересы современных подростков" исследований много. Исследований что у подростков секс на первых 10 местах я как-то не встречал. Может у отдельных индивидов. Но системно нет.
1. Количество преступлений не пропорционально интересу. Это несколько разные вещи.
Для преступления нужно очень много помимо интереса. Интерес к деньгам у подростков тоже есть, но это не приводит к массовому воровству. Интерес к путешествиям никогда не приводил к массовому бегству детей из дома.
Ну, и сегодняшнее общество несколько проще относится к сексу, чем 100 лет назад, и подростки достаточно легко удовлетворяют свой интерес к сексу на практике. Уж не говоря о варианте мастурбации.
2. "Гуглим "интересы современных подростков". Прогуглил.
все ссылки не на интересы, а на хобби. Это разные вещи.
В вашей цитате тоже указываются занятия, а не интересы. Думаю, и сегодня многие подростки интересуются. например, космосом, но заниматься этим, понятно, не могут.
Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36018
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:55

  Hotab написав:
  ЛАД написав:......
Бегают именно гориллы?
Или просто какие-то обезьяны?

Та ні, не горили.
Невеличкі смішні. Бавляться як діти .
Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно.

Такое же видел в Непале.
Правда, в парк там надо ехать не рядом с городом.
И там ездили больше на слонах. Львов там, правда, нет, а тигра увидеть не удалось, они более скрытные. Носорогов увидели. Будет возможность, слетайте. Из моих поездок, наверное, самая впечатляющая.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36018
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:02

  ЛАД написав:Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.
то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют.

Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали.

Чтобы озабоченный подросток страдал от отсутствия секса я не видел ни разу. Это озабоченность приходит позже. Подростку некогда думать о сексе. У него миллион других мыслей. По сути подросток это ребенок в более взрослом теле. Лишь к 17-18г. детства становится ощутимо меньше.

С теми с кем сейчас общаюсь аналогично. Подростки постоянно долдонят о своих желаниях. Новый айфон, куда то поехать, модная одежда, красивое авто/мотоцикл, чтобы родители давали больше денег и не прессовали. О том что кто то хочет секса я ни разу не слышал.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30631
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:08

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:А ты спроси ... )

ты мёртвого достанешь...
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

хоть ветка нагло выдуманная, но с нотками абсурда я согласен.

:lol: :lol: :lol:
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:12

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:......
Бегают именно гориллы?
Или просто какие-то обезьяны?

Та ні, не горили.
Невеличкі смішні. Бавляться як діти .
Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно.

Такое же видел в Непале.
Правда, в парк там надо ехать не рядом с городом.
И там ездили больше на слонах. Львов там, правда, нет, а тигра увидеть не удалось, они более скрытные. Носорогов увидели. Будет возможность, слетайте. Из моих поездок, наверное, самая впечатляющая.

Можливо))
У мене в екіпажі був бортінженер з Непалу.. ох , казав, і біднота там…. ж*** просто .
Правда може не бідніше ніж Кенія, хз.

Upd:,стата каже, що Кенія в 1.5-2 рази багатша
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 вер, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16260
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:13

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но 14 лет считалось пубертатным периодом уже лет 70 тому. Сейчас это должно бы происходить раньше.
когда кто то из авторов такое пишет чешется спросить кого и где он исследовал. В мед.карточках медосмотра дата наступления пубертата не фиксируется, чтобы в школу приходили специалисты изучать пубертат не помню, да и кто бы им разрешил? За такие исследования без согласия родителей можно и строгача лет 7 получить. А родители согласие кому то смотреть письки их детей очень вряд ли дадут (кроме больницы, где это необходимо). В своём большинстве такие "исследования" - чьи то хфантазии. Как и про онанизм. Их объективно невозможно провести.
Не знаю, исследования не искал, как установить наступление пубертата, не знаю.
Наверное, по гормонам. Посмотрел https://surl.lt/cmqvkd.
Первым признаком полового созревания у мальчиков является увеличение яичек.
....Рост волос
Увеличение волосяного покрова
Первыми появляются лобковые волосы, вскоре после начала роста половых органов.
....Изменение (ломка) голоса
Эти признаки легко заметны и можно определить.
Об акселерации достаточно много работ.
Да и эндокринологические исследования проводятся.

Мастурбацию объективными методами не определишь. Только опросами. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то признается в этом, если не занимается. Скорее, наоборот - человек будет отрицать это, даже если занимается. Это считается постыдным. Ваш скептицизм по этому поводу несколько удивляет. При том, что к опросам по другим поводам вы относитесь с доверием.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36018
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:21

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.
то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют.
Не отдельно.
Это просто несколько разные вещи. Перечитайте ещё раз внимательно мой пост.
И повторю - вы же назовёте интересом желание вкусной еды?

Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали.
Вообще-то в подростковом возрасте обычно обходятся без денег. Или очень небольшими деньгами.

С теми с кем сейчас общаюсь аналогично. Подростки постоянно долдонят о своих желаниях. Новый айфон, куда то поехать, модная одежда, красивое авто/мотоцикл, чтобы родители давали больше денег и не прессовали. О том что кто то хочет секса я ни разу не слышал.
Интересно, что вы хотели бы услышать?
Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса? :)

Какое-то у вас странное отношение к сексу. Вы его влияние на человека практически отрицаете. Интересно, чем это вызвано.

P.s. Когда гуглил "интересы современных подростков", одна из ссылок была https://m.5-tv.ru/tabloid/492883/pocemu-sovremennye-podrostki-nicego-nehotat/. Не знаю, что за автор и насколько это научно. Интересно ваше мнение.
Там, кстати, есть и такое интересное замечание:
Чем современные подростки отличаются от советских
Современные подростки значительно отличаются от своих советских сверстников не только в образе жизни, но и в мировосприятии. В условиях открытости информации молодое поколение сегодня имеет доступ к множеству точек зрения, что формирует более критическое мышление и индивидуальность. В отличие от советских подростков, которые воспитывались в атмосфере коллективизма и четкой идеологии, современные молодые люди чаще стремятся к самовыражению и разнообразию.

«У советских подростков была дисциплина и такие понятия, как честь, достоинство и совесть. Я по себе помню, как мы двигались по определенным для нас ориентирам. Светлое будущее, конечно, для каждого было свое, но мы знали, что оно точно есть, и мы обязательно к нему дойдем», — рассказывает эксперт.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 12 вер, 2025 14:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36018
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:32

  Hotab написав:........
Можливо))
У мене в екіпажі був бортінженер з Непалу.. ох , казав, і біднота там…. ж*** просто .
Правда може не бідніше ніж Кенія, хз.

Upd:,стата каже, що Кенія в 1.5-2 рази багатша

Живут, действительно, бедно. Правда, был там давно. Но народ хороший. Возможно, благодаря буддизму.
Был там 3 дня в национальном парке. Воспоминания как о кусочке рая на земле.
Воспоминания, естественно, туриста. У местных, возможно, другие ощущения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36018
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:39

  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Можливо))
У мене в екіпажі був бортінженер з Непалу.. ох , казав, і біднота там…. ж*** просто .
Правда може не бідніше ніж Кенія, хз.

Upd:,стата каже, що Кенія в 1.5-2 рази багатша

Живут, действительно, бедно. Правда, был там давно. Но народ хороший. Возможно, благодаря буддизму.
Был там 3 дня в национальном парке. Воспоминания как о кусочке рая на земле.
Воспоминания, естественно, туриста. У местных, возможно, другие ощущения.

Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня.
Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі.
Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути.
Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво))
Хз як воно у них це працює))
Я його потім бачив як по місту гуляв з ними))
Hotab
 
Повідомлень: 16260
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2488 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:47

  Hotab написав:
  ЛАД написав:.........
Живут, действительно, бедно. Правда, был там давно. Но народ хороший. Возможно, благодаря буддизму.
Был там 3 дня в национальном парке. Воспоминания как о кусочке рая на земле.
Воспоминания, естественно, туриста. У местных, возможно, другие ощущения.

Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня.
Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі.
Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути.
Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво))
Хз як воно у них це працює))
Я його потім бачив як по місту гуляв з ними))
Это не обязательно предполагает "неуставные отношения". :)
А женщины у них привычны к тяжелому труду.
Флаю надо бы искать не филиппинку, а непалку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36018
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
