Hotab написав:Бізяна шикарна. Тільки я ніяк не зрозумію, то вона з бородою, чи там ще хтось є?
это рука. да гориллы несмотря на грозный вид и мускулатуру удивительно неагрессивные и травоядные.
ЛАД написав:И всё это несколько противоречит вашим более ранним утверждениям, что подросткам секс не интересен.
1. открываем статистику подростковых преступлений и видим какая доля половых преступлений. Был бы секс топовым интересом таких преступлений была бы хорошая половина.
2. Гуглим "интересы современных подростков" исследований много. Исследований что у подростков секс на первых 10 местах я как-то не встречал. Может у отдельных индивидов. Но системно нет.
1. Количество преступлений не пропорционально интересу. Это несколько разные вещи. Для преступления нужно очень много помимо интереса. Интерес к деньгам у подростков тоже есть, но это не приводит к массовому воровству. Интерес к путешествиям никогда не приводил к массовому бегству детей из дома. Ну, и сегодняшнее общество несколько проще относится к сексу, чем 100 лет назад, и подростки достаточно легко удовлетворяют свой интерес к сексу на практике. Уж не говоря о варианте мастурбации. 2. "Гуглим "интересы современных подростков". Прогуглил. все ссылки не на интересы, а на хобби. Это разные вещи. В вашей цитате тоже указываются занятия, а не интересы. Думаю, и сегодня многие подростки интересуются. например, космосом, но заниматься этим, понятно, не могут. Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.
ЛАД написав:...... Бегают именно гориллы? Или просто какие-то обезьяны?
Та ні, не горили. Невеличкі смішні. Бавляться як діти . Там («там», бо я вже не там) ще є прямо біля міста сафарі парк . На авто вивозять типа в дику природу. Можна побачити (якщо повезе) як лев зебру їсть , ну і всяке таке. Але з машини не виходиш звичайно, небезпечно.
Такое же видел в Непале. Правда, в парк там надо ехать не рядом с городом. И там ездили больше на слонах. Львов там, правда, нет, а тигра увидеть не удалось, они более скрытные. Носорогов увидели. Будет возможность, слетайте. Из моих поездок, наверное, самая впечатляющая.
ЛАД написав:Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.
то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют.
Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали.
Чтобы озабоченный подросток страдал от отсутствия секса я не видел ни разу. Это озабоченность приходит позже. Подростку некогда думать о сексе. У него миллион других мыслей. По сути подросток это ребенок в более взрослом теле. Лишь к 17-18г. детства становится ощутимо меньше.
С теми с кем сейчас общаюсь аналогично. Подростки постоянно долдонят о своих желаниях. Новый айфон, куда то поехать, модная одежда, красивое авто/мотоцикл, чтобы родители давали больше денег и не прессовали. О том что кто то хочет секса я ни разу не слышал.
Можливо)) У мене в екіпажі був бортінженер з Непалу.. ох , казав, і біднота там…. ж*** просто . Правда може не бідніше ніж Кенія, хз.
Upd:,стата каже, що Кенія в 1.5-2 рази багатша
ЛАД написав:Но 14 лет считалось пубертатным периодом уже лет 70 тому. Сейчас это должно бы происходить раньше.
когда кто то из авторов такое пишет чешется спросить кого и где он исследовал. В мед.карточках медосмотра дата наступления пубертата не фиксируется, чтобы в школу приходили специалисты изучать пубертат не помню, да и кто бы им разрешил? За такие исследования без согласия родителей можно и строгача лет 7 получить. А родители согласие кому то смотреть письки их детей очень вряд ли дадут (кроме больницы, где это необходимо). В своём большинстве такие "исследования" - чьи то хфантазии. Как и про онанизм. Их объективно невозможно провести.
Не знаю, исследования не искал, как установить наступление пубертата, не знаю. Наверное, по гормонам. Посмотрел https://surl.lt/cmqvkd.
Первым признаком полового созревания у мальчиков является увеличение яичек. ....Рост волос Увеличение волосяного покрова Первыми появляются лобковые волосы, вскоре после начала роста половых органов. ....Изменение (ломка) голоса
Эти признаки легко заметны и можно определить. Об акселерации достаточно много работ. Да и эндокринологические исследования проводятся.
Мастурбацию объективными методами не определишь. Только опросами. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то признается в этом, если не занимается. Скорее, наоборот - человек будет отрицать это, даже если занимается. Это считается постыдным. Ваш скептицизм по этому поводу несколько удивляет. При том, что к опросам по другим поводам вы относитесь с доверием.
ЛАД написав:Да и вообще, странно звучал бы ответ на вопрос об интересах: "секс". Это, скорее,ь не интерес, а желание. Вы же не назовёте интересом желание вкусной еды.
то есть желания отдельно, а интересы отдельно? странная схема. Обычно люди их не разделяют.
Не отдельно. Это просто несколько разные вещи. Перечитайте ещё раз внимательно мой пост. И повторю - вы же назовёте интересом желание вкусной еды?
Исследований не проводил но в моем круге общения в 13-16л о девочках говорили "было бы неплохо замутить, но на девочку нет денег". Тех которые готовы с кем попало не уважали и не рассматривали.
Вообще-то в подростковом возрасте обычно обходятся без денег. Или очень небольшими деньгами.
С теми с кем сейчас общаюсь аналогично. Подростки постоянно долдонят о своих желаниях. Новый айфон, куда то поехать, модная одежда, красивое авто/мотоцикл, чтобы родители давали больше денег и не прессовали. О том что кто то хочет секса я ни разу не слышал.
Интересно, что вы хотели бы услышать? Подросток должен попросить вас найти ему девочку для секса?
Какое-то у вас странное отношение к сексу. Вы его влияние на человека практически отрицаете. Интересно, чем это вызвано.
Чем современные подростки отличаются от советских Современные подростки значительно отличаются от своих советских сверстников не только в образе жизни, но и в мировосприятии. В условиях открытости информации молодое поколение сегодня имеет доступ к множеству точек зрения, что формирует более критическое мышление и индивидуальность. В отличие от советских подростков, которые воспитывались в атмосфере коллективизма и четкой идеологии, современные молодые люди чаще стремятся к самовыражению и разнообразию.
«У советских подростков была дисциплина и такие понятия, как честь, достоинство и совесть. Я по себе помню, как мы двигались по определенным для нас ориентирам. Светлое будущее, конечно, для каждого было свое, но мы знали, что оно точно есть, и мы обязательно к нему дойдем», — рассказывает эксперт.
Живут, действительно, бедно. Правда, был там давно. Но народ хороший. Возможно, благодаря буддизму. Был там 3 дня в национальном парке. Воспоминания как о кусочке рая на земле. Воспоминания, естественно, туриста. У местных, возможно, другие ощущения.
Непальці дійсно прості і добродушні, принаймні ті з якими постійно перетинаюсь в місіях. А вони потужно представлені в ООН у всіх країнах Африки, де ООН присутня. Кидається в очі повна відсутність диференціації «чоловік»/«жінка», якщо в формі. Жінки носять вантажі для погрузки на вертоліт нарівні, ними командувати може молодий лейтенант чоловік, а жінкам і по 40 може бути. Командир загону літав на вихідні в столицю в оточенні 4-5 молоденьких дівчаток підлеглих , пропонував мені, якщо цікаво)) Хз як воно у них це працює)) Я його потім бачив як по місту гуляв з ними))
Это не обязательно предполагает "неуставные отношения". А женщины у них привычны к тяжелому труду. Флаю надо бы искать не филиппинку, а непалку.