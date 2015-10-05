|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:09
Сибарит написав: ЛАД написав:
Люди — профессионалы в когнитивной разгрузке, то есть в использовании инструментов, освобождающих пространство для умственной обработки и позволяющих избежать размышлений. Зачем нужна карта, если GPS может помочь с навигацией? Студенты ведут себя так же, когда есть инструмент вроде ChatGPT или Gemini, готовый думать за них.
Меня часто упрекают в том, что отрицаю новизну всего, находя что-то похожее из старого, но я опять не могу удержаться 😁
А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет? (с)
По поводу проблем с методом масштабирования вспоминается несколько более свежая и очень грустная шутка:
Когда-то бытовало мнение, что если посадить за пишущие машинки миллионы обезьян, рано или поздно они напишут "Войну и мир". Появление интернета полностью опровергло эту теорию.
Ну, а чё.
Миллионы обезьян за миллион лет, может, и напишут. Но сколько мегатонн мусора они напишут до этого!
Вот интернет пока и выдаёт эти мегатонны.
ЛАД
2
Повідомлень: 36076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:20
Сибарит написав:
Когда-то бытовало мнение, что если посадить за пишущие машинки миллионы обезьян, рано или поздно они напишут "Войну и мир". Появление интернета полностью опровергло эту теорию.
а что перед человечеством стоит цель написать "Войну и мир"? сначала ставят никому не нужные цели, а потом упрекают беда беда цель не достигли. Золотой век науки, искусства, поэзии, архитектуры, музыки - в прошлом. Сейчас другие проблемы, соответственно на их решения есть эмоциональная реакция. А на географию нет.
Я вчера одного человека мотивировал читать Есенина...
с географией было бы тоже самое, потому что оно не ведёт к удовлетворению его текущих потребностей (секс в них не входит), соответственно интереса и эмоционального отклика нет. Эмоциональный отклик вызвала фраза что Есенин ему к лицу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 14 вер, 2025 09:51, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
Профіль
-
2
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:42
detroytred
Повідомлень: 25521
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Профіль
-
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:50
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Когда-то бытовало мнение, что если посадить за пишущие машинки миллионы обезьян, рано или поздно они напишут "Войну и мир". Появление интернета полностью опровергло эту теорию.
а что перед человечеством стоит цель написать "Войну и мир"? сначала ставят никому не нужные цели, а потом упрекают беда беда цель не достигли. Золотой век науки, искусства, поэзии, архитектуры, музыки - в прошлом. Сейчас другие проблемы, соответственно на их решения есть эмоциональная реакция. А на географию нет.
Я вчера одного человека мотивировал читать Есенина...
с географией было бы тоже самое, потому что оно не ведёт к удовлетворению его текущих потребностей (секс в них не входит), соответственно интереса и эмоционального отклика нет.
ну значить не дозрів ще до єсєніна. Казочку йому про колобка) хай читає, а краще в коміксному виді.
Banderlog
Повідомлень: 3482
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
Профіль
-
1
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 09:58
Banderlog написав:
ну значить не дозрів ще до єсєніна. Казочку йому про колобка) хай читає, а краще в коміксному виді.
Старшее поколение навязывает молодому каких то авторитетов или моральные ориентиры. Есенин ожидаемо не зашёл. Я нормально на это реагирую. Подросток в поиске себя, когда найдёт всем станет проще. На данном этапе его будущее спрогнозировать невозможно, но то что интерес к окружающему миру есть это хороший предиктор.
Wirująświatła
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
Профіль
-
2
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:04
detroytred написав:
Hotab
Повідомлень: 16317
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
Профіль
-
4
4
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:12
detroytred написав:
автор видео явно смакует добавляя лишние ненужные подробности. Отвратительная подача, рассчитанная на "ценителей" такого контента.
Wirująświatła
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
Профіль
-
2
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:26
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
ну значить не дозрів ще до єсєніна. Казочку йому про колобка) хай читає, а краще в коміксному виді.
Старшее поколение навязывает молодому каких то авторитетов или моральные ориентиры. Есенин ожидаемо не зашёл. Я нормально на это реагирую. Подросток в поиске себя, когда найдёт всем станет проще.
а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
Banderlog
Повідомлень: 3482
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 90 раз.
Профіль
-
1
1
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:31
Banderlog написав:
а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще. Они ориентируются на моду и внутренние ощущения. Например его с другом пригласили на вечеринку в другой город, но компания им не зашла и они бродили всю ночь по улицам, знакомились со случайными людьми, сидели на набережной, читали Есенина )).
Вряд ли родители бы такое одобрили, но это ценный опыт, насыщенный эмоциями. Можно сказать подросток в поиске моральных ориентиров. Поэтому "взросление" у них наступает позже. Раньше в 15-16л перенял моральные ориентиры старшего поколения, дальше сытая и скучная жизнь. Современный подросток будет искать ориентиры сам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 14 вер, 2025 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 30656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3505 раз.
Профіль
2
3
detroytred
Повідомлень: 25521
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Профіль
