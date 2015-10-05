RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:03

Експериментальну вибірку склали 229 підлітків віком 13 – 14 років.
Діагностика рівня виявлення лідерських здібностей школярів-підлітків
експериментальної вибірки була здійснена за допомогою опитувальника
Е.Жарикова та Є.Крушельницького, що дозволяє визначити розвиненість
лідерських властивостей особистості.


Автори методики зазначають, що ознаками лідерських здібностей
респондентів є такі характеристики:

вольовий, здатний долати перешкоди на
шляху до мети;

наполегливий, вміє розумно ризикувати;

терплячий, готовий
довго і добре виконувати одноманітну, нецікаву роботу;

ініціативний і
прагне працювати без дріб’язкового опікування;

психічно стійкий і не
дозволяє захопити себе нереальними пропозиціями;

добре пристосовується
до нових умов і вимог;

самокритичний, тверезо оцінює не лише свої успіхи,
але й невдачі;

вимогливий до себе та інших, вміє спитати звіт щодо
дорученої роботи;

критичний, здатен бачити у заманливих пропозиціях
слабкі сторони;

надійний, тримає слово, на нього можна покластися;


витривалий, може працювати навіть в умовах перевантажень;


сприйнятливий до нового, схильний вирішувати нетрадиційні задачі
оригінальними методами;

стресостійкий, не втрачає самовладання і
працездатності в екстремальних ситуаціях;

оптимістичний, ставиться до
труднощів як до неминучих і здоланних перешкод;

рішучий, здатний
самостійно і своєчасно приймати рішення, у критичних ситуаціях брати
відповідальність на себе;

здатен змінювати стиль поведінки залежно від
умов, може і вимагати і підбадьорювати

Какой-то лидер у автора псих одиночка. Ничего не сказано про открытость новым знакомствам и широкий спектр социальных связей. Это главные качества, не бояться людей, не бояться конфликтных ситуаций или что о тебе плохо подумают.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:35

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще.

Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:41

  Wirująświatła написав:Какой-то лидер у автора псих одиночка. Ничего не сказано про открытость новым знакомствам и широкий спектр социальных связей. Это главные качества, не бояться людей, не бояться конфликтных ситуаций или что о тебе плохо подумают.

Можно быть лидером в устоявшемся коллективе.
Мне показался странным только критерий усидчивости. Почему-то всегда казалось, что способность долго выполнять неинтересную работу - это свойство идеального исполнителя, а не лидера.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:41

Wirująświatła

Поясни оцей стан, будь ласка.
Між питанням і відповіддю було 5 хвилин.

Зображення

😅
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:43

Hotab это необъяснимый феномен

  Banderlog написав:Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни.
ахаха почему мода на лабубу а не на Есенина не задумывался? (давай на ты). Или на спинеры. Или на татуировки. У меня подруга делает татушки у нее заказов на месяц вперед. Клиентам 15-19лет. А музыку ты их слышал?

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:46

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще.

Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни. :lol:

Стоит разделять силовое и скрытое навязывание (терминология наверняка неверна, но суть отражает). Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:47

  Сибарит написав:Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений.
навяжите Географию, и вообще всю школьную программу скрыто, в чём проблема? причина в другом. Контент должен отвечать потребностям.

Мода всегда отвечает социальным потребностям. Одни хотят быть красивыми и ни на кого не похожими, так появляется что то новое, Другие хотят быть похожими на первых, для облегчения взаимодействия со своей группой, так нечто становится модным.

В мои 13 в моде были видики, я знал всех одноклассников, соседей и друзей друзей у которых он был. В то же время видеокамера модной не была, нам один раз дали поиграться, мы 20 минут поснимали и вернули - не интересно. Видеокамера мало у кого была и предметом моды не стала. Оба артефакта не были навязанными.

Никто нас не заставлял смотреть фильмы с деbильHoй озвучкой. Это было элементом быстрой социализации. Достал кассету с новым фильмом автоматически получил желающих с тобой его посмотреть, а значит пиво, сигареты, общение, статус не последнего человека.

Как только школа или воспитательное воздействие бандерлога станет отвечать текущему ощущению потребностей ребенка, оно за секунды будет принято на ура. Желание, интерес, мотивация это виды ощущений какой то из потребности.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:05

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений.


Мода всегда отвечает социальным потребностям. Одни хотят быть красивыми и ни на кого не похожими, так появляется что то новое, Другие хотят быть похожими на первых, для облегчения взаимодействия со своей группой, так нечто становится модным.


Как только школа или воспитательное воздействие бандерлога станет отвечать текущему ощущению потребностей ребенка, оно за секунды будет принято на ура. Желание, интерес, мотивация это виды ощущений какой то из потребности.
на ура не на ура,
школа програмує дітей за завданням, які ставить держава і суспільство. І платить за то викладачам гроші.
Відчуття дітей тут дітей нідочого.
Школа формує шаблони поведінки даж не роздаючи пиво і сігарєти)
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:10

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:----------------------------
Banderlog
а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
---------------------------
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще.

Все працює, на цьому і тримаєтьсься образованіє пропаганда і даж мода.
Теж мені особливі інопланетяни. :lol:

Стоит разделять силовое и скрытое навязывание (терминология наверняка неверна, но суть отражает). Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.
Порой работает и силовое.
Это хуже, но тем не менее.
И, по-моему, это не особенность современных детей, так было всегда.
И всегда были дети, для которых чтение Есенина и изучение географии "не вело к удовлетворению его текущих потребностей".
навяжите Географию, и вообще всю школьную программу скрыто, в чём проблема? причина в другом. Контент должен отвечать потребностям.
Т.е. учёба не нужна, т.к. "не удовлетворяет его текущих потребностей", а навязать невозможно.
А потребности, вообще-то, надо развивать.
Причём, "потребность" в лабубу или в татуировках развивается значительно легче, чем потребность в Есенине или географии.

Кстати, термин "удобный ребёнок" так и остался без определения.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:15

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений.
навяжите Географию, и вообще всю школьную программу скрыто, в чём проблема? причина в другом. Контент должен отвечать потребностям.

Да, Есенина или географию скрытно навязать трудно. А вот желание обладать в диком или новым огрызком формируется вполне успешно, чаще всего именно играя на желании быть не последним человеком.
С географией это тоже прошло бы, но нет никого достаточно заинтересованного в этом, чтобы выделить соответствующий бюджет.
Powered by phpBB.