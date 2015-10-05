RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:25

  Wirująświatła написав:Я вчера одного человека мотивировал читать Есенина...

Неправильно мотивировали.
Для того, чтобы этого человека впечатлил Есенин, нужно было читать ему вслух.
Очень трудно воспринимать поэзию, читая по слогам.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:35

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений.


Мода всегда отвечает социальным потребностям. Одни хотят быть красивыми и ни на кого не похожими, так появляется что то новое, Другие хотят быть похожими на первых, для облегчения взаимодействия со своей группой, так нечто становится модным.

Как только школа или воспитательное воздействие бандерлога станет отвечать текущему ощущению потребностей ребенка, оно за секунды будет принято на ура. Желание, интерес, мотивация это виды ощущений какой то из потребности.
на ура не на ура,
школа програмує дітей за завданням, які ставить держава і суспільство. І платить за то викладачам гроші.
Відчуття дітей тут дітей нідочого.
Школа формує шаблони поведінки даж не роздаючи пиво і сігарєти)

Поддержу.
Силовое навязывание вполне работает.
Всё обучение практически всегда это силовое навязывание. Даже отличникам не все предметы одинаково интересны и легко даются. Менее интересные хорошо учат благодаря "навязыванию", просто надо.
Да и поведение в обществе тоже "силовое навязывание". Все законы это тоже "силовое навязывание". Если бы за воровство не наказывали, его было бы значительно больше. Да, работает не всегда. Есть люди, нарушающие законы. Но на большинство действует.
Пока что не нашли способа обойтись только скрытым навязыванием. Даже религия прибегает к силовому - угроза ада и наказания после смерти.
А мода, лабубу и всё прочее это искусственное создание "потребностей" для получения коммерческих выгод.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:49

  Сибарит написав:
Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.
чому не работає?
От ви мусор кидаєте в мусорник?
Не справляєте природні потреби в громадських місцях?
Коли заходите в приміщення пропускаєте жєнську особь вперед і кажете- проше пані? А не- куди лізеш тварь?
Невже ці навички соціалізації ви отримали в скритій формі?)
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:56

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Я вчера одного человека мотивировал читать Есенина...

Неправильно мотивировали.
Для того, чтобы этого человека впечатлил Есенин, нужно было читать ему вслух.
Очень трудно воспринимать поэзию, читая по слогам.
Это само собой.
Но могло не помочь и чтение вслух.
У меня был товарищ в универе. Вполне умный и интеллигентный. Но поэзию не понимал и не любил. Полюбил гораздо позже, уже в возрасте.
У меня было наоборот - в молодости очень любил и много знал на память, а с возрастом постепенно проходило.
Но вообще вы правы, потребности надо развивать. Без этого они могут ограничиться простейшими - еда, одежда, трах. Легко развивается потребность выпить. Высшие потребности развиваются сложнее.

Между прочим, интересно. У нас как-то в универе ввели такое понятие - ленинский урок. Надо было подготовить доклад/лекцию (не знаю, как точно назвать) на любую тему и где-то её прочитать - в школе, на заводе, ещё где-то. Тема могла быть любой, не обязательно политика. Это могла быть и литература, и музыка и что угодно ещё. Моя подруга (она закончила музшколу и музыку любила) подготовила доклад о музыке. Классической, не помню уже, о каком композиторе (или нескольких). Прочитала его, в частности. простым рабочим на ХТЗ. Так вот она говорила, что там это восприняли лучше, чем в более "интеллигентных", но молодых аудиториях. Она объясняла это бОльшим жизненным опытом, точнее, бОльшим душевным опытом. Термин неточный, но не знаю, как сказать точнее. У этого пацана душевного опыта 0. Поэтому до Есенина ему как до неба.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:56

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.
чому не работає?
От ви мусор кидаєте в мусорник?
Не справляєте природні потреби в громадських місцях?
Коли заходите в приміщення пропускаєте жєнську особь вперед і кажете- проше пані? А не- куди лізеш тварь?
Невже ці навички соціалізації ви отримали в скритій формі?)

Подождите.
Виталий утверждает, что навязывание не работает по отношению к современным подросткам. Мы уже не очень современные и не очень подростки 😁
И да, у нас тоже давление часто вызывало протест. Очень хотелось делать то, что запрещают.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:07

  Сибарит написав:Подождите.
Виталий утверждает, что навязывание не работает по отношению к современным подросткам. Мы уже не очень современные и не очень подростки 😁
И да, у нас тоже давление часто вызывало протест. Очень хотелось делать то, что запрещают.

а вони значить всі нєдрєсіруємі?)
Зробив добре получив сахарок, погано батогом, це тіко не ведмедів діє? теперішні підлітки отторгають?
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:11

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Подождите.
Виталий утверждает, что навязывание не работает по отношению к современным подросткам. Мы уже не очень современные и не очень подростки 😁
И да, у нас тоже давление часто вызывало протест. Очень хотелось делать то, что запрещают.

а вони значить всі нєдрєсіруємі?)
Зробив добре получив сахарок, погано батогом, це тіко не ведмедів діє? теперішні підлітки отторгають?

Так ведь батон считается устаревшим методом воспитания.
Кстати, напомню, что спорите Вы не со мной 😁
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:14

  Banderlog написав:........
Коли заходите в приміщення пропускаєте жєнську особь вперед і кажете- проше пані? А не- куди лізеш тварь?
.....
Сегодня достаточно часто так и происходит. :)
В результате ослабления "силового навязывания".

Не хочу сказать, что 50 лет назад не было мата. И подростки матюкались. В своей копании и без окружающих.
Но подросток, громко ругающийся на улице, с очень высокой вероятностью нарывался на замечание взрослых. Сегодня на детской площадке сидят папаши и мамаши (!) и громко излагают свои "мысли". Да и к своему ребёнку порой (нередко) обращаются так же.
И выступления по ТВ весьма уважаемых военных. Не особо стесняются. Некоторые, правда, бывает, слегка извиняются, но всё равно высказываются, оправдываясь: "Мы тут не в бирюльки играем". И ведущие им ничего не говорят, а мило улыбаются. А ведь эти люди сегодня для многих образец для подражания (и вполне заслуженно).

Почему-то деградация общества происходит значительно проще и быстрее, чем рост.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:16

  Banderlog написав:Відчуття дітей тут дітей нідочого.
много вас было борцов с эмоциями за идею. Природу пока еще никто не победил, а РАС и другие дефициты встречаются всё чаще. Я не говорю что связь прямая, но природе есть чем ответить.

https://drive.google.com/file/d/1BPkP1v ... bP07i/view

С сексом тоже боролись тысячи лет и что кто победил?
  Banderlog написав:а вони значить всі нєдрєсіруємі?)
Зробив добре получив сахарок, погано батогом, це тіко не ведмедів діє? теперішні підлітки отторгають?
ещё каких то 10 лет и сами узнаете. Обизяну проще мотивировать чем современного подростка.
  Banderlog написав:От ви мусор кидаєте в мусорник?

http://life.radujny.od.ua/ru/blog/nash- ... itykh-okon
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 14 вер, 2025 14:26, всього редагувалось 6 разів.

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:19

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Это работает и не вызывает сопротивления. Не работает именно силовое навязывание.
чому не работає?
От ви мусор кидаєте в мусорник?
Не справляєте природні потреби в громадських місцях?
Коли заходите в приміщення пропускаєте жєнську особь вперед і кажете- проше пані? А не- куди лізеш тварь?
Невже ці навички соціалізації ви отримали в скритій формі?)

Подождите.
Виталий утверждает, что навязывание не работает по отношению к современным подросткам. Мы уже не очень современные и не очень подростки 😁
И да, у нас тоже давление часто вызывало протест. Очень хотелось делать то, что запрещают.
Вызывало.
И хочется.
Порой даже делаем.
Но всё же "Не справляєм природні потреби в громадських місцях". Как правило. :)
И современные подростки, когда на детской площадке делаю замечание по поводу мата, всё-таки прекращают. Иногда, правда, приходится повторить.
