Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:22
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Відчуття дітей тут дітей нідочого.
много вас было борцов с эмоциями за идею. Природу пока еще никто не победил, а РАС и другие дефициты встречаются всё чаще. С сексом тоже боролись тысячи лет и что кто победил?
Интересно, раньше, вроде, принуждения было больше, а РАС, по вашим словам, меньше.
Может, связь немного не такая, как вы пишете?
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:32
Сибарит написав:
чаще всего именно играя на желании быть не последним человеком.
тогда за предмет навязывания нужно принять социальные (и другие) потребности. Остальное лишь их отражение в нашем мозге. Если нам кажется что велосипед или последняя бмв их удовлетворяет, эти вещи становятся нашими желаниями.
Между потребностью и ее ощущением - длинная и витиеватая дорога. Настолько витиеватая что бывает сложно разглядеть какая именно потребность вызвала то или иное желание. Некоторые авто настолько красивы, что обладая ими я бы на них не ездил, а только смотрел. Тоже касается красивых девушек, я бы на них не ездил..
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:35
Wirująświatła
Некоторые авто настолько красивы, что обладая ими я бы на них не ездил, а только смотрел. Тоже касается красивых девушек, я бы на них не ездил..
Також опасаєшся вдарити чи поцарапати? 😅
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:42
Hotab написав:Wirująświatła
Некоторые авто настолько красивы, что обладая ими я бы на них не ездил, а только смотрел. Тоже касается красивых девушек, я бы на них не ездил..
Також опасаєшся вдарити чи поцарапати? 😅
На авто возможно, а что касается девушек...
Додано: Нед 14 вер, 2025 14:48
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
а хто має навязувати моральні орієнтири як не старше покоління?)
навязывание с современными подростками не работает от слова вообще. Они ориентируются на моду и внутренние ощущения. Например его с другом пригласили на вечеринку в другой город, но компания им не зашла и они бродили всю ночь по улицам, знакомились со случайными людьми, сидели на набережной, читали Есенина )).
Вряд ли родители бы такое одобрили, но это ценный опыт, насыщенный эмоциями. Можно сказать подросток в поиске моральных ориентиров. Поэтому "взросление" у них наступает позже. Раньше в 15-16л перенял моральные ориентиры старшего поколения, дальше сытая и скучная жизнь. Современный подросток будет искать ориентиры сам.
Та в кожного покоління одне й те саме, старше намагається щось навʼязати, з добрих намірів, молодше опирається. Нічого нового тут не сталося і не стається десятиліттями.
Але і нахєра їм єсєнін теж незрозуміло, мабуть, правильно зробив, що не повівся
