Ученые поняли, как появляются аутизм и шизофрения у макак

С выводами исследователей можно ознакомиться в Nature. Как известно, братья наши меньшие тоже страдают от таких «человеческих» на первый взгляд болезней, как аутизм и шизофрения. Теперь нейробиологи, представляющие американский Институт Аллена, исследовали мозг макак-резусов и выяснили, почему появляются эти заболевания. Были определены гены, отвечающие за формирование определенных зон: благодаря этому эксперты создали детальный молекулярный атлас центральной нервной системы.







Усилиями ученых были объединены анатомические данные и сведения, полученные при помощи транскриптомики. Последняя представляет собой направление науки, которое изучает совокупности клеточных транскриптов: они являются информационными и некодирующими РНК. Была детально изучена активность генов. Для этого специалисты изучили основные этапы развития мозга макак-резусов. Ученые проанализировали показатели на стадии как эмбрионального, так и послеродового периодов.







Макак-резус является наиболее известным представителем рода макак. Это довольно крупное животное, имеющее тусклую зеленовато-желтоватую шерсть. Цвет морды, ушей и кистей имеет бледно-мясной оттенок. Данные существа живут стаями, численность которых достигает примерно 20 особей. В качестве места обитания выступают леса и открытые горные склоны.





Согласно результатам исследования, связанные с аутизмом гены проявляют активность в молодых нервных клетках неокортекса в период эмбрионального развития. Если же говорить о генах шизофрении, то их активация происходит уже во взрослом возрасте. Ученые надеются, что полученные ими выводы помогут лучше узнать механизмы формирования аутизма и шизофрении у людей.







Напомним, ранее другая группа исследователей избавила мышей от ряда аутистических симптомов. Эти данные также могут оказаться полезными.





