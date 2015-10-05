|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 15 вер, 2025 08:23
Hotab написав:
Знаєш що то?
(Обвів на малюнку)
левая полоса занята, правая свободна. Я бы так подумал если был бы за штурвалом.
Додано: Пон 15 вер, 2025 08:29
Сибарит написав:
А автопилот эти огни видит? 😁
Доходили до меня слухи, что нынче крайне не рекомендованы посадки на руках.
Не знаю що там рекомендують авіакомпанії, але якщо сідати тільки в автоматі, то в один негарний день при відмові автопілота можна всіх покласти
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:55
Успіх написав: Faceless написав:
Успіх написав:
Це пише людина що не так давно мала тут клон "позитивчик"
Так отож!
Хотів, як краще - а вийшло, як завжди!©
Додано: Пон 15 вер, 2025 13:08
Ученые поняли, как появляются аутизм и шизофрения у макак
С выводами исследователей можно ознакомиться в Nature. Как известно, братья наши меньшие тоже страдают от таких «человеческих» на первый взгляд болезней, как аутизм и шизофрения. Теперь нейробиологи, представляющие американский Институт Аллена, исследовали мозг макак-резусов и выяснили, почему появляются эти заболевания. Были определены гены, отвечающие за формирование определенных зон: благодаря этому эксперты создали детальный молекулярный атлас центральной нервной системы.
Усилиями ученых были объединены анатомические данные и сведения, полученные при помощи транскриптомики. Последняя представляет собой направление науки, которое изучает совокупности клеточных транскриптов: они являются информационными и некодирующими РНК. Была детально изучена активность генов. Для этого специалисты изучили основные этапы развития мозга макак-резусов. Ученые проанализировали показатели на стадии как эмбрионального, так и послеродового периодов.
Макак-резус является наиболее известным представителем рода макак. Это довольно крупное животное, имеющее тусклую зеленовато-желтоватую шерсть. Цвет морды, ушей и кистей имеет бледно-мясной оттенок. Данные существа живут стаями, численность которых достигает примерно 20 особей. В качестве места обитания выступают леса и открытые горные склоны.
Согласно результатам исследования, связанные с аутизмом гены проявляют активность в молодых нервных клетках неокортекса в период эмбрионального развития. Если же говорить о генах шизофрении, то их активация происходит уже во взрослом возрасте. Ученые надеются, что полученные ими выводы помогут лучше узнать механизмы формирования аутизма и шизофрении у людей.
Напомним, ранее другая группа исследователей избавила мышей от ряда аутистических симптомов. Эти данные также могут оказаться полезными.
