RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:20

Re: Психологія та саморозвиток

Джерело: Instagram https://share.google/c2bqN5n74NIiq9s04
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:26

  ЛАД написав:Выбирают один и тот же набор не "из протестных настроений", а просто потому, что не владеют другими. Узкий словарный запас ограничивает и мысли. И возможности человека.

Ограниченность тут бесспорна.
Вопрос только в том, почему именно эти слова? Почему невозможен диалог:
- хлебли дохлеба нахлебарил? Расхлебаривай нахлеб?
- нихлеба не дохлеба, хлебай нахлеб!
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8847
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6477 раз.
Подякували: 21647 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:33

сидит в клетке 10 руб. минута
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30673
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:46

США и Китай договорились о передаче TikTok под американский контроль — Reuters
США и Китай достигли рамочного соглашения о переводе TikTok под контроль американской стороны.
Детали сделки будут подтверждены в ходе телефонного разговора президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу, сообщили американские официальные лица.
TikTok грозила блокировка в США уже 17 сентября, если китайская компания ByteDance не согласится на продажу. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что крайний срок может быть продлён, чтобы завершить финализацию соглашения.
«Мы не будем обсуждать коммерческие условия сделки. Это вопрос между двумя частными сторонами, но они уже согласованы», — сказал Бессент по итогам двухдневных переговоров в Мадриде.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30673
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:50

НАБУ срочно нанимает за €30 тыс. пиарщика

https://euaci.eu/announcements/senior-c ... fice-sapo/
.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30673
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3506 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 719720721722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 7011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4353)
15.09.2025 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.