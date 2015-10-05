Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
коли їдуть в гості, то кажуть в Київ, в Одесу
а коли русня їде на війну, то використовують "на Україну", "на Берлін" вони ніколи не ходили до нас в гості, тому і за сотні років закарбувалось це ганебне "на"
Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми. Важно именно значение слов, а "контексты" - это наносное. Также, как и деление слов на приличные и неприличные по половому признаку.
проблема в тім, що вони уходять в себе. І від замкнутості стають ще більш замкненими. Особливо якщо родина ще забезпечує комфортне існування. Ні, борцями їх не зробити. Якщо ви про це) Задача допомогти адаптуватись до суспільства. Тому перший етап єдиноборства, а як завершення прості спортивні командні ігри.
Естественно, не о борьбе. Именно о том, помогают ли такие методы адаптуватись до суспільства. Интересны его результаты.