Вообще-то оба слова несут контекст исключительно цвета
от ні, це вони так буквально перекладаються. А от контекст саме той, який я вказав. Про контекст треба питати у тих, на кого вони адресуються. Десь так як Україна пояснює кацапам, що їдуть «в» Україну, але кацапи саме навмисно використовують «на» вкладаючи контекст відсутності державної одиниці, і натякають лише на наявність якоїсь землі, по типу «на Кубань». Так само темношкірі пояснюють тим, хто досі не зрозумів, що у них контекст «негр» - це раб , а «музунгу» - білий господар (спочатку англічанин, а зараз будь який білий).
Разница только в том, что между собой негры называют друг друга неграми. Важно именно значение слов, а "контексты" - это наносное. Также, как и деление слов на приличные и неприличные по половому признаку.
Мне кажется, вы несколько увлеклись. Контекст имеет значение. Уже писал, человеческие языки очень неоднозначны. Это не двоичный код. Имеет значение не только контекст, но даже тон. Одно и то же слово, даже вполне приличное, может в зависимости от тона звучать как ругательство или издевательство. А пример контекста у нас - слово "жид". Вроде, просто название национальности, собственно, просто заимствованное польское. Тем не менее, у нас воспринимается как оскорбление. Хотя между собой евреи это слово в шутку иногда (редко) употребляют. Так что насчёт контекста вы слишком категоричны. Вероятно, в США такая же история со словом "негр", хотя для нас это слово не имеет никакого негативного смысла. У нас для оскорбления негров служат другие слова.
В настоящее время в институтах и университетах за пределами Украины учатся около 115 тысяч украинских студентов. Во многих вузах соседних стран студенты из Украины составляют большинство среди зарубежных студентов. Как говорят эксперты, студенческая миграция будет в ближайшие годы расти.
За годы полномасштабной войны из Украины уехали вместе с родителями 340 тысяч подростков. Они продолжают выезжать и сейчас. Многие из них либо уже пополнили, либо скоро пополнят ряды студентов в зарубежных вузах. .....Эксперты изучили настроения подростков, которые не выезжали из страны, и обнаружили немало неожиданного. В частности, каждый четвертый подросток 13-16 лет является потенциальным мигрантом. .......«Я не чувствую никакого морального долга перед государством, которое мне ничего не дало, и где за все нужно было платить», — говорит Максим, который тоже учится в Германии. ...... Число украинцев в вузах других стран удвоилось и к 2022 году составило 70-75 тысяч.
Полномасштабная война России против Украины еще больше ускорила студенческую миграцию. В 2023-2024 учебном году в зарубежных вузах было уже 115 тысяч студентов из Украины.
Какова картина к началу нового учебного года, пока неизвестно. Но прогноз вполне очевиден – можно ожидать увеличения числа украинских студентов в вузах других стран. .....По данным Госстата, в последние годы число студентов бакалавриата и магистратуры колеблется в пределах от 900 тыс. до 1,1 миллиона. То есть, речь идет примерно об 11% украинских студен итов, которые учатся за пределами родины. ...... Если до войны в зарубежных вузах было гораздо больше девушек, то в 2024 году ситуация в корне изменилась, и теперь во многих странах большинство - это ребята, говорит Егор Стадный.
https://www.bbc.com/russian/articles/cwyl7g2vp21o Там есть 2 интересные диаграммы о желаемом месте проживания детей и родителей и о причинах, по которым подростки хотят уехать. Удивило, что дети хотят уехать больше, чем родители. Родители более реально оценивают возможности и понимают, что у них денег не хватит?
Родители более реально оценивают возможности и понимают, что у них денег не хватит?
Батьки перестраховщики, нерішучі в кардинальних змінах. Діти легші на підйом. Дочка отримує якусь там стипендію (bafog) біля 960 євро, потім після працевлаштування частину треба буде повернути. І дивиться з впевненістю в майбутнє. Я б з такою сумою і витратами на житло 500, ще страховка …. почувався б дуже не впевнено)
На лавичці кажете? Спати літом на лавичці воно кожен може. Цікавість є до дрібниць. Як Платон миється? Стірає одяг? Куди ходить справляти природні потреби? Шо там в Платона з сексом? Телефон він заряджає?)
Всі названі пункти витрат не мають витрат. У Флаймана вони в 130 дол не входять.