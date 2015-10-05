RSS
  #<1 ... 724725726727
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 17:36

  ЛАД написав:А вот с зарядкой телефона действительно проблема.

Эта проблема решается просто - группа поддержки подносит павербанки 😁
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А вот с зарядкой телефона действительно проблема.

Эта проблема решается просто - группа поддержки подносит павербанки 😁

Нарушение самостоятельности. :)
Banderlog упустил более важный вопрос. Еду он находит на помойках?
Или тоже "группа поддержки"? Там в начале видео какой-то человек с кульком на голове что-то принёс.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:04

ЛАД

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 вер, 2025 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:17

  Hotab написав:

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Это я плохо понимаю. :oops:
Если не секрет, на кого она учится?

P.s.
Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза.
.......В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.
https://www.dw.com/ru/v-evrosouze-soglasovan-plan-otkaza-ot-vremennoj-zasity-ukraincev/a-74021679 Похоже, закончится тем, что всем работающим дадут ВНЖ, детям, скорее всего, тоже, а неработающим взрослым (не пенсионного возраста) пособие на репатриацию. Вопрос остаётся с пенсионерами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 вер, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:24

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму. :)


Був голодний як церковна криса 😅
Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅)
Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші.
А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.

Это я плохо понимаю. :oops:
Если не секрет, на кого она учится?

Я теж. Але може дійсно новому поколінню це важливо. Разом з повним інстаграмом фоток з Монако/Венецій та інших Римів .
Ну і в принципі в Польщі атестат з відзнакою , німецька С1 , повністю на бюджет в Німецький ВУЗ по профілю «журналістика і музика», по максимальному набраному балу. Хай понтується, є ж принципі чим, не тільки коштовні побрякушки.
  #<1 ... 724725726727
