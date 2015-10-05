Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 726727728729 Додано: Чет 18 вер, 2025 00:35 detroytred написав: Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.



Ми живемо в ілюзії, що все йде добре. Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям. странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю. странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю. Wirująświatła

Повідомлень: 30686 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3506 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 вер, 2025 01:36 Wirująświatła написав: detroytred написав: Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.



Ми живемо в ілюзії, що все йде добре. Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям. странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю. странный вывод. Это у кого иллюзия что всё хорошо, у бабушек с марафона или у тех кто выехал? То что Трамп и Пу не договорились говорит о том, что эта война до последнего украинца (или русского). Или пока кто то из президентов не умрёт. Если они не договорились, значит договориться с пу не сможет никто. Эта война нужна рф или Китаю.

Хорошо бывает разное. Хорошо бывает разное. ЛАД 2 Повідомлень: 36187 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5354 раз. Подякували: 4859 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 вер, 2025 08:17 Hotab написав: А шукає Долярек насправді «емоції».

«Ну давайте ви теж, як і я, будете надривно кричати «як так?» !!»

Тому не потрібно ніяких виправдань і пояснень.

Він попихтить і ображено піде шукати щось ще, щоб викликати емоції. А шукає Долярек насправді «емоції».«Ну давайте ви теж, як і я, будете надривно кричати «як так?» !!»Тому не потрібно ніяких виправдань і пояснень.Він попихтить і ображено піде шукати щось ще, щоб викликати емоції. я с тобой согласен. Но тут нет ничего необычного все сми, музыка, фильмы, львиная часть общения имеет цель вызвать у зрителя эмоции, которые потом можно конвертировать во что нибудь. Например в хорошее настроение. Только у местной публики (так форумчан называет франт?) мало что вызывает эмоции, ну или их не показывают. Эмоции на стримах. В текстовом формате в 21м веке вызывать эмоции как то странно. В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши? я с тобой согласен. Но тут нет ничего необычного все сми, музыка, фильмы, львиная часть общения имеет цель вызвать у зрителя эмоции, которые потом можно конвертировать во что нибудь. Например в хорошее настроение. Только у местной публики (так форумчан называет франт?) мало что вызывает эмоции, ну или их не показывают. Эмоции на стримах. В текстовом формате в 21м веке вызывать эмоции как то странно. В долярчике удивляет другое, любимая жена, 2е детей, живые родители, неужели от них мало эмоций? Нафига ему ещё наши? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 18 вер, 2025 08:31, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30686 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3506 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 вер, 2025 08:31 Wirująświatła

Так справа в тому , що ситуація достатньо очевидна.

Є злочин скоєний психічно нездоровим у***. Мабуть кончать його.



Що можна було б обговорювати? (але це мав запропонувати Долярек)

Ну наприклад елементарні міри безпеки, які можливо в якійсь ситуації врятують.

Я б від себе міг дати пораду - гіпотетичну небезпеку завжди зустрічати обличчям в обличчя



Ти може додаси якісь терміни чи наукові обґрунтування, але мій досвід каже, що якщо (гіпотетичний) зловмисник наближається ззаду (або з іншої сліпої зони) , необхідно повернутись і подивитись на нього. В більшості випадків він покине свої наміри. А ви в свою чергу будете більш готові до розвитку ситуації.

Я в Африці (а інколи ходжу пішки по місту і 10км) ніколи не допускаю наближення ззаду когось. Я зупинюсь під будь якою причину, і проведу поглядом того, хто доганяє. Якщо він хотів зірвати наушники чи сумочку - він передумає.

Всі спроби вибити з рук гаманець були зі сліпих зон, я не бачив злодія. Hotab Повідомлень: 16360 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 вер, 2025 08:34 Hotab написав: Якщо він хотів зірвати наушники чи сумочку - він передумає. Якщо він хотів зірвати наушники чи сумочку - він передумає. я видел как у прохожих вырывают сумочку на моноколесе. Ты не успеешь отреагировать особенно если чем то занят. Да и ходить постоянно оборачиваясь можно невроз схватить. От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили. я видел как у прохожих вырывают сумочку на моноколесе. Ты не успеешь отреагировать особенно если чем то занят. Да и ходить постоянно оборачиваясь можно невроз схватить. От преступности нет рецепта, иначе бы её давно победили. Wirująświatła

Повідомлень: 30686 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3506 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 726727728729 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 7021

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34