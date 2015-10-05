В четверг в Бостонском университете вручали Шнобелевскую премию

.... В этот раз главной темой было пищеварение.

Шнобелевская премия в области химии была вручена за радикально новый подход к борьбе с ожирением: снижение потребления калорий за счет кормления людей тефлоном

.... Премию в области педиатрии получило исследование влияния диеты на вкус грудного молока: выяснилось, что младенцы сосут грудь дольше, если их матери ели чеснок.



Несмотря на то, что все эти темы были так или иначе связаны с питанием, собственно премию в области питания получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции, которые кормили радужных ящериц в Того пиццей в попытке выяснить, какая им нравится больше. Выяснилось, что ящерицы предпочитают пиццу «Четыре сыра»



Премия мира была присуждена команде из Германии, Нидерландов и Великобритании за доказательство того, что рюмка водки улучшает навыки общения на иностранном языке.



.... Премия в области психологии досталась совместной работе польского и австралийского исследователей. Они выяснили, что похвала в отношении чьего-то IQ положительно влияет на самооценку этой личности в части интеллекта и ощущения собственной уникальности, а негативные оценки IQ снижают эти показатели. Люди, которым говорили, что они умнее среднего, охотно верили в это и начинали хвастаться.