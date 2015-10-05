Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.
Такое количество алкоголя они получают, употребляя в пищу спелые фрукты.
Ученые полагают, что люди могли унаследовать пристрастие к алкоголю от общих предков-приматов, которые питались ферментированными фруктами — источником сахара и алкоголя.
Давно было замечено, что шимпанзе подбирают упавшие на землю с деревьев спелые плоды.
«Тяга человека к алкоголю, вероятно, связана с этим пищевыми привычками, унаследованными от нашего общего с шимпанзе предка», — говорит один из авторов исследования Алексей Маро. .......Как установили ученые, в среднем одна особь шимпанзе потребляет порядка 14 граммов этанола в сутки, что эквивалентно одной бутылке пива объемом 330 мл. По их наблюдениям, шимпанзе предпочитают фрукты с более высоким содержанием этанола.
Исследование подтверждает так называемую гипотезу «пьяной обезьяны» — идею о том, что тяга человека к алкоголю унаследована от предков-приматов.
Из университетской программы в Афганистане исключены книги, написанные женщинами. Помимо этого, правительство Талибана запретило университетам преподавать 18 учебных дисциплин, противоречащих шариату (среди них, например, права человека), а также касаться темы сексуальных домогательств. .......Из 679 книг, вызывающих озабоченность из-за «антишариатского содержания», около 140 оказались написанными женщинами. Среди них, например, книга под названием «Безопасность в химической лаборатории».
........ Только на этой неделе в десяти провинциях по приказу верховного лидера Талибана был запрещен оптоволоконный интернет — официально для «предотвращения аморальности».
Все эти новые правила повлияли на разные сферы жизни, но особенно это отразилось на жизни женщин и девочек. Им запрещено получать образование выше шестого класса, а один из последних путей для профессионального обучения закрылся в конце 2024 года, когда в стране тихо прекратили работу курсы для акушерок.
Теперь запрет коснулся и университетских предметов, посвященных женщинам: шесть из восемнадцати запрещенных дисциплин касаются именно этой темы — среди них «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Социология женщин».
Правительство Талибана заявляет, что уважает права женщин в соответствии со своей интерпретацией афганской культуры и исламского права. ...... Помимо книг, написанных женщинами, под запрет также попали книги иранских авторов или изданные в Иране. Один из членов комиссии сообщил Би-би-си, что целью этого было «предотвращение проникновения иранского контента» в афганскую учебную систему.
В четверг в Бостонском университете вручали Шнобелевскую премию .... В этот раз главной темой было пищеварение. Шнобелевская премия в области химии была вручена за радикально новый подход к борьбе с ожирением: снижение потребления калорий за счет кормления людей тефлоном .... Премию в области педиатрии получило исследование влияния диеты на вкус грудного молока: выяснилось, что младенцы сосут грудь дольше, если их матери ели чеснок.
Несмотря на то, что все эти темы были так или иначе связаны с питанием, собственно премию в области питания получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции, которые кормили радужных ящериц в Того пиццей в попытке выяснить, какая им нравится больше. Выяснилось, что ящерицы предпочитают пиццу «Четыре сыра»
Премия мира была присуждена команде из Германии, Нидерландов и Великобритании за доказательство того, что рюмка водки улучшает навыки общения на иностранном языке.
.... Премия в области психологии досталась совместной работе польского и австралийского исследователей. Они выяснили, что похвала в отношении чьего-то IQ положительно влияет на самооценку этой личности в части интеллекта и ощущения собственной уникальности, а негативные оценки IQ снижают эти показатели. Люди, которым говорили, что они умнее среднего, охотно верили в это и начинали хвастаться.
Количество людей в возрасте 100 лет и старше в Японии достигло рекордного уровня, приблизившись к 100 тысячам человек, сообщило правительство страны. Причем подавляющее большинство из них — 88% — женщины. В чем их секрет?
Число долгожителей в Японии в сентябре увеличилось до 99 763 человек, установив новый рекорд уже 55-й год подряд, сообщило Министерство здравоохранения Японии.
Министр здравоохранения Такамаро Фукока поздравил 87 784 женщин и 11 979 мужчин с долголетием и выразил «признательность за их многолетний вклад в развитие общества». ..... Свежие данные были опубликованы 15 сентября, накануне Дня пожилых людей Японии. В этот день все новые долгожители получают поздравительные письма и серебряные чашки от премьер-министра страны. По данным Министерства здравоохранения, 52 310 человек получили поздравления в этом году. ..... Когда в 1963 году правительство страны провело опрос долгожителей, их оказалось всего 153 человека. В 1981 году эта цифра увеличилась до 1000, а к 1998 году достигла 10 тысяч человек.
Согласно записям по состоянию на конец 7 мая 2023 года, последний день официального пресс-релиза, выпущенного Министерством здравоохранения, труда и благосостояния на основе ежедневной статистики числа случаев заболевания и смертей, совокупное число случаев заболевания составило 33 802 739, а число смертей — 74 669.
Это с самого начала пандемии. При этом
8 мая 2023 года правительство Японии изменило классификацию COVID-19 с категории 2 на категорию 5 в соответствии с Законом о контроле за инфекционными заболеваниями . В рамках категории 2 правительство могло принимать строгие меры против COVID-19, такие как призыв к населению оставаться дома и рекомендовать госпитализацию для инфицированных, но в рамках категории 5 меры по контролю инфекции теперь остаются на усмотрение человека.
