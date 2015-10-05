RSS
Психологія та саморозвиток
П'ят 19 вер, 2025 16:49

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Такое количество алкоголя они получают, употребляя в пищу спелые фрукты.

Ученые полагают, что люди могли унаследовать пристрастие к алкоголю от общих предков-приматов, которые питались ферментированными фруктами — источником сахара и алкоголя.

Давно было замечено, что шимпанзе подбирают упавшие на землю с деревьев спелые плоды.

«Тяга человека к алкоголю, вероятно, связана с этим пищевыми привычками, унаследованными от нашего общего с шимпанзе предка», — говорит один из авторов исследования Алексей Маро.
.......Как установили ученые, в среднем одна особь шимпанзе потребляет порядка 14 граммов этанола в сутки, что эквивалентно одной бутылке пива объемом 330 мл. По их наблюдениям, шимпанзе предпочитают фрукты с более высоким содержанием этанола.

Исследование подтверждает так называемую гипотезу «пьяной обезьяны» — идею о том, что тяга человека к алкоголю унаследована от предков-приматов.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx2l74kgdno
П'ят 19 вер, 2025 17:03

Из университетской программы в Афганистане исключены книги, написанные женщинами. Помимо этого, правительство Талибана запретило университетам преподавать 18 учебных дисциплин, противоречащих шариату (среди них, например, права человека), а также касаться темы сексуальных домогательств.
.......Из 679 книг, вызывающих озабоченность из-за «антишариатского содержания», около 140 оказались написанными женщинами. Среди них, например, книга под названием «Безопасность в химической лаборатории».

........ Только на этой неделе в десяти провинциях по приказу верховного лидера Талибана был запрещен оптоволоконный интернет — официально для «предотвращения аморальности».

Все эти новые правила повлияли на разные сферы жизни, но особенно это отразилось на жизни женщин и девочек. Им запрещено получать образование выше шестого класса, а один из последних путей для профессионального обучения закрылся в конце 2024 года, когда в стране тихо прекратили работу курсы для акушерок.

Теперь запрет коснулся и университетских предметов, посвященных женщинам: шесть из восемнадцати запрещенных дисциплин касаются именно этой темы — среди них «Гендер и развитие», «Роль женщин в коммуникации» и «Социология женщин».

Правительство Талибана заявляет, что уважает права женщин в соответствии со своей интерпретацией афганской культуры и исламского права.
...... Помимо книг, написанных женщинами, под запрет также попали книги иранских авторов или изданные в Иране. Один из членов комиссии сообщил Би-би-си, что целью этого было «предотвращение проникновения иранского контента» в афганскую учебную систему.
https://www.bbc.com/russian/articles/cx2xqen71dko
П'ят 19 вер, 2025 17:56

  ЛАД написав:
  Shaman написав:Саша Грей давно знімає відео, як готувати борщ, але глядачі за звичкою перемотують на середину та в кінець
Вы тоже?

я не дивлюсь, як Саша Грей готує борщ :lol:
Суб 20 вер, 2025 01:08

В четверг в Бостонском университете вручали Шнобелевскую премию
.... В этот раз главной темой было пищеварение.
Шнобелевская премия в области химии была вручена за радикально новый подход к борьбе с ожирением: снижение потребления калорий за счет кормления людей тефлоном
.... Премию в области педиатрии получило исследование влияния диеты на вкус грудного молока: выяснилось, что младенцы сосут грудь дольше, если их матери ели чеснок.

Несмотря на то, что все эти темы были так или иначе связаны с питанием, собственно премию в области питания получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции, которые кормили радужных ящериц в Того пиццей в попытке выяснить, какая им нравится больше. Выяснилось, что ящерицы предпочитают пиццу «Четыре сыра»

Премия мира была присуждена команде из Германии, Нидерландов и Великобритании за доказательство того, что рюмка водки улучшает навыки общения на иностранном языке.

.... Премия в области психологии досталась совместной работе польского и австралийского исследователей. Они выяснили, что похвала в отношении чьего-то IQ положительно влияет на самооценку этой личности в части интеллекта и ощущения собственной уникальности, а негативные оценки IQ снижают эти показатели. Люди, которым говорили, что они умнее среднего, охотно верили в это и начинали хвастаться.
https://www.bbc.com/russian/articles/c79vllzyg5po
Суб 20 вер, 2025 17:46

Количество людей в возрасте 100 лет и старше в Японии достигло рекордного уровня, приблизившись к 100 тысячам человек, сообщило правительство страны. Причем подавляющее большинство из них — 88% — женщины. В чем их секрет?

Число долгожителей в Японии в сентябре увеличилось до 99 763 человек, установив новый рекорд уже 55-й год подряд, сообщило Министерство здравоохранения Японии.

Министр здравоохранения Такамаро Фукока поздравил 87 784 женщин и 11 979 мужчин с долголетием и выразил «признательность за их многолетний вклад в развитие общества».
..... Свежие данные были опубликованы 15 сентября, накануне Дня пожилых людей Японии. В этот день все новые долгожители получают поздравительные письма и серебряные чашки от премьер-министра страны. По данным Министерства здравоохранения, 52 310 человек получили поздравления в этом году.
..... Когда в 1963 году правительство страны провело опрос долгожителей, их оказалось всего 153 человека. В 1981 году эта цифра увеличилась до 1000, а к 1998 году достигла 10 тысяч человек.
https://www.bbc.com/russian/articles/cn0rzy9yr72o
Суб 20 вер, 2025 17:59

А що там у них корона, не коснУла старичків? Не памʼятаю їх стату того часу.. Вони начебто не такі компанійські, як італяхи , тому наче не особливо прорідило..
Суб 20 вер, 2025 18:12

  Hotab написав:
А що там у них корона, не коснУла старичків? Не памʼятаю їх стату того часу.. Вони начебто не такі компанійські, як італяхи , тому наче не особливо прорідило..

Стату не встречал, а специально не интересовался. Но судя по тому, что пишут о новых рекордах каждый год, видимо, у них обошлось.
По данным https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Japan#::
Согласно записям по состоянию на конец 7 мая 2023 года, последний день официального пресс-релиза, выпущенного Министерством здравоохранения, труда и благосостояния на основе ежедневной статистики числа случаев заболевания и смертей, совокупное число случаев заболевания составило 33 802 739, а число смертей — 74 669.
Это с самого начала пандемии.
При этом
8 мая 2023 года правительство Японии изменило классификацию COVID-19 с категории 2 на категорию 5 в соответствии с Законом о контроле за инфекционными заболеваниями . В рамках категории 2 правительство могло принимать строгие меры против COVID-19, такие как призыв к населению оставаться дома и рекомендовать госпитализацию для инфицированных, но в рамках категории 5 меры по контролю инфекции теперь остаются на усмотрение человека.
Суб 20 вер, 2025 18:52

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А шукає Долярек насправді «емоції».
я с тобой согласен. Но тут нет ничего необычного все сми, музыка, фильмы, львиная часть общения имеет цель вызвать у зрителя эмоции, которые потом можно конвертировать во что нибудь. Например в хорошее настроение.
визивати емоції це важно
Таку школу Долярек би закінчив

https://www.facebook.com/share/v/1J4yEo ... tid=wwXIfr
Суб 20 вер, 2025 20:38

Re: Психологія та саморозвиток

  Hotab написав:Banderlog

Припиняй оці провокації

легко мені самому то пити? І мовчати? Воно половину задоволення од того пропадає) хоть бери фоткай і розкидай знакомим воякам в фб)
бєзорабзіє коли вкусно в одіночку
