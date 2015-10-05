|
Додано: Нед 21 вер, 2025 11:43
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:36
Зріст, зачіска.. окуляри б ще
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:52
Здоровий глузд
У 1840-х роках просте відкриття угорського лікаря щодо миття рук кинуло виклик медичному світосприйняттю та коштувало йому кар'єри і життя 😵💫
Працюючи у Віденській лікарні в 1847 році, доктор Ігнац Земмельвейс був стурбований великою кількістю породіль, які помирали від хвороби, що називалася "післяпологовою лихоманкою"
Він помітив дивну закономірність, що рівень смертності був набагато вищим у клініці, де працювали лікарі та студенти-медики, порівняно з другою клінікою, якою керували лише акушерки. 🤔
Тоді, лікарі та студенти нерідко бралися приймати пологи безпосередньо після проведення розтинів 😱 і Земмельвейс вважав, що вони переносять на руках невидимі «трупні частинки» від мертвих до живих.
Щоби перевірити свою ідею, він запровадив нове правило: усі лікарі та студенти повинні були мити руки в розчині хлорного вапна перед оглядом пацієнтів ☝️
Результати були вражаючими 😳
Рівень смертності в його клініці знизився з понад 18% до лише 1%. Це був медичний прорив, який варто було відзначити якоюсь премією 🩺
Натомість медична спільнота образилася, що їхні власні "руки брудні" та замість рятувати життя, призводять до смерті і замість дякувати, взялися висміювати Земмельвейса та його "просту теорію" миття рук.
Зрештою його звільнили і з самої лікарні, більш того, його публічні битви з медичним істеблішментом мали ще гірші наслідки, адже в 1865 році його помістили до психіатричної лікарні, де він і помер лише через два тижні 😑
Зрештою, його проста теорія здорового глузду була прийнятий лише через роки після його смерті, а сьогодні його пам'ятають як героя, який врятував незліченну кількість життів
Додано: Вів 23 вер, 2025 08:59
Психологія
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:09
Тип личности тест: точность и валидность
Как понять, что «тип личности тест» даёт надёжные результаты?
Додано: Вів 23 вер, 2025 15:29
Більшість тестів мають контрольні питання на чесність. Якщо наберете багато нечесних - не валідні результати
Але ж ви самі собі відповідаєте, ніхто ж не дивиться через плече, який сенс самому собі давати socially desirable responding, замість чесних.
