Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:16

  Banderlog написав:Старий фонд має купу обмежень і ганяння там на велосипедах та самокатах одне з них. Не будували кляті австріяки місто з задумкою на моноколесо.
поскольку ни по Черновцам ни по Львову на самокатах не гонял по сути возразить нечего. По Киеву я выбираю маршруты с широкими тротуарами без горок и спусков. По Андреевскому ехал один раз - не понравилось. Если какому курьеру по работе там надо ездить я ему сочувствую. Вчера зсушнику на костылях из форы в госпиталь вёз огромный пакет продуктов. Если запретят будут возить таксисты.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:50

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Старий фонд має купу обмежень і ганяння там на велосипедах та самокатах одне з них. Не будували кляті австріяки місто з задумкою на моноколесо.
поскольку ни по Черновцам ни по Львову на самокатах не гонял по сути возразить нечего. По Киеву я выбираю маршруты с широкими тротуарами без горок и спусков. По Андреевскому ехал один раз - не понравилось.
ну от схоже ми дійшли до взаємопорозуміння. андріївський узвіз в старі чернівці б вписався) при чому в києві іще широко.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:52

  Hotab написав:Banderlog
Ти поставив на червоне, а він на чорне

Ми проігнорили існування одне одного. Неудобненько получилось
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:08

  Banderlog написав:при чому в києві іще широко.

И по этой причине Киев уже довели до состояния, когда на машине можно ездить сколько угодно, но остановиться нигде нельзя.
Город теперь вообще не приспособлен для жизни.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 16:38

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Він звісно мав би впевнюватися, що відкривати двері безпечно, але і ви, як учасник дорожнього руху, мали б дотримуватися безпечного інтервалу,
кроме меня как ни странно есть ещё участники движения, ехать по центру полосы - создавать им неудобства, потом начинают нервно сигналить, особенно если дорога узкая и большой встречный траффик.

Лучше пусть неадекват нервно сигналит, чем зажмет Вас между собой и припаркованной машиной. Бывают ситуации, когда соображения безопасности требуют похерить вежливость.

И да, исполнение законов бывает сопряжено с некоторыми неудобствами. Это не повод от него отказываться. Особенно это актуально, когда речь идёт о правилах безопасности.
Сибарит
