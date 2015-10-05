RSS
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:08

  Hotab написав:Долярек був настільки неслухняний в ліжку, що киця-вчителька в кінці казала «завтра щоб з татом прийшов»

Твій тупий мозок далі продовжує генерувати тупі жарти?




А модерація і далі нічого не хоче помічати, дивиться "в стіну"?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:16

Re: Психологія витрат на дітей

"Україні діти не потрібні!"
Або - "влада НЕ сприяє народжуваності дітей!"

Можемо побалакати на цю тему.
Є заперечення цього?
Бо фактів вищесказаного - є багато!


п.с.
Флай, наче ти писав(чи будівельник), скільки треба грошей, щоб виростити/виховати дитину з 0 до 18р?
Нагадай ще раз ту цифру😁

...і то, навіть, не з нуля треба рахувати, а можна рахувати вже з -9, чи -7місяців😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8679
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:18

Успіх
Долярек, зі святом тебе і дружину. З днем працівників освіти!!
Дружину зрозуміло, вона здоровʼя віддала змушуючи таких як ти хоч щось вивчити і отримати хоч якусь освіту. Тебе з тим, що ти освіту переміг, з тобою освіта виявилась безсила і здолати тебе не змогла.
Hotab
 
Повідомлень: 16566
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 744745746747
