Твій тупий мозок далі продовжує генерувати тупі жарти?
А модерація і далі нічого не хоче помічати, дивиться "в стіну"?
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:08
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:16
Re: Психологія витрат на дітей
"Україні діти не потрібні!"
Або - "влада НЕ сприяє народжуваності дітей!"
Можемо побалакати на цю тему.
Є заперечення цього?
Бо фактів вищесказаного - є багато!
п.с.
Флай, наче ти писав(чи будівельник), скільки треба грошей, щоб виростити/виховати дитину з 0 до 18р?
Нагадай ще раз ту цифру😁
...і то, навіть, не з нуля треба рахувати, а можна рахувати вже з -9, чи -7місяців😁
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:18
Успіх
Долярек, зі святом тебе і дружину. З днем працівників освіти!!
Дружину зрозуміло, вона здоровʼя віддала змушуючи таких як ти хоч щось вивчити і отримати хоч якусь освіту. Тебе з тим, що ти освіту переміг, з тобою освіта виявилась безсила і здолати тебе не змогла.
