|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:12
Hotab написав:Shaman Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ.
Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема
Як ???
Ви знаєте яка зарплата у викладачів Дніпровської академії музики?
Як іх цінує Держава Україна? Вони їй не потрібні , потрібні прокурори, поліція , держслужбовці . судді і їх помічьники....................
у лётчики/гвинтокрилів паступали непридатні у лётчики винищувачів
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:21
Shaman написав: Hotab написав:Shaman
Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема
якщо коротко, то питання, за рахунок чого
підвищення. якщо за рахунок збільшення надходжень бюджету, чи перерозподілу витрат - це одне. якщо за рахунок збільшення держборгу - то це це зовсім інше, це популізм й власне підґрунтя для інфляції.
й спочатку підвищення престижу професії. а там й вимоги автоматично збільшаться за умови збільшення конкурсу.
ДЕРЖАВИ ,
так як це не бізнес
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07
smdtranz написав: Ой+ написав:
Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо!
Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною.
Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.
удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике
на то она и средняя зарплата
Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8933
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21654 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Нед 05 жов, 2025 12:32
Сибарит написав: smdtranz написав: Ой+ написав:
Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо!
Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною.
Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.
удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике
на то она и средняя зарплата
Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
ЗАЧЕМ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36352
|38009637
|
|
|2142
|13552105
|
|
|7978
|23505423
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|