Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.
Ви б спростували, можливо у літніх людей на такий пульс вийти можна і при звичайній не швидкій ходьбі. Я змушений йти так, щоб загнати пульс туди, при цьому люди з подивом дивляться, бо це десь 6.5 -7 км/год і якщо це не стадіон, то виглядає дивно.
-легкі гантелі і віджимання від полу (навіть 5 сетів по 20 повторів)-це менше 120 ккал
навантаження мають бути тривалі від 1г 20хв -морозиво (взагалі не вживаю декілька років, бо там багато шкідливих речовин (В составе мороженого могут быть вредные компоненты, такие как растительные жиры (вместо молочных) и избыток сахара, а также искусственные красители, ароматизаторы и стабилизаторы)
відмовтесь від молока вранці, або 2 рази на тиждень
-самий діючий спосіб скинути вагу-це голодування від 5 днів (гарантовано втратите 6кг, навіть нічого не роблячи, організм все зробить сам) -перший день вживаєте порцію проносного, і далі кожного дня п'єте чай без цукру до 2,5л на день (а краще відвар шипшини, 100гр на 2,5л), шипшина провокує жовчний міхур на визволення жовчі (не має застою жовчі-як при голодування на чистій воді)
після того як закінчите голодування не намагайтесь компенсувати втрачене, вживайте їжу як завжди (може 80% від вашої норми) гарне рішення втримати вагу це не вживати після 1730, тобто розклад такий: 0800-1230-1730 (3 харчування на день, останнє мінімальне, а ходите не до, а після "вечері")
"По моим расчетам "на жизнь" в Украине тратится на одного человека $100 ...$150 в месяц (при условии бесплатного медобслуживания).
За год это составит $1200 .. $1800, а за 18 лет - $21600 ... $32400, а за 22 года (до момента получение высшего образования) - $26400 .. 39600.
Если вместо трат на ребенка откладывать каждый месяц эквивалентную сумму, то можно насобирать на однокомнатную квартиру в обласном центре.
Реально может получится немного меньше, без ограниченя в сторону роста, зависит от имеющихся детей, локации, предпочтений."
І це☝️ ще по дууууууже скромним підрахункам!!! А так, то цю суму спокійно можна множити на х2(якщо добавити гуртки, збирання на "штори", фрукти, цукерки/морозива і т.п.)
І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави? Де тут її участь/зацікавленість в більшій кількості народжуваності дітей?
Я тут бачу, що держава НЕ хоче дітей, або лише хоче перекласти майже всі витрати на одного з батьків!(при розлученні/якщо сім'я розлучається) "Половину царства"(яке переважно заробив чоловік) на жінку з дитиною (#скуялі???)
Тож: 1. Де сприяння держави, щоб більше(чи хоч взагалі) народжували? 2. Навіть, якщо сім'я розпалась, і тут все одно держава не хоче брати на себе фінансування(нормальне!!!), а перекидає весь тягар далі на вже розведених батьків 🤦🏻
Що значить «перекидає»? Дитина раптом перестала бути твоєю, а стала державною, коли ти покинеш дружину? Може мені треба фінансувати твоїх дітей, коли ти вирішиш, що тобі «118-кг пишка» смачніша, ніж дружина?)
І тут в мене питання - а де тут "рука допомоги" держави?
Якої ще «держави»? Ти хочеш цукерок своїм дітям за кошти платника податків? А пивка тобі не купити, за те що ти гарно писюном двічі в житті попрацював?
Hotab написав:rjkz Ходите по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-… смарт-часы ж есть? Или на дорожку , если некуда так ходить Я счас маслаю гребной тренажер по 45минут - 1 час. Бег по 15-20 минут не дает эффекта. Или бежите час, или ходите 2)) Или гребите час)) Мне счас тоже надо все время что-то делать, чтобы удерживать 94-95 кг приросте 182 Их мало кто у меня видит, но они есть)) А хотел бы вообще под 90 уйти
Вам надо делать то , что не хочется. Скорее всего вы занимаетесь комфортно сжигая легкодоступную энергию печени, не мучая свои жировые залежи . А надо. С тяжелой одышкой)
Спасибо. Да, бегаю не много. Хожу не 2 часа подряд, это всего в среднем за день. Получаются нарезки по 15-20-30 минут. Просто их довольно много получается.
Но ходил и бОльшими отрезками - минут по 40-60. Эффект нулевой. Единственное что давало хоть какой-то эффект - не ужинал. Но тогда ночью не мог спать от чувства голода. Приходилось хоть чашку молока выпить. И порой мелатонин принять чтобы заснуть. Бегать долго с моим коленом и весом - рисковано, нагрузка на сустав приличная и динамичная. Пробовал, потом несколько месяцев оно мне аукалось. Смотрел видосы докторов, говорят, что с возрастом (а он то у меня "предпенсионный" (с) ) падает выработка веществ, которые эффективно сжигают жир. Играть в баскетбол часто не получается, да и тоже бывало от прыжков колено шалило. Еще раз спасибо.