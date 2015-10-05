барабашов написав:Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает Особенно когда голова внизу, а ноги вверху Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик. Плаваете в море или 50метровом басике?
Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть. Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
Внутренний жир никому не мешает пока не выпирает складками У вас наверно не выпирает потому что гамбургеры по 5 фунтов за раз вы точно не едите Если подозрение на диабет и вас так врач хочет вывести из зоны риска то ищите другого врача(при вашем рационе аскета) Не дай аллах вам сбросить вес с двусторонней пневмонией(23кг за квартал, потом ещё чутка, рёбра на спине у сидящего сгорбившись были видны ) или от чего то похуже, что тем не менее у вас и в Израиле прекрасно лечат.
Кстати, напомнило. В институте сильно заболел. Не то воспаление легких было, не то сильный грипп. около месяца болел, даже терял сознание. Потерял 20 килограмм. Правда, потом за полгода набрал опять. Нуенах ТАК худеть.
барабашов написав:И это Я при росте 191 в институте и до был в районе 78-98(причём при Союзе я сильно худой не был, родители забивали холодильник норм колбасой и прочими плюхами) Располнел не от качалки с курой в духовке каждый день и пиццей, а от того что серьёзно разбился на недогоночном авто, и начал жрать кальций(творог с аамой нежирной сметаной) буквально килограммами(холодец не люблю,хаш варить некому было, да и без Финляндии он не заходит) У вас очевидно другая генетика и группа крови и поэтому "соточка" для вас не лишак. Гепатита кстати не было в 90е? Помню пьянки в общагах металла нашего...Какие там были свинарники...Разве что крыс размером с кота я там не видел. Но пронесло(в отличии от одногруппников)
Были подозрения на творог, который ел 20 лет каждое утро. Его убрали с год или больше назад из рациона. Кстати, пробовали заменить в кофе молоко на безлактозное и с нулевой жирностью - ноль результата за несколько месяцев эксперимента. Вернулись к обычному.
С генетикой - я понимаю что от нее зависит почти все, но я ее изменить не могу. Гепатит - не знаю, антитела есть. Может от вакцинации, а может и нет. В союзе все пили газировку из стеклянных стаканов в автоматах. И общепитовские тарелки и вилки были не стерильны. Я уж не говорю, что воду мы во дворе пили из ржавой трубы, которая торчала из подвала. Просто присосавшись к ней ртом.
Российская туристка в Таиланде потеряла память и заговорила на древнерусском — после падения у бассейна.
45-летняя Елена из Томска приехала на курорт восстановить силы после похорон отца. На второй день она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду — её вытащили и вызвали скорую. Медики диагностировали ЧМТ, перелом уха и потерю памяти. Рекомендация — трепанация черепа.
Сейчас туристка не помнит своё имя, не узнаёт близкую подругу. И общается с окружающими исключительно на древнерусском. В чём причина смены языковой раскладки — никто не знает. Возможно, из-за того, что Елена — филолог по образованию, изучала филологию и педагогику.
Сепаріроваться від жони (з"їхати в цоколь, на дачу, чи до знімать койкомєсто/комнату), переїхати на дачу (літній домік) або трак як Брєжнєв чи трейлер/автохату. Відповідно зміниться харчування на всякі там пісні кашки, чаї, whatever.
Якось так.
rjkz написав:вес сейчас вернулся к 227 паундам.
103 кг, а ріст? 195 см?
173. Это тут все Каримы Абду Джабары. (или как там его было).
то не 5 кг надваги, а значно більше, десь 25, але якщо 5 років скидати по 5, то було би супер
rjkz написав:После переезда стрессы постоянные. И работа такая, что и ночью могут поднять. В общем, крепкого здорового сна давно нет. Очень сильно сон нарушился перед самой полномасштабкой (где-то несколько месяцев ) и в первый год. Постоянно снилась война. То я на танке, то танк на меня наезжает. Не смейтесь. Меня даже во сне застрелили (я пытался закрыться рукой, пуля пробила ладонь и вошла в правое легкое), везли в госпиталь и я терял кровь, чувствовал как слабею. И когда умер, я проснулся. Заснуть в ту ночь уже не получилось. Это дико звучит, что пишет чувак из безопасного НЙ чуваку на фронте, но вот так. Может мы во сне проживаем чьи-то еще жизни? ...и смерти? Можете посмеяться, если хотите.
Кажуть, що хороший сон теж впливає. Вам вище радили якось рішити це питання. Якщо забагато стресу, теж зле і не тільки набиранням зайвої ваги.
перейти в режим интервального голодания, хотя бы 16 часов мне помогло скинуть кг 8 за полгода без доп.факторов уже привык но чтобы идти дальше надо добавить одни голодные сутки в неделю, полностью отказаться от печенек и т.д. проверить сахар\гликированный гемоголобин - если хотя бы чуть повышен\верхняя граница нормы - принимать минимальные дозы метформина богатые давно на оземпике , независимо от сахара кленобутерол тоже ускоряет процессы обезжиривания, но штука тяжелая если рост 173 то вес еще снижать и снижать , 85 кг это верхня граница компромисса, как бы там не хотелось остановиться на 90 или 95
безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Що воно таке оце «безкоштовне»?? Я такого не знаю. Бо все що є, то кимось оплачене. Просто якщо тобі безкоштовно, то оплатив хтось інший . Так а хто повинен утримувати твоїх дітей? Може я?
В твоїй уяві держава це така казкова торбинка, чи «цвєтік-сєміцветік», де можна брати щось просто так , а як воно туди потрапляє, хто туди кладе - то тебе не обходить. Ну це діти так у батьків беруть гроші, не задумуючись. Тобі з тієї торбинки давали по 100+ к грн, ти був задоволений і обіцяв як тебе поміняють, то ти будеш туди класти так, щоб і іншим було що взяти по 100+к. Але не кладеш. Хочеш лише брати звідти. Так не буває.
Я когда-то то-ли понял то-ли осознал одну весчь. Чем больше населения в стране, тем больше они работают и тем больше платят налогов. Кроме того, они заработанные деньги тратят. Каждая (почти каждая) транзакция в США ведет к уплате налога. Почти 400млн, все работают, зарабатывают и тратят. Платят налоги во время зарабатывания и во время трат. Таким образом наполняется Бюджет. Но это полдела. Далее надо из этого Бюджета НЕ воровать. Когда бахматюк построил теплицы за 200млн для своего бизнеса, а государство ему компенсировало 400 млн, то что-то в этом было не так. Когда ахметову Укрзализныця в убыток руду возила - что-то в этом было не так. Когда порох вместе с ахметом гоняло эшелоны с лесом в дыры, а обратно уголь с оккупированных шахт, который обходился в 50 долларов за тонну, а впаривали государству по 400+ долларов за тонну - что-то в этом было не так. Когда порох заработал на курсовых качелях гонтаревой 26 млн долларов, пользуясь инсайдом - что-то было в этом не так. Поэтому Бюджет не только должен наполняться, он не должен разворовываться. И на эту тему у меня был в ФБ срач с мэром облстного миллионника. На мое - посмотрите что вы творите со страной, народ разбегается по миру, он ответил "Пусть разбегается, нам такие не надо. Нам хватит тех кто останется". В общем, пошел я в настройки ФБ, удалил свой аккаунт. А через пару лет в Украине стало на 4 человека меньше. Помимо всех прочих причин. А этот мэрин до сих пор на своем посту, кажется, и этот город регулярно накрывает ракетами и шахедами. Но ему люди не нужны. Наверное, надо что-то другое. Налогоплательщики оплачивают детские площадки, школы, школьные автобусы, фактически бесплатную для детей медицину и пр в США. Потому что их много. И потому что их деньги не оседают в карманах пороха,ахмета, бахматюка и иже с ними. Людей надо ценить. Хотя-бы за количество.
это с Борухом Филатовым вы так зарезались? Оно хамовитое(не наглое а именно неприятное хамовитое) и в 20 было Диабет и возраст не делает же человека краше.
rjkz написав:Гребний тренажер треба десь шукати. Й знайти на це час.
в youtube сотні вправ для всього тіла і для окремих м'язів.
гребний тренажер вам не потрібен, швидко набридають (а потім не будете знати куди його переставити)
-пігулки для жироспалювання теж не треба (вони шкідливі), більшість з них містять кофеїн (велика доза), після вживання температура тіла підвищується до 37-37,5с починає качатись і спалювати зайвий жир (підходить для профі бодібілдерів 25-30 років), вам це не допоможе, навіть нашкодить (в США цього *** в кожній продуктовій лавці, в Волмарте 100пудово) https://maudau.com.ua/category/zhyrospaliuvachi