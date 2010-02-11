RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:19

А яка тоді зараз "справедлива ціна" на "різані бруски", про яку тут стільки років торочили? Якщо 7 років тому вона була "750-950"?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:34

hxbbgaf Вы не заработаете, идя вперед с головой повернутой назад. Хотя вы и не зарабатываете тут ничего, кроме лайков и виртуальных медалей. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:42

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Умные люди доходность в баксиках считают, а не в тугриках…
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 12:58

Гарячі новини про дорогоцінні метали

hxbbgaf
Золото признано после Базель 3 настоящими деньгами.
Пока банки и фонды будут активно покупать -цена будет расти.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 13:05

  jabba написав:hxbbgaf Вы не заработаете, идя вперед с головой повернутой назад. Хотя вы и не зарабатываете тут ничего, кроме лайков и виртуальных медалей. :mrgreen:

Ну, йти вперед і не обертатись - це теж неправильно, щось може і ззаду прилетіти. Для того і вчать історію, щоб не повторювати помилки. А ви, здається, ще десь на початку року тут писали, що 3500 - наше все, а 4500 нам не треба, бо потім буде 2500? Ваші слова?
І ще, от ви ж в Україні? Як ніхто не хоче воювати, хто буде захищати ваші богатства? Прийде ворог і все одно все забере. І навіть як є право на виїзд, вивезти ж можна тільки еквівалент 10 тис. баксів? А ввезти в країни ЄС? По-моєму, десь чув, є такий закон, що ввозити взагалі можна золота тільки на 1000 ойро?
