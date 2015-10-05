Сегодня низкая.
Но не обедаю я уже лет 30.
Тогда была не супер, но вполне достаточная - и ходил много, и зарядку делал ежедневно по 1 часу, в т.ч. и гантели (6 кг), и отжимания. Тогда ещё тренажёрных залов не было, занимался дома.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:41
Сегодня низкая.
Но не обедаю я уже лет 30.
Тогда была не супер, но вполне достаточная - и ходил много, и зарядку делал ежедневно по 1 часу, в т.ч. и гантели (6 кг), и отжимания. Тогда ещё тренажёрных залов не было, занимался дома.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|