Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:41

  rjkz написав:
  ЛАД написав:........
Уже много лет не обедаю.
Максимум, днём могу выпить чай/кофе с каким-нибудь печеньем (одно-два).
Как только начинаю обедать - набираю вес.


А какая у Вас физическая активность?

Сегодня низкая.
Но не обедаю я уже лет 30.
Тогда была не супер, но вполне достаточная - и ходил много, и зарядку делал ежедневно по 1 часу, в т.ч. и гантели (6 кг), и отжимания. Тогда ещё тренажёрных залов не было, занимался дома.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 4862 раз.
 
Профіль
 
