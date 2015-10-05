Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 768769770771 Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:48 Re: Психологія та саморозвиток У большинства левых мыслителей, начиная от Маркса и до наших дней, есть одна забавная фишка. Они все считают избыток свободного времени безусловным благом, который эксплуататоры отнимают у трудящихся в собственную пользу. Впрочем, психологические корни такого отношения к свободному времени достаточно ясны. Чем выше у человека амбиции, тем больше он винит отсутствие свободного времени в собственной действительной или кажущейся ему самому недореализованности.



В самом начале свой знаменитой статьи «Bullshit Jobs» безвременно ушедший от нас Дэвид Грэбер ссылался на несбывшееся пророчество Джона Мейнарда Кейнса, который в 1920-м году предсказал, что через 100 лет автоматизация достигнет такого уровня, что людям надо будет работать не больше 3-х-4-х часов в день. Как же так получилось, спрашивал Грэбер, что автоматизация достигла такого уровня, о котором Кейнс и мечтать-то не мог, а мы работаем только все больше и больше. И сам же и отвечал: невероятно увеличилось количество “bullshit jobs”, то есть работ, от которых нет никакой пользы и смысла.



Грэбер оценивал количество подобных работ примерно в 40%. Как человек, который, в отличие от Грэбера, половину своей жизни проработал в больших корпорациях, я могу с уверенностью сказать, что его оценка занижена никак не меньше чем в два раза. Но дело не в этом. Дело в том, что Грэбер полагал, что если все эти буллшитные работы каким-то неизвестным науке образом извести, а вместо этого платить людям достойный универсальный базовый доход (UBI), то немедленно наступит всеобщее счастье и благорастворение воздУхов.



С моей точки зрения, UBI в той или иной форме абсолютно неизбежен, да в некоторых странах он фактически уже и существует, но мера это страшная и, в общем-то, по сути, людоедская. Дело в том, что хотя есть такие люди, которые умеют извлекать из своего свободного времени какую-то пользу, большинство людей, будучи лишенными необходимости зарабатывать себе на хлеб в активном возрасте, просто спиваются, старчиваются, сходят с ума, или превращаются в агрессивных социопатов. Эволюция не подготовила человека к праздности. И в ближайшее время ничего с этим поделать нельзя.



А теперь, возвращаясь к Грэберовским буллшитным работам. Откуда они берутся? В настоящее время их в основном производят корпорации. Но корпорации – это и есть основа современного общества. Никакого капитализма в нем давно уже не осталось. И основная задача корпораций заключается не в производстве каких-то полезных вещей, а именно что в производстве работ.



Или, чтобы быть еще конкретнее, корпорации структурируют наше время и, тем самым, не дают нам сойти с ума. Проблема состоит не в том, что буллшитных работ много. Проблема в том, что на сегодняшний день их не достаточно. То есть корпорации пока не могут произвести их в нужном количестве.



Утешение же можно найти в том, что сейчас на одного человека, который пытается делать хоть какую-то реальную работу, находится примерно пять человек, задача которых помешать ему ее делать. Всякий корпоративный работник, или государственный служащий, или человек, который пытается организовать собственный бизнес не может не понимать, о чем я говорю.



Поэтому, этот условно полезный работник со своей работой не справляется, и делают ее уже не один человек, а пять. Которым, в свою очередь, мешают еще двадцать пять человек. И, таким образом, мы постепенно, но, все-таки, движемся в сторону полной занятости. И это внушает некоторый оптимизм. Banderlog

Повідомлень: 3631 З нами з: 24.06.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 жов, 2025 14:15 fox767676 написав: rjkz написав: Но для меня только один виновник основной виновник этого. Но для меня только один виновник основной виновник этого.

Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.

Открыть границу под расписки что выезжающие отказываются от репараций\контрибуций после смерти путина.

Нв это же главная ставка Зеленского, он так говорил "ставте на меня, я моложе"

Т.е по его логике когда начнется массовая смертность людей 1950-1955 г.р. по возрасту, то это будет предвестником перемогы.

Украинцам такое заходит

Я помню еще ковидные времена - массы лайков собирали хохмы в фб что "ковид убивает в первую очередь стариков, ну вы поняли что скоро в кремле поменяется"

Инфантилы готовы победить путина ценой смерти всех пенсионеров, соседей, политических противников Если общество не способно к саморефлексии и работе над ошибками, то смысла во всем ноль.Открыть границу под расписки что выезжающие отказываются от репараций\контрибуций после смерти путина.Нв это же главная ставка Зеленского, он так говорил "ставте на меня, я моложе"Т.е по его логике когда начнется массовая смертность людей 1950-1955 г.р. по возрасту, то это будет предвестником перемогы.Украинцам такое заходитЯ помню еще ковидные времена - массы лайков собирали хохмы в фб что "ковид убивает в первую очередь стариков, ну вы поняли что скоро в кремле поменяется"Инфантилы готовы победить путина ценой смерти всех пенсионеров, соседей, политических противников



Честно говоря, я тут вообще ничего не понял.

Кто на ком стоял? Честно говоря, я тут вообще ничего не понял.Кто на ком стоял? rjkz

Повідомлень: 17859 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8733 раз. Подякували: 5511 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 768769770771 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 7715

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34