Вот место силы, вот Титаны духа подпитывали друг друга интеллектуальной энергией.
Я на улицах Киева и Ялты встречал Корчинского, Орхана Джемаля, Сергея Паука Троицкого. А уже депутатиков ВРУ так вообще, на одного даже прикрикнул и как воду гляжел - сепаром оказался, хоть и из партии ляшка. Из-за парковки конфликт.

Бандерлог я тогда сказал своим коллегам - "перед кем вы тушуетесь??? депутат ВРУ - оп--ное существо которого любой парасюк может ссаными тряпками погнать". Так и случилось через пару месяцев .
Еще как-то в мегамаркете известного свободовца с косичкой видел, выругался в него - "***ас",
а его еще через месяц любовник жены-правосек избил.
Глава какого-то донецкого райцентра меня до большой войны на такси в Киеве подвозил.
И актер Алексей Горбунов в 2009. Тогда уже за 95 топил("надо такую молодежь во власть").Дурачок.
А вы мне предлагаете в сильраду идти.
плюнули в душу так, что возьму тайм-аут надолго.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ler_stalin
Что может быть общего у Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Льва Троцкого, Иосипа Броз Тито и Зигмунда Фрейда? Оказывается - место жительства: в 1913 году все они жили в Вене, совсем недалеко друг от друга.
