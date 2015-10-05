Строго говоря, анекдот про пятницу в вечерней школе, оказавшегося математиком, не требует реконструкции метода жульничества.
Однако, если придерживаться текста, резонно предположить, что вычисление площади круга начиналось с вполне корректного двойного интеграла в полярных координатах (гугл про этот метод знает, писать формулы на форуме неудобно). Уже в процессе интегрирования был применен некорректный предельный переход, который внёс неопределенность и исказил результат, как это произошло при делении на 0 в более простой шутке.
Теоретически такое возможно, но не уверен, что кто-то пытался такое делать.