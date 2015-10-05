RSS
  #<1 ... 797798799800
Сер 22 жов, 2025 15:34

Статистика из США

Дети, у которых есть одно или несколько эмоциональных, поведенческих расстройств или нарушений развития, в США

По ссылке таблица в которой видно увеличение / падение эмоциональных проблем по годам/штатам

https://datacenter.aecf.org/data/tables ... /any/20456


где больше где меньше но тенденция - к росту
Зображення
Зображення
Сер 22 жов, 2025 15:44

Как библиотека, NLM предоставляет доступ к научной литературе. Включение в базу данных NLM не означает одобрения или согласия с содержанием со стороны NLM или Национального института здравоохранения.
Подробнее: Отказ от ответственности PMC | Уведомление об авторских правах PMC
Логотип BMJ
BMJ. 2005 Apr 9;330(7495):835–838. doi: 10.1136/bmj.330.7495.835
Распространенные проблемы с психическим здоровьем
Пьер-Андре Мишо 21,, Эрик Фомбон 1,2
Всемирная организация здравоохранения определяет психическое здоровье как «состояние благополучия, при котором люди осознают свои способности, могут справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества» Применять эти определения, ориентированные на взрослых, к подросткам и выявлять проблемы с психическим здоровьем у молодых людей может быть непросто, учитывая значительные изменения в поведении, мыслительных способностях и самоидентификации, которые происходят в подростковом возрасте Влияние меняющихся молодёжных субкультур на поведение и приоритеты также может затруднять определение психического здоровья и проблем с психическим здоровьем у подростков. Хотя психические расстройства связаны с нарушениями в работе психики, проблемы с психическим здоровьем могут затрагивать подростков в более широком смысле. К ним относятся различные трудности и проблемы, которые мешают подросткам развиваться и негативно влияют на качество их жизни в эмоциональном, социальном и профессиональном плане.

Таблица 2.
Определение психического расстройства*

Психическое расстройство:
• Поведенческое или психологическое
• Имеет клиническое значение
• Сопровождается сопутствующим расстройством и/или повышенным риском смерти, а также значительной потерей свободы
• Предполагает неожиданную культурную реакцию на любую ситуацию
Рисунок 1.
Рисунок 1

Проблемы с психическим здоровьем могут влиять на качество жизни подростков

За последние 20–30 лет число психических расстройств и проблем с психическим здоровьем у подростков значительно возросло. Этот рост обусловлен социальными изменениями, в том числе разрушением структуры семьи, ростом безработицы среди молодёжи, а также увеличением нагрузки в сфере образования и профессиональной подготовки. По оценкам, распространённость психических расстройств среди подростков в возрасте от 11 до 15 лет в Великобритании составляет 11 %, при этом проблемы с поведением чаще встречаются у мальчиков, а депрессия и тревожность — у девочек.

Таблица 3.
Проблемы и расстройства психического здоровья у подростков*

Проблема или беспорядок Распространенность (%)
Обычный
Депрессия
3-5
Тревога
4-6
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
2-4
Расстройства пищевого поведения
1-2
Расстройство поведения
4-6
Расстройство злоупотребление веществами
2-3
Менее распространенный
Паническое расстройство
1-2
Посттравматическое стрессовое расстройство
1-2
Пограничное расстройство личности
1-3
Шизофрения
0.5
Расстройства аутистического спектра (такие как аутизм, синдром Аспергера) 0.6



Признаки и симптомы тяжёлой депрессии*

• Постоянное грустное или раздражительное настроение
• Потеря интереса к занятиям, которые раньше приносили удовольствие
• Существенное изменение аппетита или массы тела
• Переутомление или проблемы со сном
• Психомоторное возбуждение или заторможенность
• Потеря энергии
• Чувство собственной никчёмности или необоснованное чувство вины
• Трудности с концентрацией внимания
• Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве
Для постановки диагноза «большая депрессия» необходимо, чтобы пять или более из этих симптомов (включая хотя бы один из первых двух) сохранялись в течение двух или более недель


В подростковом возрасте происходит переход от детских депрессивных расстройств (депрессия встречается редко, преобладают мужчины, симптомы маскируются) к более взрослым формам, которые встречаются гораздо чаще, преобладают женщины, а депрессивное настроение проявляется с большей вероятностью. Однако в раннем подростковом возрасте, особенно у мальчиков, по-прежнему часто встречаются маскированные проявления (например, поведенческие проблемы, злоупотребление психоактивными веществами, боязнь школы или неуспеваемость, усталость и другие соматические симптомы).

Таблица 7.
Возможные факторы риска подростковой депрессии

• Семейный анамнез депрессии
• Недавняя утрата близкого человека или семейный конфликт
• Распад романтических отношений
• Наличие хронического заболевания
• Физическое и сексуальное насилие
• Травма и сильный стресс
• Тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности или поведенческие проблемы
• Трудности в обучении
• Злоупотребление психоактивными веществами

Неспособность к обучению
Неспособность к обучению — это расстройство, которое влияет на то, как люди с нормальным или выше нормального уровнем интеллекта получают, хранят, систематизируют, извлекают и используют информацию. К таким проблемам относятся дислексия и другие специфические проблемы с обучением, связанные с чтением, правописанием, письмом, логическим мышлением и математикой.

Невыявленные нарушения обучаемости — распространённая, но поддающаяся коррекции причина, по которой молодые люди решают бросить школу при первой же возможности. Роль врачей в таких ситуациях заключается в выявлении заболеваний, которые могут влиять на успеваемость (например, проблем со слухом или зрением или неврологических расстройств), а также в выявлении психосоциальных факторов и факторов окружающей среды, которые могут влиять на способность к обучению (например, проблемы в семье, плохие отношения со сверстниками или культурные и экономические трудности).


Расстройство поведения можно определить как устойчивое деструктивное поведение, при котором молодой человек неоднократно нарушает права других людей или социальные нормы, соответствующие его возрасту. Часто ему предшествуют оппозиционное поведение и упрямство в раннем возрасте, а в подростковом возрасте оно может стать ещё более деструктивным. Симптомы включают порчу имущества, ложь или воровство, прогулы, нарушение правил и агрессию по отношению к людям или животным. Подростки с расстройством поведения часто страдают сопутствующими расстройствами, такими как депрессия, суицидальные наклонности и плохие отношения со сверстниками и взрослыми. Последствия могут включать в себя проблемы в школе, исключение из школы, неуспеваемость в учёбе и профессиональной деятельности, а также проблемы с законом. Родителям и семьям нужна поддержка, чтобы убедиться, что ребёнок не прогуливает школу, а подростков с серьёзными проблемами следует направлять к специалистам в области психического здоровья для обследования и лечения



Таблица 10.
Симптомы, указывающие на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)*

Невнимательность
• Часто не уделяет должного внимания деталям или допускает небрежные ошибки в школьных работах
• Часто испытывает трудности с концентрацией внимания при выполнении заданий или во время игр
• Часто кажется, что он не слушает, когда ему говорят напрямую
• Часто не выполняет указания и не доводит до конца школьные задания, работу по дому, обязанности на рабочем месте
• Часто испытывает трудности с организацией задач и мероприятий
• Часто отвлекается на внешние раздражители и становится забывчивым в повседневной жизни
Гиперактивность
• Часто вертит руками или ногами или ёрзает на стуле
• Часто встаёт с места в классе или в другой ситуации, когда это неуместно (или, что чаще встречается у подростков, просто испытывает беспокойство)
• Часто бегает или карабкается туда, куда не следует (или, что чаще встречается у подростков, просто испытывает беспокойство)




Таблица 11.
Поведенческие стратегии при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)*

Дома (родители) — используйте простые команды; устанавливайте чёткие границы и ожидания; хвалите и поощряйте желаемое поведение (награждайте); составьте формальный график; используйте списки и календари, чтобы ничего не забыть; разбивайте длинные задачи на более короткие

В школе (учителя) — следите за тем, чтобы ребёнок сидел рядом с учительским столом (чтобы его ничего не отвлекало); давайте ему только одно задание за раз (и старайтесь, чтобы задания были как можно короче); используйте письменные, а не устные инструкции для домашних заданий (в тетради, которую нужно брать с собой домой); составляйте ежедневный или еженедельный отчёт; выделяйте больше времени на экзамены (в том числе на незапланированные тесты); следите за тем, чтобы ребёнок мог положиться на соседа по парте; обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту
