Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Нед 26 жов, 2025 23:16
flyman
flyman
Повідомлень: 41321
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 жов, 2025 00:45
rjkz
rjkz
Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев.
Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.
Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.
И не потому что:
На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.
И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.
Это дискриминация? На мой взгляд, да.
Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".
Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.
ЛАД
Повідомлень: 37071
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 01:41
ЛАД написав:rjkz
Вы как-то сильно красочно расписываете афроамериканцев.
Я написал, что не могу об этом судить, и перевёл вопрос о неравенстве детей на нашу почву, которую я лучше знаю и вы тоже явно ещё не забыли.
Не знаю, какая ситуация в сельских школах или в маленьких городках США, но в Украине в них подготовка детей явно слабее, чем в крупных городах.
И не потому что:
На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей.
И разница в подготовке была всегда. И в независимой Украине, и в советские времена тоже. При поступлении в вуз у них явно разные шансы.
Это дискриминация? На мой взгляд, да.
Устанавливать для сельских детей более низкие проходные баллы, вроде, не правильно. И это, вы правы, нарушение "здоровой конкуренции".
Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.
БОльшая часть населения США мигрирует в большей или меньшей степени.
Если мы зададимся вопросом или есть разница между паблик скулз хороших городков НДж и школ НЙ с рейтингом 5+/10 в сравнении с каким-то депрессивным городком (даже не буду писать где именно, они есть везде), то да, разница есть.
Но и в самом НЙ есть плохие щколы и в НДЖ, я-же написал пример, есть плохие локации в плане школ.
Поэтому нормальные родители (а не те, о которых постоянно пишет Виталик) и думают о том, куда пойдут их дети.
Если есть желание, посмотрите на карте насколько близко находятся Глен Рок, Фейр Лоун, Хоуторн и Патерсон в НДЖ.
Я их поставил в порядке убывания качества школ. И цены на недвижимость и размер налогов, с которых содержатся местные щколы идет на убывание.
Люди, чьи дети учатся в хороших школах ПЛАТЯТ за это соответствующую цену своими налогами (в основном налоги с недвижимости) и ценником недвиги. Это не федеральное финансирование, я уже писал.
Причем, если у людей нет желания или денег для покупки недвиги, не проблемы - можно просто арендовать и жить в данном месте, с хорошими школами.
О какой справедливости речь?
О той, что кто-то платит деньги, а пользуются этим все кто не причастен?
Пожалуйста, в НЙ в школах не спрашивают ни доход ни иммиграционный статус, но спрашивают адрес проживания. За счет того, что город огромный, и отностительно небольшие налоги на недвижимость, но с огромного количества человек, город может себе позволить учить всех...но все-же в пределах дистриктов (частей районов, типа участков), относящихся к тем или иным школам. Пожалуйста, сними апартмент в районе с хорошей школой и твои дети будут ходить в хорошую школу.
Никто не неволит родителей жить в гетто, чтобы дети ходили в школы с детьми наркоманов.
Равно как никто не неволит наркоманов принимать наркотики.
Давайте пофантазируем о "сельской" сельской школе.
То есть куда должны ходить дети фермеров.
И тут мы натыкаемся на несостыковку представлений в Украине и в США о том, кто несостоятельный.
И фермеры и, кстати, многие пенсионеры, это люди с весьма солидными финансовыми состояниями. Да, всех нельзя под одну гребенку.
Мы уже тут обсуждали, что фермеры в США и в Украине - это 2 большие разницы, как говорят в Одесе (вроде как Одесса готова единственное что отдать раше, это одну букву С из своего названия
).
У нас очень большая разница в реальностях.
И нам очень трудно перестроиться и мы пошагово выжимаем из себя советские/постсоветские страхи. Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки.
Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета.
Американцы со школы начинают покупать акции на фондовом рынке.
И эти акции в бОльшей части растут.
Американские дети начинают пытаться зарабатывать со школы.
И наконец, на американские зарплаты ложатся расходы, сопоставимые с остальным миром. Цены на бензин, автомобили, одежду, игрущки - ниже чем в Украине. Цены на продукты - сопоставимы. Да, есть необходимость иметь медстраховку и цены на жилье в остновном выше.
Есть что откладывать, есть пути как это приумножать.
И это делают многие.
Кто доктор тем, кто умудряются спускать все зарабатываемое?
Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология.
Тут это нормально. Работают и зарабатывают. По украинским меркам много.
Но и "бесплатные" школы - не бесплатные на самом деле, их оплачивают с налогов на недвижимость те, чьи дети в них ходят и те, кто рядом живет.
Давайте сделаем социальную справедливость во всем - я подойду к соседской машине и поеду на ней. Давайте я зайду к соседям, которые жарят стейк и отрежу себе кусочек или заберу весь кусок. Социальная справедливость-жеж.
Давайте вспомним коммуны с общими женщинами и мужчинами времен индустриализации
.
rjkz
Повідомлень: 17960
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8762 раз.
- Подякували: 5530 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:14
prodigy
rjkz
не бачу для вас особисто щасливого майбутнього в США (якщо ви не схотіли бути щасливими в Україні), про дітей -50/50
за 30 років праці в морях був у 122 країнах, у США так разів 10+, останній раз у 2014 (у НЙ декілька раз , але дуже давно 1994-95)
ваша "заточенність" на грошах зрозуміла (є гроші-є можливості підтримувати рівень комфорту в житті, гарний р-н і учбовий заклад теж відношу до комфорту), але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць, 80% людей у совку ніколи не міняли місце роботи (от іліча до іліча)
чи здатна ваша родина емігрантів (без якісного знання мови, традицій, поведінки в ком"юніті і багато інших нюансів) витримати конкуренцію не тільки з місцевими, а з імігрантами "латіносами", з чорними (однозначно ні)
і навіть якщо ви за 15 років не схибите (при такому стресовому стані багато не проживеш), то чи це було варто того
можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"
сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків
маю знайомих в різних локаціях світу-США, Канада, Австралія, Бельгія, Франція, Німеччина, Норвегія
одиниці з них живуть щасливо і в гармонії зі своїми поглядами
prodigy
Повідомлень: 12761
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3360 раз.
- Подякували: 3353 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:29
ЛАД написав:
Что делать и как решать этот вопрос, не знаю.
пригадайте роман Джона Стейнбека "Грони Гніву", середина 30х ХХго сторіччя
з середини 2010х десятки тисяч людей за сотні км (Біла Церква, та і далі) що електричкою їздили в Київ на роботу (прибиральниці квартир, двірники, продавці в маркетах, штукатури і водії), через 5-7 років вони вже знімали кімнату у Київі(в общаге), брали з села дитину і відводили її до Київської школи (нехай в Голосіївському р-ні)
чи будуть існувати села через 30 років, звісно будуть, але кількість зменшиться у 2-3 рази, тому що вже давно кукурудзу селяни сапками не сапають, фермерство -це дуже недешева річ, тому населення немає роботи в селі і жити там без грошей не можливо,
стосовно освіти, вона погана, бо там слабкі вчителі, і тому що у дітей (навіть в столиці) втрачено бажання набувати знання (бандитці 90ті значно вплинули, дівчата в проститутки, а хлопці в рекетири), це утрирування, але вчитися ніхто не бажає (після 7 класу це точно)
prodigy
Повідомлень: 12761
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3360 раз.
- Подякували: 3353 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:49
prodigy написав:
можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"
сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків
протестую и осуждаю такие аналогии.
у rjkz
всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.
Wirująświatła
Повідомлень: 30854
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3510 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:06
rjkz
rjkz
Вы всё переводите разговор на НЙ и НДж.
Но мельком упоминаете о маленьких городках. И рассказываете о богатых фермерах. Но я и не говорил, что они бедные. Просто в отличие от крупного города у фермеров и жителей маленьких городков, наверное, нет таких возможностей выбирать школу, как в НЙ.
Но, повторю, я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы.
У нас тоже уже есть богатые фермеры. Да и в пригородных сёлах хорошо обеспеченные люди были и раньше. И что? Школы-то от этого не лучше. Разница в подготовке сельских и городских школьников существует. Совершенно объективно.
Что делать этому богатому фермеру, чтобы обеспечить хорошее образование своему ребёнку? Отправлять его в город в интернат? Тоже решение так себе. Даже если забыть, что Львовский физико-математический лицей-интернат у нас, наверное, один на всю страну.
Или спасение утопающих дело рук самих утопающих?
Есть, конечно, и такой подход. Но почему ребёнок фермера должен иметь меньше возможностей
, чем ребёнок любого горожанина? Это тоже одна из причин обезлюдевания сёл.
P.s.
Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки
Тут вы несколько преувеличили. "Кидало" и государство, например, когда Рузвельт изъял золото по одной цене, а потом резко поднял цену в долларах. "Кидали" и банки во время Великой Депрессии. Вот не интересовался, как было с Леман Бразерс, всем всё выплатили?
Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета.
Тоже не очень понятно. В другом посте, вы говорили о том, что эти дома из "овнаипалок" детям не нужны и они треть теряют на налогах при продаже. И "хрущи" тоже имеют цену и не так, чтобы падают в цене. А сегодня оставляют в наследство уже и не хрущи.
Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология.
Тут это нормально. Работают и зарабатывают.
Это я знаю. Но не уверен, что это "светлое будущее всего человечества". Так же, как и бесконечный рост потребления и услуг.
Давайте вспомним коммуны с общими женщинами и мужчинами времен индустриализации
Тут вы слегка путаете.
Это было гораздо раньше и очень недолго.
P.p.s. "P.s." получился длиннее самого поста.
ЛАД
Повідомлень: 37071
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:13
prodigy
prodigy
Очень многие эмигранты осваиваются вполне нормально и, как праило, лучше, чем здесь. Конечно, зависит от профессии и возраста. И знаю успешные примеры и в возрасте rjkz.
И сёла, как вы сами отметили, полностью не исчезнут никогда. Так что проблема с обучением детей сё равно останется.
ЛАД
Повідомлень: 37071
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:33
prodigy написав:
але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць
Вы полагаете, что зарплата раз в неделю, как это распространено в США, станет для них непосильным стрессом?
Для иммигранта в США, когда он станет на ноги настолько, что сможет оторваться от диаспоры, есть одно неоспоримое преимущество. Рядом не будет советских людей, которые будут пытаться ему доказать, что он плохо живет.
Сибарит
Повідомлень: 9023
З нами з: 02.09.15
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:57
ЛАД написав:
Так что проблема с обучением детей сё равно останется.
якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку), і рівень стипендії
був десь 75% від місячної плати за навчання
бюджетні місця (на мій погляд) треба взагалі зменшити у 10 разів, тому що сьогодні це прямий заробіток декана(чи директора університету), талановита(з бідної родини) молодь ні за які гроші не здатна потрапити на бюджетне навчання(ну тільки у не престижному закладі), а керівництво вишу банально продає бюджетні місця.
стосовно рівня навчання у сільських школах сьогодні, маю родичку (на рік старше за мене), у квітні 2022 переїхала на Одещину з окупованої частини Херсонщини (40 років стаж вчителя, 20 останніх завуч у сільській школі), з вересня 2022 продовжує навчати дітей(по viber), діти з її класу зараз мешкають в Миколаївській, Одеській і ще десь областях. Каже, рівень знань високий, діти зацікавлені в навчанні(що мене приємно здивувало), батьки теж зацікавлені, контролюють процес, самі долучені, тобто ніякого пофігізму і зневіри , або апатії до майбутнього (як свого, так і України)
стосовно емігрантів- база у багатьох мігрантів (у 80%) достатньо висока(мінімум технікум, а як правило виш, хоч і радянський), а йдуть вони працювати у сферу сервісу(тобто обслуги), працюючи водієм чи в магазині, або в сфері IT було в дивно бачити, що вони поступаються (як правило без освіти, або Elementary School) чорним місцевим по якості обслуговування в магазині, чи приборка супермаркету, тобто вони вимушені лізти з шкіри (навіть в Польщі), хто не хоче, повертається в Україну
дивує інше, чому люди (які планують еміграцію 1-2 роки), не вчать англійську в Україні, а приїжджають з рівнем англійського першого класу(окрім yes/no майже нічого)
prodigy
Повідомлень: 12761
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3360 раз.
- Подякували: 3353 раз.
