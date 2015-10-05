ЛАД написав:rjkz Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю. Я в третий раз повторю - я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы. Вы сильно оторвались от реалий нашей жизни и слишком идеализируете жизнь в США. Для Украины в финансовом отношении 20-70 куе за хрущ значит, возможно, не меньше, чем 420 куе для США. Если сравнивать, например, с ценой обучения в вузе. О маленькиз городках и о фермерах в США вы сами что-то написали в предыдущем посте, возможно, я неверно понял.
Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм.
Если вы считаете, что 3 часа в день на дорогу в школу и обратно, это норм, то ладно. Я так не считаю. И я не знаю, насколько разбросаны городки в США и везде могут ли дети фермера добраться до хорошей школы даже за 1,5 часа. У нас так точно далеко не из любого села доберёшься до хорошей щколы даже за эти 1,5 часа. И я не призываю вас входить в чьё-либо положение и вежливо уступать кому-то дорогу. Вы лично это делать совершенно не обязаны. У вас есть свои дети и вы заботитесь о них. О других детях пусть беспокоятся их родители. Но общество и государство эти проблемы беспокоят. По разным причинам, но "благородство" отнюдь не главная. Ваш отказ признавать проблему не отменяет её существование.
P.s. Кстати в отчёте, на который я привёл ссылку постом выше, США занимают далеко не верхние строчки. И если по чтению и естественно-научным дисциплинам США всё же показали результаты выше среднего, то по математике чуть ниже, правда, отличие статистически не значимо.
Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной. Началось с того, что ай-ай-ай, какие несчастные, хотят отменить отрицательную дискриминацию. Вспомнили? Вы спросили об чем эта новость. Я вам как мог объяснил. Вы начали говорить о какой-то справедливости. Изначально речь шла о США. Вы в своем посте написали или я смог-бы это прокомментить. Почему-то в какой-то момент вы стали говорить об Украине. И о том, что я оторвался от действительности. Я больше скажу, я настолько оторвался, что меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время. Потому как это просто...одни делают вид что учат, другие - что учатся. Я даже не буду писать набившие всем оскомины колкости насчет НУШ. ВЫ, не я, изначально речь завели о США. Если-бы речь изначально шла об Украине - я-б и не встревал со своими 5 центами.
prodigy написав:якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку)
У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри
я теж отримував всі семестрі (у мене в дипломі жодної четвірки з 37 оцінок) замість 12руб, давали 15 руб (не вистачало навіть на транспорт: трамвай -по 3коп, автобус 2*50коп)
rjkz написав:........... иммигранты прилагают усилия и добиваются порой большего чем местные. Это не только к школам относится.
Это как раз вполне естественно. У коренных всё налажено и они спокойно живут. "Понаехавшим" надо искать своё место под солнцем и завоёвывать его. Поэтому прилагаются бОльшие усилия и, соответственно, бОльшие результаты. Это наблюдалось и у нас, например, в Москве (раньше), сейчас в Киеве.
К деньгам у меня вполне спокойное отношение - это не цель, а средство достижения целей. Да, цель в том числе дать нормальное образование. Как-бы кто-то, у кого, судя по всему с "советскими" догмами не сложилось, не считал. Есть люди, которые не считают, что родители - важные, если не важнейшие люди в жизни детей. Есть люди, которые не считают образование важным. Есть люди, которые не считают физическое развитие важным. Я - вот такой ходячий анахронизм. Мне это важно. А деньги - в той части, в которой они могут помочь добиваться того, что важно.
Полностью согласен.
rjkz написав:....... Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной. Началось с того, что ай-ай-ай, какие несчастные, хотят отменить отрицательную дискриминацию. Вспомнили? Вы спросили об чем эта новость.
Я ничего не потерял. Но вы слишком сосредоточены на "отрицательной дискриминации". Видимо, вас эта тема в США сильно достала/надоела. В той новости речь, насколько понял, не шла об "отрицательной дискриминации", говорилось только об отмене конкурса при поступлении. Мне было непонятно, как при этом проводить отбор лучших учеников. Или вообще отказаться от отбора? А как тогда хотят сделать? Я говорю не о "какой-то справедливости", а о реально существующей проблеме. Существующей и в Украине,и в других странах. И в США тоже, как бы вы не уверяли, что её нет. Отрицательная дискриминация это другой вопрос. Воспоминания о рабстве это уже достаточно давняя история. И об этом стоит не то, чтобы забыть, но не учитывать при решении сегодняшних проблем. А вот неравенство возможностей детей в зависимости от места проживания и/или социально-экономического положения это вопрос сегодняшний. Не знаю, возможно, у любых родителей в США хватает денег на хорошую частную школу, но сильно сомневаюсь (и что такая школа в пределах доступности для любого фермера). Так же, как далеко не у всех хватит денег на Лигу Плюща (оставляю в стороне вопрос о необходимости поступления именно в Лигу). В Украине точно не хватает. При этом и в Украине, и в США есть разница в уровне подготовки в гос. и частных школах.
меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время.
Ну, о сегодняшнем уровне говорить вообще сложно. Когда на востоке уже 4-й год занятия онлайн из-за войны, а до этого ещё были из-за ковида. А даже там, где оффлайн, то много детей за границей и тоже занимаются онлайн. Ещё и учителей много выехало.