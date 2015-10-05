ЛАД написав:Это как раз вполне естественно. У коренных всё налажено и они спокойно живут.
"Понаехавшим" надо искать своё место под солнцем и завоёвывать его. Поэтому прилагаются бОльшие усилия и, соответственно, бОльшие результаты. Это наблюдалось и у нас, например, в Москве (раньше), сейчас в Киеве.Полностью согласен.К деньгам у меня вполне спокойное отношение - это не цель, а средство достижения целей. Да, цель в том числе дать нормальное образование. Как-бы кто-то, у кого, судя по всему с "советскими" догмами не сложилось, не считал.
Есть люди, которые не считают, что родители - важные, если не важнейшие люди в жизни детей. Есть люди, которые не считают образование важным. Есть люди, которые не считают физическое развитие важным.
Я - вот такой ходячий анахронизм. Мне это важно.
А деньги - в той части, в которой они могут помочь добиваться того, что важно.Я ничего не потерял. Но вы слишком сосредоточены на "отрицательной дискриминации". Видимо, вас эта тема в США сильно достала/надоела.
В той новости речь, насколько понял, не шла об "отрицательной дискриминации", говорилось только об отмене конкурса при поступлении. Мне было непонятно, как при этом проводить отбор лучших учеников. Или вообще отказаться от отбора? А как тогда хотят сделать?
Я говорю не о "какой-то справедливости", а о реально существующей проблеме. Существующей и в Украине,и в других странах. И в США тоже, как бы вы не уверяли, что её нет.
Отрицательная дискриминация это другой вопрос. Воспоминания о рабстве это уже достаточно давняя история. И об этом стоит не то, чтобы забыть, но не учитывать при решении сегодняшних проблем.
А вот неравенство возможностей детей в зависимости от места проживания и/или социально-экономического положения это вопрос сегодняшний.
Не знаю, возможно, у любых родителей в США хватает денег на хорошую частную школу, но сильно сомневаюсь (и что такая школа в пределах доступности для любого фермера). Так же, как далеко не у всех хватит денег на Лигу Плюща (оставляю в стороне вопрос о необходимости поступления именно в Лигу). В Украине точно не хватает. При этом и в Украине, и в США есть разница в уровне подготовки в гос. и частных школах.Ну, о сегодняшнем уровне говорить вообще сложно.меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время.
Когда на востоке уже 4-й год занятия онлайн из-за войны, а до этого ещё были из-за ковида. А даже там, где оффлайн, то много детей за границей и тоже занимаются онлайн. Ещё и учителей много выехало.
1. Ок, давайте замнем для ясности кто на ком стоял.
2. В продолжение п1, я уже несколько долго в США и то что в Украине покрылось некоей дымкой, поэтому давайте я буду говорить о США и об Украине то, что еще помню.
3. Насчет ситуации с образованием - в моем институте (ну, сейчас-то он громко университетом считается), работает на кафедре одного из профильных предметов мой знакомый, с которым до отъезда иногда пересекались, а учились в одно время на одном курсе и специальнсти. Его мнения для меня вполне достаточно, если он хает свое болото, то с чего-бы мне ему не верить. Так что не в ковиде и войне только дело. И не считаю, что онлайн обучение может помешать тому, кто действительно хочет учиться добыть знания.
У моих детей вообще в той самой частной школе дают начитку, потом изучай материал самостоятельно. Старший приходил домой, лез в гугл, доучивал. И имел результат. Младший в гугл не лезет, лезет в Ютуб хрень смотреть, делает только то, что задали. И потом на тестах когда оценки не фонтан - а нам это не давали.
Так у этих самых учителей только чуть раньше старший учился и оценки по максимуму почти были.
Я уже ничего не могу сделать с вашим неверием и непониманием.
Да,в Украине сельские щколы - печаль.
Но это не во всем мире так.
Еще примеры, в последний раз.
В том-же НДж, есть городок (маленький), Рингвуд. Там живет нижний средний класс.
Недвижимость дешевле чем в Хоутторне, но дороже чем в Патерсоне.
Но школы там отличные, 8/10. Люди едут на работу в НЙ сначала на машине до поезда, потом на поезде, а машину оставляют на станции. Экономят на толах (плата за проезд по тоннелям и мостам) и бензине. Ехать на машине примерно час без пробок от Манхеттена. Это в примерно 2 раза дальше, чем, скажем, от Фейр Лоуна.
Одно время мы рассматривали переезд во Флориду. Из-за школ!!!
Есть городок (не большой) Бока Ратон.
Квартиру в довольно новом комплексе можно было на тот момент купить порядка за 100 куе ( 2 спальни, гостинная и 2 санузла. 1050 сквфит). Школы - 8/10, 9/10.
Я не знаю что вы еще мне будете возражать. Ткнете в точку на карте, что там плохая школа? Да, поверю. Есть плохие школы. И в НЙ и в глуши. Но тут никто не ищет в этом проблемы. Есть люди, которым это важно и есть такие, кому нет.
И те, кому не важно, отдадут хоть в 1/10. Такие есть. И в НЙ и в НДж и в любом месте. Но эту проблему решают или не решают только родители ребенка. Все!
И еще одно такое соображение о "справедливости".
А справедливо, чтобы ребенок, который выкладывается на 100+% (это не преувеличение, ребенок может получить больше 100% оценку, если его знания намного превышают требования, у моего пару раз такое было), будет учиться в одном классе с ребенком, которому вообще пох на учебу, который на уроке может вести себя так, что впору полицию вызывать? Это реальность.
Почему ребенок, который для себя видит будущее в сидении на социале должен учиться по одной программе с ребенком, который хочет поступить в хороший вуз?
И если они будут учиться в одном классе, то ориентироваться все будут на то, чтобы неуспевающие хоть как-то успевали. Пока один будет вполуха слушать и не понимать теорему Пифагора, другой уже-бы разбирался с ранговыми корреляциями (во, вспомнил умные слова из вышки, что они означают - давно забыл).
Как их совместить? И главное - зачем?
Я понимаю, что это почти "художественный вымысел", но история основанная на реальной судьбе и реальных событиях. Посмотрите "October Sky". "Октябрьское небо". Нет, это не про октябрьский переворот 1917 года. Это про мальчика из деперессивного шахтерского городка, который вдохновился космосом и стал инженером НАСА. Он учился в той школе, которая там была. И еще в щкольном возрасте вынужден был пойти работать в забой.
И про сельские школы в Украине.
А может сельские школы в Украине и были-бы не хуже или даже лучше, чем в США, если-бы каждый голова села не покупал дочкЕ квартиру в престижных комплексах Киева, а пускал-бы эти деньги на развитие села и школ в своем селе? Это касается всей ситуации в стране. И армии и промышленности. И науки. И школ.
Из нищего села уезжают люди и не едут учителя. Там дажн врачей нет.
Из нищей страны тоже уезжают все - учителя, врачи, инженеры, ученые, рабочие и тд.
И когда так не будет, тогда и социальную справедливость в сельских школах можно говорить.
Все, тему про сельские школы и социальную справедливость закрыли.