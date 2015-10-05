|
Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:37
prodigy написав:
нещодавно мій однокашник (теж капітан)скинув коротке відео з тік-току, там гумористичні поради для моряків:
-ніколи не кажи нікому скільки місяців був у рейсі (знаючи твою посаду швидко порахують скільки заробив)
-завжди відповідай ухильно :
звідки Lexus? знайомий дав покататись
звідки пентхаус(чи котедж)?- орендую на час відпустки
їздив відпочивати за кордон?-ні, до тестя на дачу копав картоплю
носиш коштовні годинники?-це китайська репліка за 200грн
там багато чого (так на швидку пригадав)
люди у которых нет денег пускают пыль типа они есть, люди с деньгами стараются скрыть их наличие, не афишируют крупные покупки и т.д. Один мой знакомый фермер ездит на старой б ля xe и одевается в робу. Недавно узнал что у него в Киеве 3 квартиры (не хрущи) и все в аренде.
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:41
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші.
Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
вы уникальный человек, с опытом полностью противоположным моему.
Добавлю одну ремарку к выделенному, коррупцию кто возглавляет алчная соседка с 3тыс пенсии? Инфляцию кто раздувает сосед алкаш который завидует более успешному соседу? Какой начальник такая и организация. Не видел исключений. Если бы богатые люди были образцом порядочности мы бы и жили по другому, потому что нищеброд кроме как на чистоту парадной не влияет ни на что. Да в быту он может вам насрать под дверь от зависти, но основное зло происходит в другом месте и других масштабах.
Сибарит написав:
но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
в каком направлении выше? наибольшее зло причиняют как раз умные люди. Одной зависти маловато. Глупый завистник максимум что может украсть айфон или велик. Копеечные убытки для каждого на этой ветке.
Про корупцію я написав трохи потім на інший коментар. Тих, хто очолює корупцію, не настільки багато, щоб їм бути в кожній спільноті
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:46
Wirująświatła написав:
люди у которых нет денег пускают пыль типа они есть, люди с деньгами стараются скрыть их наличие, не афишируют крупные покупки и т.д. Один мой знакомый фермер ездит на старой б ля xe и одевается в робу. Недавно узнал что у него в Киеве 3 квартиры (не хрущи) и все в аренде.
Умирает старик. Собралась вся родня, вокруг и дети спрашивают:
- Папа, какое твое последние желание?
- Принесите мне чашку чая с двумя ложками сахара...
- Папа! Ты пойми, последние желание, мы тебя очень любим, мы выполним любое твое желание...
- Принесите мне чашку чая с двумя ложками сахара...
- Но, папа, почему?
- Понимаете, дома я чай всегда пил с одной ложкой сахара, в гостях с
тремя ложками... Но люблю-то я чай с двумя!
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:56
Faceless написав:
Тих, хто очолює корупцію, не настільки багато, щоб їм бути в кожній спільноті
в любом другом деле так же. Достаточно одного долboebа начальника и весь коллектив становится токсичным. Люди очень зависимы от среды. Называется адаптация. У детей с РАС зависимость от среды меньше, но они зависимы от своих внутренних проблем. Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.
Faceless написав:
Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.
девушка которая спит с начальником гораздо быстрее делает карьеру, чем те кто не спят. Для этого природа одному дала сексуальное влечение а другому сексуальную привлекательность. Я ж ничё нового не сказал? По остальным видам коммуникации примерно то же самое. Всё что можно монетизировать будет монетизировано. Друзей/девственность/порядочность нельзя купить, но почему то можно продать.
