новая зависимость) претензия на нобелевскую.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:39
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:50
Отчасті, но в них є прєдохранітєлі. Неможливо себе безперестанку стимулювати сексом)
А класний музикант був, став би легендою, но на ньому не можливо було заробляти.
Але то таке, отвлєкаємся.
Но погоня за емоціями це коли в людини є пустота в середині і нема цілі.
Нема любові і сімї людина забиває то б л тсвом,
нема молитви можно ловити спалахи з тік току.
Коли є ціль люди готові і страждати а пустота нестерпна навіть під кайфом.
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:52
|