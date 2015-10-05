Wirująświatła написав:А от разного алкоголя разные ощущения. Лучше всего от красных мускатных вин. Могу вдуть за вечер 2 стакана и кроме хорошего настроения ноль последствий. Аналогично вермуты. Водка с точностью до наоборот от 1 стакана настроение камнем вниз и последствия (тошнота, бессонница). Водки пил разные от дешевых до дорогих. Один хрен. Хз как это работает.
Начнем с того, что в стакане водки алкоголя больше, чем в 2 стаканах вина, даже крепленного. Кроме того, огромную роль играет скорость потребления алкоголя. Если тот же стакан водки пить пару часов порциями по 20 граммов, столь тяжелых последствий не будет. Это основное.
Следующей по значимости идет традиция обильно закусывать водку. Описанные симптомы вполне можно объяснить перееданием.
Если аккуратно исключить эти факторы, можно будет действительно уловить разницу в ощущении опьянения от разных напитков, которая обусловлена разным химическим составом, но это будут уже оттенки.