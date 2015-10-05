RSS
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:45

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Так что низкие зарплаты не единственная и вероятно не главная причина.
яка ж тоді головна?

если владеешь агнлийским вот почитай
https://journals.sagepub.com/doi/10.117 ... 2241290507
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:51

Re: Психологія та саморозвиток

Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
1. Друг в Ірландії вже рік працює вчителем. Там зарплата вчителя (4700Є до податків / 3600Є на руки після податків, в друга як новачка, зараз 3000Є на руки) вища, ніж в середньому по країні і в 1.5 рази більше, ніж в нього була на рибному заводі (2000Є на руки після податків).
Значна кількість вчителів працює на неповну ставку, бо з повною перетинають межу підвищеного оподаткування. Їм краще отримувати 3200 за 4 дні, ніж 3600 за 5 днів..
Колега з Хорватії каже там така сама проблема з вчиталями - люди не хочуть йти працювати вчителем. Тре вишка, робота виснажлива, а зарплата менше 1500 євро
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:52

) ти думаєш що якщо ти свої скучні простині викладеш англійською то їх більше будуть читати? :lol:
можно нормально відповідати?
До чого тут сексуальне насильство жінок направлене проти дітей? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 15:17

Re: Психологія та саморозвиток

Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво.
Якщо в моєму дитинстві вчитель сприймався як "авторитет, який знає як краще жити і треба робити як він каже" то зараз це "невдаха, який нічого не знає і не треба робити як він каже" ну максимум як "веселий тамада, який вміє показувати цікаве шоу"/
А за погані оцінки дістають не діти, а вчителі...
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 15:43

  Дюрі-бачі написав:Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво.
Якщо в моєму дитинстві вчитель сприймався як "авторитет, який знає як краще жити і треба робити як він каже" то зараз це "невдаха, який нічого не знає і не треба робити як він каже" ну максимум як "веселий тамада, який вміє показувати цікаве шоу"/
А за погані оцінки дістають не діти, а вчителі...

тільки но поспілкувався - ця проблема є й в Європі, в тій же Німеччині... не так радикально, але все ж.

але ви надто перебільшуєте - більш схоже на особистий невдалий досвід :oops: й яким чином за оцінки відповідають вчителі?
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:29

Дюрі-бачі
