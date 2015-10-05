Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 874875876877 Додано: Пон 15 гру, 2025 02:10 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Тут причина, скорее, в низких зарплатах учителей Тут причина, скорее, в низких зарплатах учителей тренд общемировой. По всему миру зарплаты учителей настолько низкие, что мужчины не хотят ими работать? И рынок со старта предлагает выпускнику вуза миллионы только по мужскому половому признаку?



Анализирую не с целью "узнать истину". Интересно что на эту тему "думает ИИ", которому так же свойственно ошибаться как обычно у человеку, потому что в своих выводах он опирается на существующие стереотипы. Иначе надо требовать от него исследования. Тогда точность ответов сильно возрастает.





В Україні зарплата **школьных учителей** у **2025 році** залежить від кваліфікаційної категорії, стажу, навантаження, регіону та додаткових надбавок. Базовий оклад розраховується за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), з урахуванням підвищення на 10% для педагогів загальної середньої освіти.



### Основні складові зарплати

- **Посадовий оклад** — залежить від тарифного розряду (зазвичай 10–14 для вчителів).

- **Надбавки та доплати** — за вислугу років (до 30%), престижність (5–30%), перевірку зошитів (10–20%), класне керівництво (20–25%), тощо.

- **Спеціальна державна доплата** (за несприятливі умови праці під час воєнного стану):

- З 1 січня по 31 серпня 2025: 1300 грн (брутто, ≈1000 грн "на руки" після податків).

- З 1 вересня 2025: 2600 грн (брутто, ≈2000 грн "на руки").

- Якщо оклад нижчий за мінімальну зарплату (8000 грн у 2025), додається доплата до цього рівня.



### Орієнтовні оклади та зарплати (за даними МОН та джерел на 2025 рік)

- Молодий учитель (без категорії або спеціаліст): базовий оклад ≈5600–7000 грн, повна зарплата з надбавками та доплатою — від 10 000–13 000 грн.

- Учитель I категорії: оклад ≈6567 грн, повна зарплата ≈13 000–16 000 грн (з урахуванням доплати 1300/2600 грн).

- Учитель вищої категорії ("вчитель-методист"): оклад ≈7000–9665 грн, повна зарплата ≈15 000–20 000 грн і більше.

- **Середня зарплата по країні** (за даними Держстату та МОН на 2025 рік): 13 000–15 000 грн на місяць (з усіма надбавками). У приватних школах або великих містах (Київ, Львів) може бути вищою — до 20 000–35 000 грн.



Значне підвищення окладів планується лише з 2026 року (на 30% з січня та +20% з вересня). У 2025 році основне зростання — за рахунок державної доплати.



Дані базуються на офіційних джерелах МОН України та постанов Кабміну. Реальна сума залежить від конкретної школи та місцевого бюджету — для точного розрахунку зверніться до бухгалтерії закладу освіти.



Для крупных городов конечно мало, но для райцентров где выбор профессий, базар/официант/таксист/охранник/полиция условия вполне вкусные. Так что низкие зарплаты не единственная и вероятно не главная причина. тренд общемировой. По всему миру зарплаты учителей настолько низкие, что мужчины не хотят ими работать? И рынок со старта предлагает выпускнику вуза миллионы только по мужскому половому признаку?Анализирую не с целью "узнать истину". Интересно что на эту тему "думает ИИ", которому так же свойственно ошибаться как обычно у человеку, потому что в своих выводах он опирается на существующие стереотипы. Иначе надо требовать от него исследования. Тогда точность ответов сильно возрастает.Для крупных городов конечно мало, но для райцентров где выбор профессий, базар/официант/таксист/охранник/полиция условия вполне вкусные. Так что низкие зарплаты не единственная и вероятно не главная причина.

Всё-таки главная. И ИИ также называл её главной.

Поинтересуйтесь, как быстро можно стать вчителем вищої категорії.

Так что ориентироваться надо на зарплаты молодого учителя и учителя I категорії.

Заодно поинтересуйтесь, сколько часов надо иметь и сколько времени тратить, чтобы иметь те зарплаты, которые вам привёл ИИ (вдвое больше оклада).

И уж точно причина не в том, что боятся обвинений в соблазнении малолетних. Всё-таки главная. И ИИ также называл её главной.Поинтересуйтесь, как быстро можно стать вчителем вищої категорії.Так что ориентироваться надо на зарплаты молодого учителя и учителя I категорії.Заодно поинтересуйтесь, сколько часов надо иметь и сколько времени тратить, чтобы иметь те зарплаты, которые вам привёл ИИ (вдвое больше оклада).И уж точно причина не в том, что боятся обвинений в соблазнении малолетних. ЛАД 2 Повідомлень: 38016 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5382 раз. Подякували: 4877 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 гру, 2025 02:16 Wirująświatła написав: Banderlog написав: можно нормально відповідати? можно нормально відповідати? думаешь я глубоко владею этим вопросом ? кинул тебе исследования на которые сам ориентируюсь. Banderlog написав: ти думаєш що якщо ти свої скучні простині викладеш англійською то їх більше будуть читати? ти думаєш що якщо ти свої скучні простині викладеш англійською то їх більше будуть читати? Можешь скинуть гроку ссылку и попросить краткое содержание на украинском.



если хочешь узнать чуть чуть больше, чем то о чем говорит твое окружение, будешь не только с английского читать. Весёлый контент на порносайтах , а здесь надо вникать что и почему. Я ж вникаю. Поставь браузер который на лету переводит с английского. думаешь я глубоко владею этим вопросом ? кинул тебе исследования на которые сам ориентируюсь.Можешь скинуть гроку ссылку и попросить краткое содержание на украинском.если хочешь узнать чуть чуть больше, чем то о чем говорит твое окружение, будешь не только с английского читать. Весёлый контент на порносайтах , а здесь надо вникать что и почему. Я ж вникаю. Поставь браузер который на лету переводит с английского.

Вы ничего не путаете?

Для вас это по легенде профессиональный интерес.

Для остальных так, между прочим. Вы ничего не путаете?Для вас это по легендеинтерес.Для остальных так, между прочим. ЛАД 2 Повідомлень: 38016 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5382 раз. Подякували: 4877 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 гру, 2025 02:34 Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав: я бы лучше учителем по 3-4 часа в день работал я бы лучше учителем по 3-4 часа в день работал

от цю єдину перевагу, яка була в учителів (та і то ця перевага була недоступна початківцям, а вже коли було років 3-5 досвіду, написані всі конспекти, пройдена атестація, підібрані завдання і хороші відносини з керівництвом), відібрали реформами освіти. Зараз вчитель працює годин 6-8, а в НУШ і всі 12+... от цю єдину перевагу, яка була в учителів (та і то ця перевага була недоступна початківцям, а вже коли було років 3-5 досвіду, написані всі конспекти, пройдена атестація, підібрані завдання і хороші відносини з керівництвом), відібрали реформами освіти. Зараз вчитель працює годин 6-8, а в НУШ і всі 12+... Да и раньше не было по 3-4 часа в день работы.

Или была, но тогда учитель получал совсем уж копейки.

Это работа на голую ставку, без проверки тетрадей, классного руководства и пр.



Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво. Это, кстати, тоже следствие низких зарплат.

Человек с низкой зарплатой воспринимается как неудачник и лопух. За что его уважать? Да и раньше не было по 3-4 часа в день работы.Или была, но тогда учитель получал совсем уж копейки.Это работа на голую ставку, без проверки тетрадей, классного руководства и пр.Это, кстати, тоже следствие низких зарплат.Человек с низкой зарплатой воспринимается как неудачник и лопух. За что его уважать? ЛАД 2 Повідомлень: 38016 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5382 раз. Подякували: 4877 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 гру, 2025 02:47 Золотой человек Wirująświatła

Повідомлень: 31094 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 гру, 2025 09:42 Wirująświatła написав:

Уважаемый человек!

Вот только не совсем. Почему нет браслета на левой руке? Уважаемый человек!Вот только не совсем. Почему нет браслета на левой руке? ЛАД 2 Повідомлень: 38016 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5382 раз. Подякували: 4877 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 874875876877 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12899

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34