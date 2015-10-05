Не гоніть на цикорій.Господар Вельзевула написав:о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 24 гру, 2025 00:34
Re: Психологія та саморозвиток
Не гоніть на цикорій.
Додано: Сер 24 гру, 2025 07:27
Мы пьем заварной, у нас кофе машина.
Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.
Иногда берем ИЛЛИ.
Растворимый кофе не пью наверное вечность.
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|