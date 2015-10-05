RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 00:34

Re: Психологія та саморозвиток

Господар Вельзевула написав:о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.
Не гоніть на цикорій.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 07:27

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz
Доречі про тепло
На дієті (день розвантаження, чи просто суттєве скорочення кількості їжі від звичного) суттєво впливає на теплообмін . Тіло економить ресурси і може бути холодно у звичному одязі)
Особливо це помітно коли падаєш на 1-3 дні на воду (колись практикував таке). .


Утром завтрак - 2 яйца и чашка кофе.
в 7 утра.
в течении дня пью воду, не очень интенсивно.
обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.
Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.
Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось.

Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе


Мы пьем заварной, у нас кофе машина.
Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.
Иногда берем ИЛЛИ.
Растворимый кофе не пью наверное вечность.
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

