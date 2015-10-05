|
Додано: Сер 24 гру, 2025 00:34
Господар Вельзевула написав:о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.
Не гоніть на цикорій.
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 07:27
Vadim_ написав: rjkz написав: Hotab написав:rjkz
Доречі про тепло
На дієті (день розвантаження, чи просто суттєве скорочення кількості їжі від звичного) суттєво впливає на теплообмін . Тіло економить ресурси і може бути холодно у звичному одязі)
Особливо це помітно коли падаєш на 1-3 дні на воду (колись практикував таке). .
Утром завтрак - 2 яйца и чашка кофе
.
в 7 утра.
в течении дня пью воду, не очень интенсивно.
обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.
Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.
Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось.
Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
Мы пьем заварной, у нас кофе машина.
Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.
Иногда берем ИЛЛИ.
Растворимый кофе не пью наверное вечность.
Додано: Сер 24 гру, 2025 08:25
rjkz написав:
Мы пьем заварной, у нас кофе машина.
Пьем уже много лет Лавацца, но пришли к выводу, что она испортилась,надо что-то другое искать.
Иногда берем ИЛЛИ.
Растворимый кофе
не пью наверное вечность.
И шо интересно , не тянет совсем как и курить,пью настоящий зелёный китайский чай и просто воду.
курил в основном 555, многие наверное и не видели такую марку, а потом как то(была причина) не покурив пару дней больше не захотелось , запах дыма нынешних сигарет это шо то
, блевать хочется как и от современного индийского кофе продаваемого в Украине...
