RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:09

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless про его использование
А, нє, не розумію нащо такі дорогі гроші використовувати, в грейсі ще зрозуміло, але бачу ви відсотки платите

С чего вы решили что скрины мои? В одном из чатов люди начали выкладывать скрины у кого сколько кредитов в монобанке.
Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37132
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:37

  Faceless написав:Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю

Такова наша психология. Все рациональное скучно и не даёт повода для хвастовства, которое само по себе нерационально.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9203
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6509 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 21:24

  Faceless написав:Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю
из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.

По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.

На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31130
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 23:43

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю
из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.

По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.

На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии.
Заробітками?
Як на мене, це вже інтимна інформація, простіше ПІБ засвітити:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37132
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 882883884885
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 13335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.