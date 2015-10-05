Форуми / Все про гроші: інші

Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless про его использование А, нє, не розумію нащо такі дорогі гроші використовувати, в грейсі ще зрозуміло, але бачу ви відсотки платите А, нє, не розумію нащо такі дорогі гроші використовувати, в грейсі ще зрозуміло, але бачу ви відсотки платите

С чего вы решили что скрины мои? В одном из чатов люди начали выкладывать скрины у кого сколько кредитов в монобанке.

С чего вы решили что скрины мои? В одном из чатов люди начали выкладывать скрины у кого сколько кредитов в монобанке. Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна

Чим саме тут хвастати не знаю

Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю

Чим саме тут хвастати не знаю Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю

Такова наша психология. Все рациональное скучно и не даёт повода для хвастовства, которое само по себе нерационально.

Чим саме тут хвастати не знаю Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.



По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.



из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии.

Чим саме тут хвастати не знаю Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаЧим саме тут хвастати не знаю из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.



По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.



из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии. Заробітками?

Як на мене, це вже інтимна інформація, простіше ПІБ засвітити:)

Заробітками?Як на мене, це вже інтимна інформація, простіше ПІБ засвітити:)

Повідомлень: 31132 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 гру, 2025 00:51 Нейродевелопментальные расстройства

### Исследование связей между детскими нейродевелопментальными расстройствами и подростковыми депрессиями



Нейродевелопментальные расстройства (NDD) в детстве, такие как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), расстройства аутистического спектра (РАС), нарушения обучения и другие, часто ассоциируются с повышенным риском развития депрессии в подростковом возрасте (10–19 лет). Это связано с биологическими, социальными и психологическими факторами: нарушения в развитии мозга (например, в фронтопариетальных сетях) создают уязвимость, которая усиливается стрессорами, такими как проблемы в школе, отношениях с сверстниками или семейные конфликты. Ниже обзор ключевых исследований на основе недавних публикаций (2019–2025 гг.), подтверждающих эту связь. Я опираюсь на лонгитюдные (продольные) исследования, которые отслеживают детей на протяжении лет, чтобы выявить причинно-следственные связи.



#### 1. **Роль раздражительности как медиатора (2019)**

В исследовании на основе британской когорты (ALSPAC, более 5000 детей) показано, что дети с NDD (например, СДВГ, дислексия, аутизм) имеют в 2–3 раза выше риск депрессии в подростковом возрасте по сравнению с нормотипичными сверстниками. Методы: Анализ данных от 7 до 14 лет, с использованием опросников (SDQ для NDD, SMFQ для депрессии) и регрессионных моделей. Результаты: Раздражительность в детстве объясняет до 30–40% связи — дети с NDD чаще проявляют раздражительность, что приводит к социальным конфликтам и, в итоге, к депрессивным симптомам. Вывод: Раннее вмешательство в раздражительность (например, поведенческая терапия) может снизить риск депрессии.



#### 2. **Медиаторы: Отношения со сверстниками и академические успехи (2020)**

Лонгитюдное исследование (ALSPAC, 2950 участников) фокусировалось на СДВГ в 7,5 лет и депрессии в 17,5 лет. Методы: Материнские отчёты (DAWBA для СДВГ), самоотчёты подростков (SMFQ для депрессии), медиационный анализ с корректировкой на СЭС, пол и эмоциональные проблемы. Результаты: Симптомы СДВГ повышают риск депрессии (OR = 1.27), но это частично опосредовано проблемами с peers (14,7% эффекта) и низкими академическими результатами (20,1% эффекта). Даже после исключения виктимизации (буллинг), peer-проблемы остаются значимыми (12,5%). Импликации: Школьные программы по социализации и академической поддержке для детей с СДВГ могут предотвратить депрессию.



#### 3. **Сети нейродевелопментальных черт и депрессивных симптомов (2023)**

В крупном исследовании (ABCD Study, ~5000 подростков) использовали сетевой анализ для изучения связей между NDD-чертами (из CBCL) и депрессией через развитие. Методы: Факторный анализ и линейные смешанные модели на данных от 10 до 12 лет. Результаты: Детские NDD-черты (внимание, моторные навыки) сильно предсказывают депрессивные симптомы (β = 0.42–0.64), объясняя 10–16% вариации. Социально-экологические факторы (семья, школа) усиливают эту связь. Вывод: NDD создают "каскад" уязвимостей, где ранние черты приводят к хронической депрессии; подчёркивается роль профилактики.



#### 4. **Прогностические пути от детских NDD к взрослой депрессии (2025)**

В ABCD Study (11 875 детей, данные с 10 до 12 лет) подтверждено, что спектр NDD предсказывает широкие психиатрические исходы, включая интернализирующие проблемы (депрессия, тревога). Методы: Подтверждающий факторный анализ CBCL, линейные смешанные модели, медиация (сон, школьная вовлечённость, семейные конфликты). Результаты: NDD в 10 лет предсказывают депрессию в 11–12 лет (β = 0.069–0.065 для интернализирующих симптомов), с медиацией через сон (12–29% эффекта) и школу (3–51%). Эффекты устойчивы после корректировки на СЭС и IQ. Импликации: Сон и школьная поддержка — ключевые точки вмешательства для снижения риска перехода от NDD к депрессии.



#### 5. **Дополнительные факторы и общие выводы**

- **Коморбидность и количество NDD**: Чем больше NDD (например, СДВГ + РАС), тем выше риск депрессии (до 2–4 раз) и тревоги; ассоциации сильнее для тревоги.

- **Генетические и экологические аспекты**: Детский onset тревоги/депрессии имеет выше распространённость NDD по сравнению с подростковым (генетически информативные исследования). Экологические факторы (стресс, пандемии) усиливают уязвимость.

- **Импликации для практики**: Ранняя диагностика NDD (с 4–5 лет) и интервенции (когнитивно-поведенческая терапия, улучшение сна, социальные навыки) снижают риск. ML-модели (например, на основе SDQ) помогают предсказывать исходы.



Эта связь хорошо задокументирована, но требует дальнейших исследований в разных культурах.





### Углублённая роль сна как медиатора между детскими нейродевелопментальными расстройствами и подростковой депрессией



Сон играет критическую роль в развитии мозга и эмоциональной регуляции, особенно в период детства и подросткового возраста. Нарушения сна (например, бессонница, короткий сон, плохое качество сна) часто выступают как **медиатор** — промежуточный фактор, который частично объясняет, почему дети с нейродевелопментальными расстройствами (NDD, такими как СДВГ, РАС или нарушения обучения) имеют повышенный риск депрессии в подростковом возрасте. Это не просто сопутствующий симптом, а механизм, через который ранние нейродевелопментальные проблемы приводят к хроническому стрессу, эмоциональной дисрегуляции и, в итоге, к депрессивным симптомам. Ниже я углублю эту роль на основе недавних исследований, включая биологические и психологические механизмы, ключевые эмпирические данные и практические импликации.



#### Биологические и психологические механизмы

- **Биологические аспекты**: Сон регулирует ключевые нейробиологические процессы, такие как консолидация памяти, синаптическая пластичность и баланс нейротрансмиттеров (серотонин, дофамин, кортизол). У детей с NDD часто наблюдаются нарушения в фронтопариетальных и attention-сетях мозга, что приводит к хроническим проблемам со сном (например, задержка засыпания или частые пробуждения). Это, в свою очередь, усиливает гиперактивацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечной оси (ГГНО), повышая уровень стресс-гормонов и способствуя депрессии. Исследования показывают, что плохой сон усугубляет воспалительные процессы (например, через цитокины), которые являются общим фактором риска для как NDD, так и mood disorders.





- **Психологические аспекты**: Нарушения сна снижают толерантность к дистрессу, увеличивают раздражительность и ухудшают социальные навыки — все это типично для NDD. В подростковом возрасте это создаёт "каскад": проблемы со сном приводят к школьным неудачам, изоляции от сверстников и чувству беспомощности, что фиксирует депрессивные паттерны. Сон также взаимодействует с другими медиаторами, такими как resilience (психологическая устойчивость), образуя цепочки: NDD → сниженная resilience → плохой сон → депрессия.



#### Ключевые исследования и эмпирические данные

Роль сна как медиатора подтверждается лонгитюдными исследованиями, где отслеживается развитие от детства к подростковому возрасту. Вот наиболее релевантные:



1. **ABCD Study (2025): Пути от нейродевелопментальных черт к психопатологии**

В крупном лонгитюдном исследовании ABCD (11 875 детей, ages 10–12 лет) использовали факторный анализ для извлечения нейродевелопментального спектра (из CBCL) и психопатологии, включая internalizing симптомы (депрессия, тревога). Сон (самоотчёты детей) выступал как ключевой медиатор: в неадъюстированных моделях он объяснял 12–29% ассоциаций между NDD и психопатологией (включая депрессию); в адъюстированных (с контролем за baseline) — 2.4–38% для internalizing симптомов на 11 лет и 3.8–28% на 12 лет (FDR-p < 0.05). Методы: Линейные смешанные модели и медиационный анализ (lavaan в R, bootstrap). Импликации: Сон — трансдиагностический фактор, где вмешательства (например, улучшение гигиены сна) могут снизить риск депрессии на 20–30% у детей с NDD.



2. **Медиация через resilience и качество сна в контексте детских травм (2025)**

Хотя фокус на adverse childhood experiences (ACEs, часто пересекающихся с NDD, как эмоциональное насилие или neglect), исследование на 3258 подростках (средний возраст 13 лет) показало цепочечную медиацию: ACEs → сниженная resilience → плохое качество сна → депрессивные симптомы. Ключевые статистики: Общий indirect effect — 1.666 (95% CI 1.480–1.865); специфический через сон — 0.544 (95% CI 0.416–0.676); полный chain — 0.341 (95% CI 0.278–0.413). Методы: Кросс-секционный дизайн с PROCESS macro (Model 6, bootstrap 5000), меры — CES-D для депрессии, PSQI для сна, CYRM для resilience. Вывод: Сон усиливает эффект NDD-подобных травм, повышая риск депрессии в 1.3–4.5 раза (OR в зависимости от ACEs); улучшение сна может разорвать этот цикл.



3. **Другие подтверждающие данные**

- В ALSPAC-когорте (Великобритания) раздражительность, часто связанная с нарушениями сна у детей с NDD, медирует до 30–40% риска депрессии в подростковом возрасте.

- Мета-анализ (2023) подтверждает сон как трансдиагностический медиатор между ACEs и психопатологией, с effect sizes (r) 0.2–0.4 для депрессии; это применимо к NDD, так как многие расстройства включают сонные нарушения как core симптом.

- Bidirectional связь: Депрессия усугубляет сон, но начальные NDD-нарушения сна предсказывают депрессию с β = 0.4–0.6 в лонгитюдных моделях.



#### Импликации для практики и будущих исследований

- **Интервенции**: Ранние программы по улучшению сна (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, CBTi; гигиена сна) могут снизить риск депрессии на 20–50% у детей с NDD. Например, интеграция сна в лечение СДВГ (медикаменты + behavioral interventions) показала снижение depressive symptoms в 25–35% случаев.

- **Будущие направления**: Необходимы больше лонгитюдных исследований с объективными мерами сна (актимография, полисомнография) и учётом генетики (например, полигенные риски). Также важно изучить гендерные различия — девочки с NDD чаще развивают internalizing проблемы через сон.

- **Ограничения**: Большинство данных — самоотчёты; кросс-секционные дизайны не всегда устанавливают causality. Тем не менее, медиация сна устойчива после контроля за confounders (возраст, СЭС, IQ).



В целом, сон — не пассивный фактор, а активный медиатор, который можно модифицировать для профилактики.



### Роль сна в лечении СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности)



У детей и подростков с СДВГ нарушения сна встречаются в 50–80% случаев (бессонница, задержка засыпания, частые пробуждения, дневная сонливость). Эти проблемы не только усугубляют симптомы СДВГ (невнимательность, гиперактивность, импульсивность), но и снижают эффективность основного лечения (медикаменты, терапия). Улучшение сна часто приводит к снижению выраженности СДВГ на 20–50%, улучшению поведения, качества жизни и когнитивных функций. Сон рассматривается как **трансдиагностический фактор** — его коррекция помогает как симптоматически, так и профилактически.



#### Почему сон важен в терапии СДВГ?

- **Двусторонняя связь**: Плохой сон усиливает симптомы СДВГ (из-за дефицита восстановления мозга), а СДВГ провоцирует нарушения сна (гиперактивация, тревога, нарушения циркадных ритмов — часто задержка секреции мелатонина).

- **Механизмы**: Сон регулирует дофамин, серотонин и исполнительные функции (префронтальная кора). Недосып повышает раздражительность, снижает контроль импульсов.

- **Влияние на лечение**: Стимуляторы (метилфенидат) часто вызывают бессонницу как побочный эффект, но улучшение сна повышает толерантность к медикаментам.



#### Основные подходы к коррекции сна в лечении СДВГ

1. **Поведенческие (немедикаментозные) интервенции** — первая линия, особенно для детей 5–13 лет.

- **Гигиена сна**: Регулярный режим, ограничение экранов за 1–2 часа до сна, физическая активность днём.

- **Когнитивно-поведенческая терапия (CBT) для сна**: Программы вроде TranS-C (для подростков) или родительские тренинги.

- **Эффективность**: Мета-анализы показывают умеренный эффект (SMD -0.49 для снижения нарушений сна, низкий–умеренный для улучшения симптомов СДВГ). Улучшение сохраняется до 6–12 месяцев. Например, рандомизированное исследование (2015) с 244 детьми: поведенческая интервенция снизила проблемы со сном и улучшила поведение/качество жизни.



2. **Фармакологические добавки**

- **Мелатонин**: Самый изученный. Увеличивает время сна, сокращает latency засыпания. Мета-анализы: умеренный эффект на общее время и качество сна (низкая уверенность доказательств). Рекомендуется при задержке фазы сна (частой при СДВГ).

- Доза: 1–5 мг за 30–60 мин до сна.



3. **Другие методы**

- Утяжелённые одеяла или физическая активность — предварительные положительные данные.

- Исключение первичных расстройств сна (апноэ, синдром беспокойных ног) перед лечением СДВГ.



#### Рекомендации из guidelines

- Американская академия педиатрии: Всегда оценивать сон при СДВГ.

- Европейские рекомендации: Начинать с поведенческих методов; мелатонин — если не помогает.



Улучшение сна — это доступный и безопасный способ усилить эффект основного лечения СДВГ.

### Нарушения сна у детей с аутизмом (РАС)



Нарушения сна — одна из самых распространённых проблем у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Они встречаются у **50–80%** таких детей (по разным исследованиям, до 80% у дошкольников), что в 2–3 раза чаще, чем у нейротипичных сверстников.



#### Основные типы нарушений сна при РАС

- **Трудности с засыпанием** (дольше засыпают, в среднем на 11 минут дольше).

- **Частые ночные пробуждения** и трудности с возвращением ко сну.

- **Ранние утренние пробуждения**.

- **Сниженная общая продолжительность сна**.

- Реже: парасомнии (ночные кошмары, снохождение), апноэ сна или нарушения циркадных ритмов (смещение фазы сна).



Проблемы часто начинаются с 2–3 лет и могут сохраняться в подростковом возрасте.



#### Причины

Причины многофакторные и включают:

- **Биологические**: Нарушение выработки мелатонина (гормона сна), аномалии в генах (например, SHANK3), дисбаланс нейротрансмиттеров, гиперактивация мозга.

- **Сенсорные особенности**: Повышенная чувствительность к свету, звукам, текстурам постели.

- **Коморбидные состояния**: Тревога, СДВГ, желудочно-кишечные проблемы, эпилепсия.

- **Поведенческие**: Отсутствие чёткого режима, стереотипии перед сном, зависимость от родителей для засыпания.



Нарушения сна и симптомы РАС взаимно усугубляют друг друга: плохой сон усиливает раздражительность, гиперактивность, стереотипии и социальные трудности.



#### Влияние на ребёнка и семью

- У ребёнка: Ухудшение поведения днём, проблемы с вниманием, обучением, эмоциональной регуляцией.

- У родителей: Хроническая усталость, стресс, снижение качества жизни семьи.



#### Диагностика и лечение

**Первая линия — поведенческие методы** (рекомендации Американской академии неврологии и других):

- **Гигиена сна**: Чёткий режим дня, ритуалы перед сном (ванна, чтение, спокойная музыка), тёмная и тихая комната, ограничение экранов за 1–2 часа до сна.

- **Визуальные расписания**: Картинки или таймеры для понимания "времени сна".

- **Поведенческая терапия**: Родительские тренинги (например, "faded bedtime" — постепенное сдвигание времени сна), позитивное подкрепление за хорошее засыпание.

- Физическая активность днём, но не перед сном.



**Медикаментозное лечение** (если поведенческие методы не помогают):

- **Мелатонин**: Самый изученный и рекомендуемый препарат (1–3 мг за 30–60 мин до сна). Улучшает засыпание и качество сна, безопасен при правильном использовании.

- Другие: Редко альфа-агонисты или другие препараты под контролем врача.



Утяжелённые одеяла — данные противоречивые, но иногда помогают (без вреда).



**Рекомендации**:

- Вести дневник сна.

- Обратиться к неврологу, сомнологу или специалисту по РАС для исключения медицинских причин (апноэ, судороги).

- Раннее вмешательство улучшает прогноз: хороший сон помогает снизить симптомы РАС и улучшить развитие.



Если проблемы сохраняются, нужна профессиональная помощь — это лечится, и улучшения часто заметны уже через недели.

### Нарушения сна при депрессивном расстройстве



Нарушения сна — один из наиболее распространённых и устойчивых симптомов **депрессивных расстройств** (включая большое депрессивное расстройство). Они наблюдаются у **80–90% пациентов** по субъективным жалобам и до **100%** по данным полисомнографии (объективного исследования сна). Это bidirectional связь: депрессия провоцирует проблемы со сном, а хронические нарушения сна повышают риск развития или рецидива депрессии (в 2–3 раза).



#### Основные типы нарушений сна при депрессии

- **Инсомния (бессонница)** — наиболее частая (до 75–90% случаев):

- Трудности с засыпанием (удлинённая латентность сна).

- Частые ночные пробуждения и трудности с возвращением ко сну.

- Ранние утренние пробуждения (терминальная инсомния, типично для меланхолической депрессии) — пробуждение в 4–5 утра с невозможностью уснуть снова.

- Невосстанавливающий сон, несмотря на время в постели.

- **Гиперсомния (повышенная сонливость)** — реже (10–20%, чаще при атипичной депрессии):

- Длительный ночной сон (>10 часов) + дневная сонливость.

- Ощущение не отдохнувшего состояния.



Полисомнографические изменения (характерные для депрессии):

- Укорочение латентности REM-фазы (быстрого сна).

- Увеличение доли REM-сна.

- Снижение глубокого (дельта-) сна.

- Фрагментация сна (много пробуждений).



#### Почему возникают нарушения сна при депрессии?

- **Биологические механизмы**: Дисбаланс нейротрансмиттеров (серотонин, норадреналин, дофамин), нарушение циркадных ритмов (снижение мелатонина), гиперактивация стрессовой оси (повышенный кортизол).

- **Психологические**: Тревога, руминация (навязчивые негативные мысли), гиперактивность мозга ночью.

- **Двунаправленная связь**: Хроническая бессонница — независимый фактор риска депрессии (может предшествовать ей на месяцы/годы). Остаточные нарушения сна после ремиссии депрессии — сильный предиктор рецидива.



Нарушения сна усугубляют депрессию: повышают тяжесть симптомов, риск суицида, снижают ответ на лечение.



#### Лечение

Лечение должно быть комплексным: воздействовать на депрессию и сон одновременно.



1. **Немедикаментозные методы** (первая линия, особенно при лёгких формах):

- **Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (CBT-I)**: Самый эффективный метод (улучшает сон и снижает депрессивные симптомы на 50–70%). Включает гигиену сна, стимул-контроль, ограничение времени в постели.

- Гигиена сна: Регулярный режим, отказ от экранов/кофеина вечером, физическая активность днём.

- Фототерапия (при сезонной депрессии).



2. **Медикаментозное лечение**:

- **Антидепрессанты с седативным эффектом**: Тразодон, миртазапин, агомелатин (улучшают сон без привыкания).

- Мелатонин или его агонисты (для коррекции ритма).

- Кратковременно — снотворные (Z-препараты, бензодиазепины), но с осторожностью из-за риска зависимости.

- При резистентных случаях — комбинация с CBT-I.



Лечение бессонницы улучшает прогноз депрессии: ускоряет ремиссию, снижает рецидивы. Если нарушения сна сохраняются после улучшения настроения — это сигнал о неполной ремиссии.



Обратитесь к психиатру или сомнологу для точной диагностики (полисомнография при необходимости). Раннее вмешательство значительно повышает шансы на выздоровление! **Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I, или КПТ-Б)** — это структурированная, краткосрочная (обычно 6–8 сессий) программа, признанная **первой линией лечения** хронической бессонницы по рекомендациям AASM (Американская академия медицины сна), European Sleep Research Society и других организаций (включая обновления 2023–2025 годов). Она фокусируется на изменении мыслей и поведения, поддерживающих бессонницу, без лекарств (или как дополнение). Эффективность сравнима с снотворными в краткосрочной перспективе, но превосходит их в долгосрочной — улучшения сохраняются годами, без риска зависимости.



### Основные компоненты CBT-I

Терапия многокомпонентная, сочетает поведенческие и когнитивные техники:



1. **Ограничение сна (Sleep Restriction Therapy)**

Сокращение времени в постели до реального времени сна (например, если спите 5 часов, но лежите 8 — ограничивают до 5–6). Это повышает "давление сна" и эффективность. Постепенно время увеличивают. Один из самых мощных компонентов.



2. **Контроль стимулов (Stimulus Control Therapy)**

Кровать ассоциируется только со сном и интимом. Правила: ложиться только когда сонлив, вставать если не засыпаете за 20 мин, не использовать кровать для ТВ/работы/телефона.



3. **Гигиена сна (Sleep Hygiene)**

Базовые привычки: регулярный режим, избегать кофеина/алкоголя/экранов вечером, физическая активность днём, комфортная спальня.



4. **Когнитивная терапия (Cognitive Therapy)**

Выявление и изменение дисфункциональных мыслей о сне ("Если не высплюсь — завтра будет катастрофа"). Техники: реструктуризация, парадоксальная интенция (не стараться заснуть насильно).



5. **Релаксационные техники**

Прогрессивная мышечная релаксация, дыхательные упражнения, медитация/майндфулнесс. Дополнительно: иногда биоfeedback или визуализация.



### Эффективность

- Улучшает сон у 70–80% пациентов: сокращает время засыпания, пробуждения, повышает качество сна.

- Эффект сохраняется долго (лучше, чем от таблеток).

- Работает при коморбидной бессоннице (с депрессией, тревогой, болью, онкологией).

- Форматы: очный (индивидуальный/групповой), онлайн/приложения (dCBT-I, как Sleepio) — тоже эффективны, но очный чуть лучше.

- Мета-анализы: улучшает не только сон, но и качество жизни, настроение, снижает усталость.



### Как проходит терапия

- 4–8 сессий (по 45–60 мин).

- Ведение дневника сна обязательно.

- Домашние задания: следовать правилам, отслеживать прогресс.

- Специалист: клинический психолог, сомнолог или сертифицированный терапевт по CBT-I.



CBT-I безопасна, без побочек, подходит большинству взрослых (включая пожилых). Если бессонница сильная — начинают с неё, даже при депрессии. В России доступна в специализированных центрах или онлайн-курсах. Если интересно — рекомендую найти сертифицированного специалиста через Society of Behavioral Sleep Medicine или аналоги.

### Нарушения сна при шизофрении



Нарушения сна — один из наиболее распространённых и устойчивых симптомов при **шизофрении** и шизофреническом спектре (включая шизоаффективное расстройство). Они встречаются у **80–90% пациентов** (по субъективным жалобам) и практически у всех по объективным данным (полисомнография). Эти нарушения часто предшествуют первому психотическому эпизоду (на месяцы или годы), усугубляются во время обострений и сохраняются даже в ремиссии. Они bidirectional: плохой сон усиливает психотические симптомы (бред, галлюцинации, дезорганизацию мышления), а симптомы шизофрении провоцируют нарушения сна.



#### Основные типы нарушений сна при шизофрении

- **Инсомния (бессонница)** — доминирует (до 80% случаев):

- Трудности с засыпанием и поддержанием сна.

- Частые пробуждения, фрагментированный сон.

- Ранние утренние пробуждения.

- Невосстанавливающий сон, несмотря на время в постели.

- **Нарушения циркадных ритмов**: Смещение фазы сна (задержка засыпания и пробуждения), нерегулярный режим "день-ночь" (особенно при негативной симптоматике).

- **Гиперсомния** — реже (при приёме антипсихотиков с седативным эффектом или при депрессивных эпизодах).

- **Парасомнии**: Увеличение ночных кошмаров, снохождения (реже).



**Полисомнографические изменения** (характерны для шизофрении):

- Удлинение латентности засыпания.

- Снижение общей эффективности сна.

- Уменьшение глубокого (медленноволнового) сна (стадии N3).

- Снижение латентности REM-фазы и фрагментация REM-сна.

- Увеличение времени бодрствования после засыпания.



Эти изменения часто сохраняются даже после купирования психоза и считаются **биомаркерами** шизофрении (эндомфенотипами).



#### Причины и механизмы

- **Нейробиологические**: Дисбаланс дофамина, глутамата, ГАМК; нарушения в таламо-кортикальных цепях и циркадных генах (CLOCK, PER).

- **Медикаментозные**: Антипсихотики (особенно атипичные) могут вызывать седативный эффект днём и бессонницу ночью; акинезия и акатизия тоже мешают сну.

- **Коморбидные**: Тревога, депрессия, апноэ сна, злоупотребление веществами.

- **Психосоциальные**: Хронический стресс, госпитализации, нарушение режима.



Плохой сон коррелирует с тяжестью позитивных и негативных симптомов, когнитивным дефицитом и риском рецидивов. Хроническая инсомния — независимый фактор риска перехода от продрома к психозу (в ультра-высокой группе риска).



#### Влияние на течение болезни

- Усугубляет галлюцинации и паранойю (депривация сна может провоцировать психозоподобные состояния даже у здоровых).

- Снижает комплаенс к лечению и качество жизни.

- Остаточные нарушения сна после ремиссии — сильный предиктор рецидива.



#### Лечение

Лечение должно быть комплексным: воздействовать на шизофрению и сон одновременно.



1. **Оптимизация антипсихотической терапии**:

- Выбор препаратов с благоприятным профилем для сна (оланзапин, кветиапин, клозапин — седативные).

- Избегать препаратов, вызывающих акатизию (например, арипипразол в высоких дозах).



2. **Немедикаментозные методы**:

- **Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I)**: Эффективна даже при шизофрении (улучшает сон и снижает психотические симптомы в некоторых исследованиях). Адаптированные версии учитывают паранойю и когнитивные нарушения.

- Гигиена сна, фототерапия (при нарушениях ритма).



3. **Медикаментозное лечение сна**:

- Мелатонин или его агонисты (рамилтеон) — безопасно, улучшает засыпание.

- Тразодон или миртазапин в низких дозах — как адъювантная терапия.

- Снотворные (Z-препараты) — кратковременно и осторожно (риск зависимости и взаимодействия).



4. **Дополнительно**: Исключить апноэ (полисомнография), лечить коморбидные тревогу/депрессию.



Улучшение сна часто приводит к снижению психотической симптоматики и лучшему прогнозу. Рекомендуется регулярная оценка сна у всех пациентов с шизофренией (опросники вроде PSQI). Обратитесь к психиатру — индивидуальный подход критичен. ### Нарушения сна при биполярном аффективном расстройстве (БАР)



Нарушения сна — один из **ключевых и наиболее устойчивых симптомов** биполярного расстройства (БАР I и II типов, циклоидные формы). Они встречаются у **80–100% пациентов** в разные фазы болезни и часто являются **продромальными признаками** (предвестниками) смены фазы — мании/гипомании или депрессии. Сон при БАР имеет **двунаправленную связь**: нарушения сна провоцируют и усугубляют маниакальные/депрессивные эпизоды, а эпизоды, в свою очередь, разрушают режим сна.



#### Характеристика нарушений сна в разных фазах БАР

1. **Маниакальная/гипоманиакальная фаза**

- **Сниженная потребность во сне** — классический диагностический критерий (по DSM-5 и МКБ-11).

Пациент спит 3–4 часа (или меньше) в сутки, но чувствует себя бодрым, энергичным, не испытывает усталости.

- Это не бессонница, а именно **уменьшение необходимости сна** — человек просыпается рано и полон сил.

- Часто сопровождается повышенной активностью ночью (работа, хобби, общение).

- Депривация сна может сама по себе провоцировать или усиливать манию (эксперименты с лишением сна использовались как модель мании).



2. **Депрессивная фаза**

- **Инсомния** (трудности засыпания, частые пробуждения, ранние утренние пробуждения) — чаще.

- **Гиперсомния** (длительный сон >10 часов + дневная сонливость) — особенно при атипичной депрессии или БАР II.

- Сон невосстанавливающий, с ощущением усталости.



3. **Смешанные эпизоды и быстрые циклы**

- Крайне нестабильный сон: чередование бессонницы и гиперсомнии, фрагментированный сон.



4. **Межэпизодный период (ремиссия)**

- У 50–70% пациентов нарушения сна сохраняются: инсомния, нерегулярный режим, сниженное качество сна.

- Остаточные нарушения сна — один из **сильнейших предикторов рецидива** (особенно маниакального).



#### Полисомнографические изменения

- Укорочение латентности REM-фазы.

- Увеличение доли REM-сна.

- Снижение глубокого (медленноволнового) сна.

- Фрагментация сна, частые пробуждения.

- Эти изменения могут быть **биомаркерами** БАР и сохраняться в ремиссии.



#### Механизмы

- **Циркадные ритмы**: Нарушение генов CLOCK, PER, дисбаланс мелатонина.

- **Нейротрансмиттеры**: Дофамин, серотонин, норадреналин.

- **Стрессовая ось**: Повышенный кортизол.

- **Медикаменты**: Литий и антиконвульсанты могут улучшать сон; антидепрессанты — провоцировать манию через бессонницу.



#### Влияние на течение болезни

- Недостаток сна — триггер маниакальных эпизодов.

- Хронические нарушения сна повышают риск суицида, коморбидных тревожных расстройств, злоупотребления веществами.

- Остаточная инсомния в ремиссии — фактор риска рецидива в 2–3 раза выше.



#### Лечение и стабилизация сна

Стабилизация сна — одна из **основных целей** терапии БАР (наряду с настроением).



1. **Немедикаментозные методы** (первая линия для профилактики):

- **Хронотерапия** и социальный ритм-терапия (Interpersonal and Social Rhythm Therapy, IPSRT): Регулярный режим дня, сна, приёма пищи, активности. Очень эффективна для профилактики рецидивов.

- **Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (CBT-I)**: Адаптированные версии для БАР (учитывают риск провокации мании).

- Гигиена сна, фототерапия (при депрессивных фазах).



2. **Медикаментозное**:

- Препараты с нормализующим эффектом на сон: кветиапин, оланзапин, ламотриджин, литий.

- Мелатонин или агонисты (рамилтеон) — для коррекции ритма.

- Бензодиазепины и Z-препараты — кратковременно и осторожно (риск зависимости и провокации мании).



3. **Экспериментальные**: Тройная хронотерапия (лишение сна + фототерапия + стабилизация ритма) — быстро купирует депрессию, но только в стационаре.



**Главное правило**: При БАР нельзя лечить бессонницу обычными снотворными или антидепрессантами без стабилизаторов настроения — риск переключения в манию.



Регулярный мониторинг сна (дневники, актиграфия) обязателен. Стабильный сон — один из лучших естественных стабилизаторов настроения при БАР. . Wirująświatła

новые поколеня гораздо более открытые. Я б не сказав, що це добре. Скоріше, надто необачно

