

После развалившегося брака стал знакомиться с девушками, дабы не вручную снимать напряжение. Девушкам сразу говорю, что серьёзные отношения вряд ли нужны, но кто знает, что будет дальше.



Заметил тенденцию: молодые до 30 лет особо не выпендриваются по запросам. Ну сводил туда-сюда, приятно провели время — и уже ясно, будет продолжение или нет.



А вот с теми, кому ближе к 40, вообще не пойму. Мне самому скоро 40, я не выбираю сильно помоложе.



Но девушки 35–40 часто вызывают жуткое раздражение.



Одна сразу: «Мужик должен то-то и то-то». Общение закончилось.



Вторая, 38 лет: «Мужик мне особо не должен, но я должна быть за ним как за каменной стеной». Выясняю — а это значит, что всё на нём, а на ней только уют.



Третья, 35 лет, без детей, красивая — решил по максимуму понять, что у неё в голове. А там ... Стандартный набор: мужик должен доказывать, что достоин, должен обеспечивать (ведь если он хочет, чтобы девушка была рядом, он должен вкладываться), должен быть надёжным, чтобы с ним хотелось строить семью.



Я такой: ок, не жалко, но почему ты в своём возрасте не имеешь ничего? Ни нормальной работы с хорошей зарплатой, ни жилья — короче, нихрена за душой, а всё это должен предоставить мужик. Ладно бы в 20 лет родила и не было времени на образование и карьеру. Но детей нет, есть развод и привычка жить за счёт другого.



Короче, не понимаю: почему мужик к 40 годам обязан быть успешным, иметь жильё, бизнес и всё остальное из их списка, а женщины 35–40 могут не иметь ничего и строить из себя королеву







