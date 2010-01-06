**Фильм «Мой отец — ничтожество» (оригинальное название: Dui bu qi, duo xie ni / My Dad Is a Jerk!, 1997)** Режиссёр: Джо Чун Тун-Чо (Tung Cho 'Joe' Cheung). Это гонконгская комедия с элементами драмы, производства Win's Entertainment Ltd. Длительность: около 107 минут.
**Сюжет:** Ли Лап Чун (Чинг-Ван Лау) — ленивый, безответственный и инфантильный мужчина средних лет, который никуда не стремится в жизни. Его бывшая жена Ип Тин (Сесилия Ип) за несколько лет стала успешной и влиятельной бизнес-леди. В порыве гнева Чун требует, чтобы она позволила ему взять их сына Джастина (Лам Бо-Лун) на две недели. Мальчик — воспитанный, вежливый и дисциплинированный — приезжает к отцу и начинает оказывать на него "цивилизирующее" влияние. Постепенно безалаберный папаша меняется под воздействием сына, учится ответственности и зрелости. В фильме есть романтическая линия с участием Шу Ци. Это лёгкая история о семейных отношениях, отцовстве и личностном росте с типичным гонконгским юмором.
**Критика и отзывы:** Фильм получил смешанные, но в целом средние оценки: - IMDb: 5.7–6.1/10 (на основе небольшого количества голосов). - Кинопоиск: около 5.7/10. - Film.ru: 6.1/10 (из ограниченных отзывов).
Критики и зрители отмечают: - **Плюсы**: Милый и трогательный семейный фильм, хорошая актёрская игра (особенно Чинг-Ван Лау в роли "неудачника" и ребёнок-актёр). Предсказуемый, но приятный, с элементами юмора и тепла — типичная гонконгская комедия 90-х о трансформации персонажа. Некоторые рецензии называют его "уютным" и "непритязательным развлечением". - **Минусы**: Очень предсказуемый сюжет (как "старые удобные тапки" — комфортно, но без сюрпризов), местами сентиментальный, не выделяется на фоне похожих фильмов. Критики из Hong Kong cinema отмечают, что это не шедевр, а скорее "средняя" работа режиссёра, без глубоких идей.
В целом, фильм недооценённый и малоизвестный за пределами Азии, подходит для лёгкого просмотра о семейных ценностях. Если вы фанат гонконгского кино 90-х (типа фильмов с Джеки Чаном или Стивеном Чоу в комедийном ключе) — может понравиться.
Драма разворачивается в Нидерландах, где в центре сюжета малышка Экки. Ей всего шесть лет, она не очень любит учиться, зато обожает футбол. Девочка быстро бегает, умеет дать сдачи и забивать пенальти. Вместе со своей командой, они готовятся к участию в футбольном турнире. Но неожиданно выясняется, что у Экки - рак. Девочке прописывают долгое пребывание в больнице, месяцы химиотерапии и анализов. Родители и многочисленные друзья поддерживают Экки, они навещают ее в палате, приносят рисунки, играют в настольные игры, и верят, что выздоровление - не за горами.
Спустя время, команда отправляется в специальный, тренировочный лагерь. Девочка чувствует себя лучше и больше всего мечтает о победе в предстоящем турнире. Джоэв, симпатичный и характерный мальчик, он помогает девочке слезть с дерева, между ними вспыхивает первая любовь. Но, к сожалению, рак даёт рецидив, и Экки - опять на больничной койке. Молодой, но влюбленный мальчик настаивает на организации матча, прямо в больничном дворе. Долгожданную победу приносит финальный гол, близкой подруги - Элизы, а главным подарком становится футболка, с личным номером Экки, одетая Джоэвом на матч. Так дети исполнили мечту, своей умирающей подруги.
### Сюжет фильма "Хорошие дети не плачут" (2012)
### Отзывы зрителей
Зрители в основном хвалят фильм за эмоциональную глубину и искренность, отмечая, что он вызывает слёзы, но оставляет светлое послевкусие. На Kinopoisk и IMDb средний рейтинг около 7.4/10, с акцентом на то, что картина подходит для семейного просмотра, особенно для подростков, помогая обсудить темы болезни и поддержки.
- Положительные отзывы: Многие называют его "душевным" и "трогательным", хваля актёрскую игру детей (особенно Ханны Оббек в роли Акки) и отсутствие лишней сентиментальности. Один зритель пишет: "Довольно таки душевный фильм. История о милой девочке, которая не смотря на свою болезнь смогла любить." Другой добавляет: "Замечательный фильм! Очень трогательный! Я рыдала! Великолепная игра актеров, потрясающий сценарий, удивительная музыка." Английские отзывы на IMDb подчёркивают: "The story is completely believable and well told... one movie where parental guidance really is advised." - Отрицательные аспекты: Некоторые жалуются на предсказуемость сюжета и тяжёлую тему (онкология у ребёнка), отмечая, что фильм может быть слишком эмоциональным для чувствительных зрителей. Один отзыв: "Снят фильм хорошо. Ничего лишнего. Сюжет развивается не слишком быстро. Не скажу что банально." Другие упоминают, что возраст героев (11 лет) делает романтику "сомнительной", но это не мешает общей оценке.
### Критика
Критики оценивают фильм положительно, хваля за баланс между драмой и юмором, а также за адаптацию книги без излишней слезливости. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг высокий (хотя критических рецензий мало), с фокусом на то, что фильм справляется с серьёзной темой, делая её доступной для детей. Cineuropa отмечает: "When Akkie is diagnosed with Leukemia, she has to fight for her life... Akkie has to allow love to enter her life." В рецензиях подчёркивается сплочённость одноклассников и реализм: "Один из самых чистых и светлых фильмов, несмотря на драму." Критика касается предсказуемости и схожести с другими фильмами о детской онкологии (типа "Моя сестра-хранительница"), но хвалят за искренность и отсутствие клише. Фильм выиграл несколько наград на детских фестивалях, включая European Film Awards.
После развалившегося брака стал знакомиться с девушками, дабы не вручную снимать напряжение. Девушкам сразу говорю, что серьёзные отношения вряд ли нужны, но кто знает, что будет дальше.
Заметил тенденцию: молодые до 30 лет особо не выпендриваются по запросам. Ну сводил туда-сюда, приятно провели время — и уже ясно, будет продолжение или нет.
А вот с теми, кому ближе к 40, вообще не пойму. Мне самому скоро 40, я не выбираю сильно помоложе.
Но девушки 35–40 часто вызывают жуткое раздражение.
Одна сразу: «Мужик должен то-то и то-то». Общение закончилось.
Вторая, 38 лет: «Мужик мне особо не должен, но я должна быть за ним как за каменной стеной». Выясняю — а это значит, что всё на нём, а на ней только уют.
Третья, 35 лет, без детей, красивая — решил по максимуму понять, что у неё в голове. А там ... Стандартный набор: мужик должен доказывать, что достоин, должен обеспечивать (ведь если он хочет, чтобы девушка была рядом, он должен вкладываться), должен быть надёжным, чтобы с ним хотелось строить семью.
Я такой: ок, не жалко, но почему ты в своём возрасте не имеешь ничего? Ни нормальной работы с хорошей зарплатой, ни жилья — короче, нихрена за душой, а всё это должен предоставить мужик. Ладно бы в 20 лет родила и не было времени на образование и карьеру. Но детей нет, есть развод и привычка жить за счёт другого.
Короче, не понимаю: почему мужик к 40 годам обязан быть успешным, иметь жильё, бизнес и всё остальное из их списка, а женщины 35–40 могут не иметь ничего и строить из себя королеву
Відповідь :
Вы не ищете отношения, Вы ищете удобство. И при этом злитесь, что женщины 35–40 не хотят быть временным вариантом для снятия напряжения.🤔 Это не завышенные требования, а взрослая позиция, ценить своё время и сразу обозначать условия. Подменять ответственность словами «мужик никому ничего не должен»- это инфантильно. Проблема не в женщинах и не в возрасте, а в том, что Вы ещё не доросли до партнёрства, но уже хотите его бонусы. 😅 Кстати, к 40 годам от мужчины ожидают устойчивости не из прихоти, а потому что мужская роль -это создавать опору и безопасность. Мужчина- это про ответственность и обеспечение, женщина - про спокойствие, поддержку и атмосферу. Когда мужчина не хочет брать эту роль, но хочет женские бонусы, он называет зрелую позицию женщин завышенными требованиями. Проблема не в женщинах 35–40, а в Вашем нежелании взрослеть и отвечать за выбор.
Тут проблеми в понятійному апараті шо воно значить ті "атнашенія"? В 20 бути врємєнним варіантом їх влаштовувало а в 35 /40 значить ні? Тут скоріше впала цінність чоловіка як врємєнного варіанта, но іще дають шанс таскати королєві поймані личинки жуків.) Не буду абсолютно категоричним, бо це не мій возрастний контингент, но здається мені шо в такому возрасті сношенія без обязатєльств також стабілізується і перестають бути врємєнними . Жінки віддають перевагу кумським отношеніям, чи з старими друзьями або друзями мужа.) Сумніваюсь, що безпроблемна жінка в такому віці не закрила цю опцію в потребах. Мімольотна связь лишається для відпустки коли є на таке час.) А в колєсі сансари наврят чи є час і енергія на состиковку по пяні з таінствєнним незнакомцем в туалеті ночного клубу.