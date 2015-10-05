У мене під боком завжди була лісопосадка для шашлику)
Зараз у Києві нема , та і часу нема на це)
Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:03
Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:34
) і дядь толею нікада не називали?) Дивись бо возраст опасний. Недавно жарив шашлик в африканській посадці з кенгурятини та запікав слоновий хобот в листях банана під костром,
і хоп - ти дядь толя за гаражами
Хотя може це путь к счастью? ЧОЛОВІЧОМУ щастю.
Помниться тут була ініційована паном психологом розмова про чоловіче щастя...
Сам він наврят чи "дядь Толя" він пішов шляхом самоката і покраски чолки в зелене.
Но путь то очевидний - за гаражі.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:34
Ніби чолка це в іншого форумчанина
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:19
