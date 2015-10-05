|
Психологія та саморозвиток
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:59
Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
из текста видно шо "дохтор", или рядом проходил
это иишка вапщет. я только делаю копипаст...
ссылки нету..., значит
ссылка на что?? по каждому запросу иишкой делается персональный подбор фрагментов из интернета, который здесь публикуется мной (впервые). могу дать ссылку на финанс.юа, потому что в таком виде данной инфы больше нет нигде.
(можно подумать тут кто-то кроме alibob
переходит по ссылкам)
Wirująświatła
Повідомлень: 31180
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2531 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: Нед 11 січ, 2026 17:34
Джонсон - це вона, Елізабет. За машинним перекладом може скластися думка, що мова йде за чоловіка.
Як навчити ІІ перекладати краще? Він же не робить помилок в застосуванні родів до назв предметів.
alibob
Повідомлень: 771
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 86 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:17
Vadim_ написав:
Враження шо самі активні дописувачі це ШІ, а не людина з мозком ,
або з мозком але специфічне завдання дописів
цікава думка...
Яке саме? Яке саме завдання?
Banderlog
Повідомлень: 4407
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:24
Banderlog написав: Vadim_ написав:
Враження шо самі активні дописувачі це ШІ, а не людина з мозком ,
або з мозком але специфічне завдання дописів
цікава думка...
Яке саме? Яке саме завдання?
заманить в свою секту. паранойю никто не отменял.
Wirująświatła
Повідомлень: 31180
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2531 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:29
alibob написав:
Як навчити ІІ перекладати краще? Він же не робить помилок в застосуванні родів до назв предметів.
тут есть другая проблема
Впервые целая страна запретила Grok, чат-бот Илона Маска, из-за возможности создания порнографического контента. Прецедент создан в Индонезии
Пока что запрет временный
11 января министр связи и цифровых технологий Индонезии заявил о временном запрете Grok, чат-бота от компании Илона Маска xAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, из-за опасений, что искусственный интеллект может создавать порнографический контент.
Таким образом, Индонезия стала первой страной, отказавшей в доступе к инструменту искусственного интеллекта. Чат-бот Grok был разработан компанией xAI и интегрирован в социальную медиа-платформу Илона Маска X.
кстати я об этом говорил. Будет ли сгенерированное ИИ порно считаться порнографией? тогда надо запрещать неприличные комиксы, манги и всё похожее включая рисунки карандашом, потому что технически между ними и ИИшкой разницы никакой. К сожалению, вместе с прогрессом растёт и регресс - всё запретить. Почему то наркотики под запретом но наркоманию это не останавливает. Все запреты разрешены в даркнете.
Через пару лет 90% видео контента будет генериться ИИ. Это неизбежность из-за цены, клип созданный на киностудии имеет себестоимость тысячи долларов, а созданный иишкой практически бесплатный (не считая разовых затрат владельца на его обучение) .
на порно мне как то пофиг, я боюсь другого. научная инфа на тему психологии в основном платная, ии (Grok) предоставляет ее бесплатно, как будут решать эту проблему?
Wirująświatła
Повідомлень: 31180
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2531 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:43
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
Враження шо самі активні дописувачі це ШІ, а не людина з мозком ,
або з мозком але специфічне завдання дописів
цікава думка...
Яке саме? Яке саме завдання?
заманить в свою секту. паранойю никто не отменял.
Хіба параною можно внушити? Або воспітати в дорослої здорової людини? Алкоголізм понятно може нажати на спусковий гачок, але ж захворювання вже має бути?
Мож він в стані спяніння по ссилці перейшов? Або прочитав повністю одну з простиней...
опасно тут у вас. Треба заборонити тут виставляти простині штучного інтелекту. Особливо російського. Або китайського.
Banderlog
Повідомлень: 4407
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:11
""Або прочитав повністю одну з простиней...
опасно тут у вас. Треба заборонити тут виставляти простині штучного інтелекту. ""
😁😁
Не повірите! Прочитав, потім перейшов за посиланням, ще й там пробіг очима. Важко без належного рівня знання мови, читаю через гугл-автоперекладач. Порекомендуйте, будь ласка, найадекватніший онлайн-перекладач.
Боюся, що помилки, що їх робить АІ-перекладач (за Елізабет - то 😁, фігня, так, звернув увагу) можуть спотворити загальний результат.
alibob
Повідомлень: 771
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 86 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:16
Banderlog написав:
Особливо російського
поставь в настройках браузера автоматический перевод на украинский. В чём проблема? Я могу и на английском простыни размещать. Всё равно их читают только понимающие о чём речь. Язык психологии - английский.
Wirująświatła
Повідомлень: 31180
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2531 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:54
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Особливо російського
поставь в настройках браузера автоматический перевод на украинский. В чём проблема? Я могу и на английском простыни размещать. Всё равно их читают только понимающие о чём речь. Язык психологии - английский.
А при чом тут язик російський? штучний інтелект може мати специфічні завдання а китайський ще специфічніші. Але да, краще користуйтесь ші ілона маска і розміщайте на англійській тоді да, а якщо ні то хто зна.
Прогнозування взаємозв'язку між синівською шаною та когнітивною автономією та депресивними симптомами у підлітків. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.
Обговорення
У цьому дослідженні досліджувалися шляхи, через які синівська шанобливість та когнітивна автономія формують розвиток депресивних симптомів у підлітків та їхній академічний тиск у ранньому підлітковому віці. Відповідно до результатів попередніх досліджень (Miao, 2020 ), було виявлено, що академічний тиск у ранньому підлітковому віці є значним позитивним фактором, що сприяє розвитку депресивних симптомів у підлітків. Синівська шанобливість та когнітивна автономія сприяють розвитку депресивних симптомів у підлітків різними способами.
Згідно з моделлю подвійної синівської шанобливості, турбота та слухняність є основними рисами RFP та AFP відповідно. Результати показали, що розвиток RFP та AFP був відносно стабільним з 7 до 9 класу, що свідчить про те, що синівська шанобливість з точки зору турботи та слухняності батькам значною мірою формується у відносно молодому віці. Примітно, що як RFP, так і AFP пов'язані з розвитком депресивних симптомів у підлітків. RFP є надійним інгібітором, який негативно сприяє депресивним симптомам прямо та опосередковано через опосередкований вплив академічного тиску. На відміну від RFP, зв'язок між AFP та депресивними симптомами дещо складний.
Як показано в таблиці 2 , коли враховувався академічний тиск, позитивний зв'язок між АФП та депресією став негативним. Це свідчить про те, що академічний тиск має пригнічуючий вплив на зв'язок між АФП та депресією. Тобто, хоча АФП має прямий негативний прогноз щодо депресії, АФП може збільшувати сприйняття підлітками академічного тиску, що, у свою чергу, сприяє депресії.
Виявлення зв'язку між порушенням спонтанності та підвищеним рівнем довіри (ВП) з депресією у підлітків розширило розуміння існуючої літератури про взаємозв'язок між синівською шанобливістю та депресією. Тобто, синівська шанобливість дітей важлива не лише для депресивних симптомів їхніх батьків, як було виявлено в попередніх дослідженнях (Yang and Wen, 2021 ), але й формує розвиток їхніх власних депресивних симптомів. Варто зазначити, що саме емоційний та турботливий компонент синівської шанобливості або ВП забезпечує важливий захист від депресивних симптомів, а не слухняний компонент синівської шанобливості або ВП. Прямий негативний внесок ВП на депресію значною мірою нейтралізується його непрямим позитивним внеском у депресивні симптоми через академічний тиск.
Banderlog
Повідомлень: 4407
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
Профіль
2
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:58
Banderlog написав: Vadim_ написав:
Враження шо самі активні дописувачі це ШІ, а не людина з мозком ,
або з мозком але специфічне завдання дописів
цікава думка...
Яке саме? Яке саме завдання?
выкладывать простыни ши... , напиши хоть шо-то своими словами,хоть два предложения
Vadim_
Повідомлень: 4466
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 640 раз.
- Подякували: 523 раз.
Профіль
