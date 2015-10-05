Прогнозування взаємозв'язку між синівською шаною та когнітивною автономією та депресивними симптомами у підлітків. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.



Обговорення

У цьому дослідженні досліджувалися шляхи, через які синівська шанобливість та когнітивна автономія формують розвиток депресивних симптомів у підлітків та їхній академічний тиск у ранньому підлітковому віці. Відповідно до результатів попередніх досліджень (Miao, 2020 ), було виявлено, що академічний тиск у ранньому підлітковому віці є значним позитивним фактором, що сприяє розвитку депресивних симптомів у підлітків. Синівська шанобливість та когнітивна автономія сприяють розвитку депресивних симптомів у підлітків різними способами.



Згідно з моделлю подвійної синівської шанобливості, турбота та слухняність є основними рисами RFP та AFP відповідно. Результати показали, що розвиток RFP та AFP був відносно стабільним з 7 до 9 класу, що свідчить про те, що синівська шанобливість з точки зору турботи та слухняності батькам значною мірою формується у відносно молодому віці. Примітно, що як RFP, так і AFP пов'язані з розвитком депресивних симптомів у підлітків. RFP є надійним інгібітором, який негативно сприяє депресивним симптомам прямо та опосередковано через опосередкований вплив академічного тиску. На відміну від RFP, зв'язок між AFP та депресивними симптомами дещо складний.



Як показано в таблиці 2 , коли враховувався академічний тиск, позитивний зв'язок між АФП та депресією став негативним. Це свідчить про те, що академічний тиск має пригнічуючий вплив на зв'язок між АФП та депресією. Тобто, хоча АФП має прямий негативний прогноз щодо депресії, АФП може збільшувати сприйняття підлітками академічного тиску, що, у свою чергу, сприяє депресії.



Виявлення зв'язку між порушенням спонтанності та підвищеним рівнем довіри (ВП) з депресією у підлітків розширило розуміння існуючої літератури про взаємозв'язок між синівською шанобливістю та депресією. Тобто, синівська шанобливість дітей важлива не лише для депресивних симптомів їхніх батьків, як було виявлено в попередніх дослідженнях (Yang and Wen, 2021 ), але й формує розвиток їхніх власних депресивних симптомів. Варто зазначити, що саме емоційний та турботливий компонент синівської шанобливості або ВП забезпечує важливий захист від депресивних симптомів, а не слухняний компонент синівської шанобливості або ВП. Прямий негативний внесок ВП на депресію значною мірою нейтралізується його непрямим позитивним внеском у депресивні симптоми через академічний тиск.