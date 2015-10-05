|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:12
«Король у Нью-Йорку» (англ. A King in New York)— американська комедійна драма режисера Чарльза Чапліна 1957 року.
Сюжет
Король Шадов (Чарльз Чаплін) після революції у своїй країні їде в Нью-Йорк. Залишившись без засобів до існування, він змушений зніматися в рекламі. Під час візиту в одну з шкіл король знайомиться з Рупертом Макабі (Майкл Чаплін) — сином американських комуністів. Короля звинувачують у зв'язках з комуністами, і він постає перед Комісією із розслідування антиамериканської діяльності.
fox767676
Повідомлень: 5069
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 213 раз.
Профіль
