Wirująświatła написав:
Banderlog написав:
Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор
оказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології
Исследования отчасти да теряют актуальность. Читаю учебник для вузов по психологии подростка 2000г. издания. Какие то идеи актуальны до сих пор. Другие безнадежно устарели. Со времен древнего Рима никогда общество не влияло на детей так сильно, а влияние родителей не было настолько слабым как сейчас. Родители не могут конкурировать с интернетом и предложить что то более интересное своим детям. Фактически их роль равна банкомату. Типа деньги давай, а в личку не лезь.
Как ты думаешь влияет это обстоятельство на что то?
так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.
Ви ж нібито досліджуєте психіку людини а виходить що через 20 років змінилось суспільство і психіка змінилась? Но і окрім того ви нібито відкидаєте поняття норми. Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно.
Кажете роль батьків рівна банкомату? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав.
Не можуть конкурувати батьки коли постійно зайняті функцією банкомата і безконтрольно відпускають дітей "общєству" в інтернет. Но інтернет теж можно і требп обмежити і обмежити право "общєства" лізти в свою сімю.
Те що вам не підходить ви називаєте не сучасним, но і зараз існують інші варіанти реальності, чому ви вважаєте ваш варіант свідомості передовим а інші тупіковими? Тому що так на "заході"? Ну по перше є і інше людство, а по друге і захід не весь трансгуманістичний.