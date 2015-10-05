Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 901902903904 Додано: Пон 26 січ, 2026 00:01 Banderlog написав: Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментів там вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні. Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментівтам вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні.





То что вы описываете- есть явление дереализации, оно бывает даже у здоровых людей или с неврозом от стресса. И ваши дискусии с диванными патриотами есть способ компенсации, как и мое нытье впрочем.

Причем мы с вами оба находимся в ситуации- "плохо, но недостаточно", не так ли? Недостаточно, что бы что-то радикально менять.

Вы никогда не хотели, что бы стало значительно хуже, что бы можно было с чистой совестью выкопать глечик из-под грушки и просто свалить на*** и никогда не пожалеть о прошлом, так как прошлое окончательно погибло?

Но пока не время, так как "недостаточно плохо", есть и свои плюсы, не так ли? То что вы описываете- есть явление дереализации, оно бывает даже у здоровых людей или с неврозом от стресса. И ваши дискусии с диванными патриотами есть способ компенсации, как и мое нытье впрочем.Причем мы с вами оба находимся в ситуации- "плохо, но недостаточно", не так ли? Недостаточно, что бы что-то радикально менять.Вы никогда не хотели, что бы стало значительно хуже, что бы можно было с чистой совестью выкопать глечик из-под грушки и просто свалить на*** и никогда не пожалеть о прошлом, так как прошлое окончательно погибло?Но пока не время, так как "недостаточно плохо", есть и свои плюсы, не так ли? Господар Вельзевула

Повідомлень: 1203 З нами з: 11.09.24 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз.

А з дітьми є конфлікт поколінь обично внукам лишають бо здоровя вже не те щоб правнуками цікавитись.А з дітьми є конфлікт поколінь а с внуками конфликта поколений нет? достаточно быть вашим дитём для конфликта? а с внуками конфликта поколений нет? достаточно быть вашим дитём для конфликта?

Ну кажуть же, що внуків люблять набагато сильніше чим дітей.

По-перше рідше бачать (не так вимотують нерви), по-друге як замахав внук - скинув батькам, нема необхідності терпіти))

Ну кажуть же, що внуків люблять набагато сильніше чим дітей.
По-перше рідше бачать (не так вимотують нерви), по-друге як замахав внук - скинув батькам, нема необхідності терпіти))
Ну і зрілі люди більш терпиміші і спокійніші, не псіхують по дрібязкам

Инфантилизм современных подростков отмечается многими исследователями, которые чаще всего оценивают это явление не как патологию «классического» инфантилизма, за которым стоит отставание в развитии и смещение возрастных особенностей, а как вариант нормативного развития, обусловленный рядом внешних социальных обстоятельств развития.



Основной проблемой личностного инфантилизма считается незрелость эмоционально-волевой сферы, которая выражается в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, а также в пониженной критичности по отношению к себе и повышенной требовательности к заботе.



Инфантилизму часто сопутствуют эгоцентризм и развитие компенсаторных реакций — фантазирование, уход от деятельности и др. Усиливающаяся в обществе объективная историческая тенденция к удлинению детства все больше распространяется на отрочество. В этой ситуации инфантилизм становится непосредственным следствием затягивающегося детства и специфических социальных отношений.



На "подростничество" распространяются особенности социальной ситуации развития, характерные для детства, а отношение взрослых к подростку все больше походит на отношение к ребенку.



Продленное детство, где нет обязанностей и ответственности, где ребенок защищен и его главная задача — «гармонично развиваться», А. В. Толстых представляет как явление неоднозначное. Парадокс детства состоит в том, что количественное его удлинение не ведет автоматически к качественному совершенствованию развития.



Выход, по мнению А. В.Толстых, надо искать в интенсификации развития по всем его параметрам — умственному, нравственному, гражданскому, общественно-политическому и, главное, трудовому [57].



Другой причиной роста инфантилизма подростков является специфическое отношение к детству и отрочеству как периоду подготовки к «настоящей жизни».



Возрастные этапы детства воспринимаются многими взрослыми пренебрежительно, как жизнь не настоящая, а период, который служит обеспечению решения задач взрослой жизни (подготовка, тренировка, получение знаний, которые будут нужны потом).



Тесно связан с инфантилизмом и такой феномен детско-родительских отношений в современных семьях, как гиперопека. Родители считают себя в праве определять не только приоритеты развития ребенка, но и принимать за него большинство решений: что одеть, с кем дружить, что читать, куда поступать и т.д. И хотя многие родители декларируют своей воспитательной целью самостоятельность, активность и успешность ребенка, средством достижения этой цели становится зависимость и пассивность. Инфантилизм современных подростков, как обобщает А. В. Толстых, «процветает благодаря некоторым особенностям времени: объективному процессу расширения временных рамок детства, распространившейся без меры родительской гиперопеки, тенденции к облегченному воспитанию. Это, так сказать, его феноменальное поле, совокупность внешних признаков и причин, вызывающих к жизни инфантильное самосознание» [57].



Тормозом развития является и удовлетворенность своим сегодняшним положением, своим возрастом. Если подросток не выходит за пределы своей личности, не развивается, экстраполируя себя в будущее, удовлетворенность трансформируется в косность и стагнацию. Желание стать взрослым, готовность принимать на себя ответственность современные подростки озвучивают все реже. Им комфортно в своем возрасте, и защищенное, предсказуемое существование вполне удовлетворяет их запросы. Wirująświatła

