|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 26 січ, 2026 00:01
Banderlog написав:
Вам не поняти, но я ніби вже вмер тіки іще даю ОЦУ по телефону і плачу комунальні та типу аліментів
там вмер. Якось трудно сприймати проблеми мирної жизні.
То что вы описываете- есть явление дереализации, оно бывает даже у здоровых людей или с неврозом от стресса. И ваши дискусии с диванными патриотами есть способ компенсации, как и мое нытье впрочем.
Причем мы с вами оба находимся в ситуации- "плохо, но недостаточно", не так ли? Недостаточно, что бы что-то радикально менять.
Вы никогда не хотели, что бы стало значительно хуже, что бы можно было с чистой совестью выкопать глечик из-под грушки и просто свалить на*** и никогда не пожалеть о прошлом, так как прошлое окончательно погибло?
Но пока не время, так как "недостаточно плохо", есть и свои плюсы, не так ли?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1203
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 00:04
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
обично внукам лишають бо здоровя вже не те щоб правнуками цікавитись.
А з дітьми є конфлікт поколінь
а с внуками конфликта поколений нет? достаточно быть вашим дитём для конфликта?
Ну кажуть же, що внуків люблять набагато сильніше чим дітей.
По-перше рідше бачать (не так вимотують нерви), по-друге як замахав внук - скинув батькам, нема необхідності терпіти))
Ну і зрілі люди більш терпиміші і спокійніші, не псіхують по дрібязкам
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17717
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2563 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 00:39
Инфантилизм современных подростков отмечается многими исследователями, которые чаще всего оценивают это явление не как патологию «классического» инфантилизма, за которым стоит отставание в развитии и смещение возрастных особенностей, а как вариант нормативного развития, обусловленный рядом внешних социальных обстоятельств развития.
Основной проблемой личностного инфантилизма считается незрелость эмоционально-волевой сферы, которая выражается в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, а также в пониженной критичности по отношению к себе и повышенной требовательности к заботе.
Инфантилизму часто сопутствуют эгоцентризм и развитие компенсаторных реакций — фантазирование, уход от деятельности и др. Усиливающаяся в обществе объективная историческая тенденция к удлинению детства все больше распространяется на отрочество. В этой ситуации инфантилизм становится непосредственным следствием затягивающегося детства и специфических социальных отношений.
На "подростничество" распространяются особенности социальной ситуации развития, характерные для детства, а отношение взрослых к подростку все больше походит на отношение к ребенку.
Продленное детство, где нет обязанностей и ответственности, где ребенок защищен и его главная задача — «гармонично развиваться», А. В. Толстых представляет как явление неоднозначное. Парадокс детства состоит в том, что количественное его удлинение не ведет автоматически к качественному совершенствованию развития.
Выход, по мнению А. В.Толстых, надо искать в интенсификации развития по всем его параметрам — умственному, нравственному, гражданскому, общественно-политическому и, главное, трудовому [57].
Другой причиной роста инфантилизма подростков является специфическое отношение к детству и отрочеству как периоду подготовки к «настоящей жизни».
Возрастные этапы детства воспринимаются многими взрослыми пренебрежительно, как жизнь не настоящая, а период, который служит обеспечению решения задач взрослой жизни (подготовка, тренировка, получение знаний, которые будут нужны потом).
Тесно связан с инфантилизмом и такой феномен детско-родительских отношений в современных семьях, как гиперопека. Родители считают себя в праве определять не только приоритеты развития ребенка, но и принимать за него большинство решений: что одеть, с кем дружить, что читать, куда поступать и т.д. И хотя многие родители декларируют своей воспитательной целью самостоятельность, активность и успешность ребенка, средством достижения этой цели становится зависимость и пассивность. Инфантилизм современных подростков, как обобщает А. В. Толстых, «процветает благодаря некоторым особенностям времени: объективному процессу расширения временных рамок детства, распространившейся без меры родительской гиперопеки, тенденции к облегченному воспитанию. Это, так сказать, его феноменальное поле, совокупность внешних признаков и причин, вызывающих к жизни инфантильное самосознание» [57].
Тормозом развития является и удовлетворенность своим сегодняшним положением, своим возрастом. Если подросток не выходит за пределы своей личности, не развивается, экстраполируя себя в будущее, удовлетворенность трансформируется в косность и стагнацию. Желание стать взрослым, готовность принимать на себя ответственность современные подростки озвучивают все реже. Им комфортно в своем возрасте, и защищенное, предсказуемое существование вполне удовлетворяет их запросы.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|14207
|
|