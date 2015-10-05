Современные тенденции социализации подростков Основные изменения в обществе, влияющие на молодежь, связаны с социальными, технологическими изменениями, урбанизацией, расслоением общества, ростом эмоциональной напряженности и влиянием средств массовой информации. Колоссальный технический прогресс принципиально меняет социальную сферу, наращивая темп жизни, ориентируя молодежь на новые формы взаимодействия и многократно расширяя поле общения. При этом в круг непосредственного общения подростка могут попадать люди разных стран и в юношеской среде толерантность становится реальностью, а не декларируемой нормой.



Саморегуляция современного подростка должна строиться в направлении удержания собственного Я в меняющихся контекстах, конструировании собственных смыслов и рефлексии собственного опыта как основы планирования дальнейшей жизни. Традиционные институты социализации эффективны при передаче традиционных же норм, знаний и ценностей, унаследованных от прошлых поколений. В ситуации постоянных изменений общественная система не только испытывает напряжение, но в силу своей ригидности перестает отвечать задачам адаптации личности в обществе.



Динамично меняющееся окружение требует появления новых, более гибких и оперативно реагирующих на изменения институтов социализации, в частности, роль семьи, как чутко реагирующего, сензитивного к социальным изменениям образования, вновь возрастает, а ригидная школьная система на данном этапе теряет свое воспитательное значение. Современные институты социализации должны быть направлены не столько на усвоение уже имеющихся в культуре знаний и навыков (их объемы становятся беспредельны), сколько на способность ставить и творчески решать актуальные задачи, с которыми еще не сталкивались прошлые поколения, гибко оперировать источниками информации и уметь учиться.



Социализация современных подростков должна ориентироваться на методы формирования личности, готовой адаптироваться в любой, даже абсолютно новой среде, личности, готовой успешно действовать в изменяющемся мире, не цепляясь за старые навыки, но опираясь на абсолютные ценности.



Нормы поведения и социальные ограничения меняются столь стремительно, что подростки с еще не сформировавшимися внутренними нормами и ограничениями иногда с трудом адаптируются к современной жизни.



Возрастает стрессогенность самого процесса социализации, который все больше связан для подростков с духовным вакуумом, порождаемым отсутствием четких ориентиров и универсальных ценностей. Растущая относительность общественного устройства усиливает противоречивость индивидуального выбора подростка и склоняет в пользу непринятия обязательств в отношении смысло жизненных ориентаций.



Социальные ориентиры все чаще обесцениваются и включение в общественную жизнь, в глобальном смысле, теряет свое значение. Социализация современных подростков связана и с удлинением периода зависимости от родителей.



Это вызвано многими причинами, среди которых технико-технологический прогресс, требующий длительной квалифицированной подготовки к трудовой деятельности, высокая конкуренция на рынке труда, безработица, меняющаяся структура эмоциональных отношений, препятствующая сепарации подростков от родителей.



Проблема «территориальной» зависимости, когда дети не имеют возможности проживать отдельно от родителей, даже выходя далеко за пределы подросткового возраста. Другой закономерностью является дифференциация процессов социализации, выделение, помимо традиционных, специальных институтов социализации (центры занятости, средства массовой информации, досуговые центры, спортивные секции, психологические консультации) и расширение количества агентов социализации, их целенаправленная подготовка.



Отдельные процессы социализации — воспитание, обучение, просвещение, адаптация — составляют отдельные институциональные системы, требующие организации, планирования, координации и систематического контроля со стороны государства. Обеспечение эффективности действия столь сложной и во многом инертной, дезинтегрированной системы чрезвычайно важна. Социализация в современном обществе, по словам И. С. Кона, все больше носит «вероятностно-стохастический» характер, а ее результаты становятся непрограммируемыми [30].



Вместе с тем рост функциональной организованности социализации приводит к компенсаторному повышению потребности личности в неформальных, нерегламентированных отношениях, особенно характерных для подростковой субкультуры.



Эмоционально-экспрессивное начало, ограничиваемое школой, семьей и взрослым сообществом в целом, выплескивается в неформальных объединениях подростков, а декларируемые задачи воспитания не достигаются прямыми («лобовыми») методами воздействия на подростков. Феномен социального инфантилизма становится все более распространенным. Основной проблемой является бегство подростков от выбора и ответственности за принятие решений.



Сохранение внутренней позиции ребенка при внешней ориентации на поведение взрослого позволяет подросткам избегать ответственности. При этом социальный инфантилизм отнюдь не означает социальной неприспособленности, а наоборот, чаще является субъективно успешным вариантом социализации.



Социально-психологический нигилизм, отрицание ценностей и идеалов — другой вариант социализации, по сути также свидетельствующий о незрелости подростка и его неготовности брать на себя ответственность за собственную жизнь. Негативизм предполагает не только отказ от идеалов предшествующих поколений, но и гипотетический поиск своих эталонов. Однако в реальности поиск самоутверждения ограничивается только отрицанием.



Социализация включает процесс освоения и присвоения социальных норм, когда следование норме проходит следующую логику развития: следование норме под воздействием взрослого, ориентация на оценки и ожидания значимых других, ориентация на собственные принципы. Социальная норма выполняет не только модельную функцию, являясь образцом должного поведения, но и функцию инструментальную регуляции групповых отношений.



Нормативная регуляция подростками социальных отношений изучалась в исследовании Ю.А. Тюменевой. Анализ предпочтений подростков выбора способа регуляции социальных отношений показал, что у мальчиков преобладают ответы нормативного способа регуляции социальных отношений, а на втором месте оказался силовой способ. Реже всего мальчики-подростки выбирали личностное воздействие на участников социальной ситуации. Девочки на протяжении всего подросткового возраста значимо чаще выбирают ответы с силовым и личностным способами регуляции социальных отношений [ Тюменева Ю.А. Нормативная регуляция подростками социальных отношений ]



Включение подростков в общество сопровождается интенсивным развитием их потребительской активности. Большая часть молодых людей имеет карманные деньги, а иногда и собственный небольшой доход, который они тратят в соответствии с представлениями о взрослой жизни. Социализация подростков предполагает включение и в экономическую жизнь. По данным отечественных исследований среди младших подростков около 20 % имеют пусть и не стабильный, но собственный заработок, а к 10 — 11 классам эта цифра возрастает до 30 % [76].



Свыше 30 % подростков, заканчивающих школу, готовы пожертвовать перспективой высшего образования, имей они возможность продуктивной экономической активности. В свою очередь, материальные возможности подростков делают их объектом интенсивного воздействия рекламы многочисленных компаний, которые стремятся не только продвигать на рынке свой товар, но и увязывают его потребление с определенным образом жизни. Тем самым формируются потребительские ценности подростков и их представления о взрослом существовании.



Предпочтения подростков являются фактором, определяющим значительную долю маркетинга товаров повседневного спроса и товаров, связанных с информационными технологиями.



Покупательские возможности подростков (в первую очередь за счет родителей) становятся все выше и большинство подростков имеют возможность делать самостоятельный выбор при покупке тех или иных товаров.



Как следствие, реклама, направленная на несовершеннолетних, чрезвычайно агрессивна, навязчива и становится одним из мощнейших социализационных факторов, диктующим как правильно жить, чем надо заниматься, что следует одевать, какую музыку слушать, с кем общаться и что покупать, чтобы быть «правильным», «стильным», «конкретным», «современным» и т.д.



В результате формирование ценностных ориентаций, позволяющих подросткам адекватно включаться в общество, чрезвычайно затруднено. Кроме того, подростки очень чувствительны к контрастам материальной обеспеченности людей и прекрасно осознают социальную ценность успешности, карьеры и материального процветания. Многочисленные зарубежные исследования говорят о том, что подростки становятся все более меркантильными, а ускоренный темп жизни формирует желание получить «все и сейчас».



Подростки стремятся сразу добиться тех же результатов, которых их родители добивались в течение жизни. Одновременно для многих молодых людей родительские достижения обесцениваются.



