|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:30
Если в начале становления формальных операций дети могут с трудом решить классическую логическую задачу: «Волосы Коли светлее, чем у Миши, но темнее, чем у Артема. У кого из них волосы темнее всех — у Коли, Миши или Артема?», то к концу периода подростки демонстрируют систематический подход в мышлении.
Е. Пил приводит описание рассуждений младших и старших подростков о следующем событии: «Только храбрым летчикам разрешается летать над высокими горами. Пилот одного истребителя, пролетая над Альпами, врезался в канатную дорогу и порвал главный трос, из-за чего несколько кабинок упали вниз на ледник. Погибло несколько человек». Дети с конкретно-операциональным мышлением отвечали примерно так: «Я думаю, этот пилот не очень хорошо летал».
Подростки, мышление которых уже соответствовало уровню формальных операций, рассуждали, высказывая серию гипотез: «Может быть, он не знал, что на его пути находится канатная дорога, или летел слишком низко. Возможно еще, что перед стартом или уже во время полета у него испортился компас, поэтому он сбился с курса и врезался в трос» [106].
Рациональное мышление позволяет подростку рассмотреть несколько причин события, проанализировав вероятность каждого из вариантов и сконструировать последовательность произошедшего. Масштабное изучение мышления подростков показало, что менее половины из них находится на уровне формально-логического мышления, а многие взрослые так и не достигают формальных операций и используют системное логическое мышление лишь в некоторых ситуациях.
Неспособность достичь формализации мышления обычно связана с ограниченностью интеллектуальных способностей различного генеза и нестимулирующим, обедненным культурным окружением. Анализируя данные Пиаже, исследователи подчеркивают, что подростков, с которыми работал мастер, окружала интеллектуально обогащенная среда (эрудированные люди, интеллектуальная деятельность, стимуляция познавательной активности), что позволило констатировать у большинства подростков развитое формальнологическое мышление.
При этом сам Пиаже считает, что способность к формально-логическому мышлению может проявляться не всегда, а лишь в значимых или вызывающих неподдельный интерес ситуациях.
Способность продуцировать идеи и развивать их также связана с достижением формальных операций. Только с появлением в мышлении символов второго уровня (символы для обозначения символов) дети начинают адекватно понимать метафоры, карикатуры и многозначность знакового мира сознания.
Способность отличить возможное от реального позволяет подростку не только понять, что значит быть взрослым, но и представить, каким он может стать, особенно в идеальных условиях. Постоянно сравнивая то, что есть, с тем, что могло бы быть, подростки становятся чрезвычайно критичны в отношении взрослых и превращаются в бунтарей-идеалистов.
Многие авторы считают, что полное развитие самосознания невозможно до тех пор, пока подросток не достигнет в своем когнитивном развитии стадии формальных операций. Благодаря гипотетико-дедуктивному мышлению адаптация подростка во взрослой жизни становится более полной и адекватной. Таким образом, стадия формальных операций задает следующие характеристики мышления.
„Логичность мышления: окончательное разделение формы и содержания знания, способность строить мысленные предположения о взаимном влиянии переменных и устанавливать причинноследственные отношения, учитывая все значимые факты.
Гипотетичность мышления: возникновение способности действовать с гипотезами, выдвигать и доказывать их, создавать идеи.
Комбинаторность мышления: формирование способности к комбинаторике (классификации классификаций), оперированию объектами, отношениями и предположениями; способность выявить связь между двумя и более переменными.
Обратимость мышления: достижение синтеза двух форм обратимости: инверсии (обратность) и реципрокности (взаимность), способность действовать в плане возможности, возвращаясь к исходной позиции и одновременно мысленно удерживать прямое и обратное действие.
Интроспективность мышления: способность размышлять о собственном мышлении, развитие интеллектуальной рефлексии.
Гибкость мышления: способность предлагать различные интерпретации событий и прослеживать логику рассуждений каждого из участников ситуации, децентрация.
Абстрактность мышления: развитие способности применять символы для замещения символов, формирование абстракции нового уровня как выход за границы возможного.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:04
самоперепрограмування
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42209
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:24
про секты будет интересно бандерлогу
flyman написав:
самоперепрограмування
Видео — это лекция профессора Цзяна Сюэциня (реконструированная с синтетическим голосом) о 21-дневном протоколе элитного перепрограммирования. Это шаг после "рас-программирования", чтобы стабилизировать поведение, восстановить контроль под давлением и предотвратить влияние среды. Лекция объясняет, почему мозг всегда работает по программам, и как элиты перепрограммируют принятие решений, игнорируя мотивацию или аффирмации.
Ключевые моменты:
- Недостаток новых программ приводит к дрейфу и нестабильности.
- Перепрограммирование фокусируется на скорости решений, толерантности к риску и реакции на неопределённость.
- 21-дневный цикл: Неделя 1 — прерывание автоматических паттернов; Неделя 2 — замена эмоций на критерии; Неделя 3 — тестирование под стрессом.
- Большинство терпит неудачу из-за избегания дискомфорта; успех даёт предсказуемое поведение.
Лекция подчёркивает, что контроль — предпосылка для рычагов влияния в системах.
Рас-программирование (deprogramming) — это термин из психологии и социальной работы, обозначающий процесс удаления или нейтрализации вредных убеждений, стереотипов или поведенческих паттернов, навязанных внешними факторами, такими как культы, манипулятивные группы, пропаганда или травматический опыт. Это не официальный медицинский термин, а скорее метод интервенции, часто используемый для помощи людям, вышедшим из сект или токсичных сред. Цель — помочь человеку восстановить критическое мышление и самостоятельность.
### Краткая история и контекст
- **Происхождение**: Термин популяризировал Тед Патрик в 1970-е годы в США как метод "вытаскивания" людей из религиозных культов (например, "Дети Бога" или сайентологии). Это включало изоляцию, беседы и конфронтацию с ложными убеждениями. В современном контексте (2020-е) это расширилось на де-программирование от экстремизма, зависимости от соцсетей или травм.
- **Методы**: Обычно включает когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), разговоры с экспертами и поддержку семьи. Не всегда добровольное — в прошлом иногда использовали принудительные методы, что вызвало этические споры.
- **В психологии**: Связан с концепцией "промывания мозгов" (brainwashing) и восстановлением автономии. В подростковом возрасте это может касаться удаления стереотипов из соцсетей или травм.
В видео, которое вы упоминали ранее (лекция о перепрограммировании), "рас-программирование" описывается как предварительный шаг для очистки от старых паттернов перед внедрением новых, программ поведения.
### Примеры методов де-программирования
Де-программирование (deprogramming) — это процесс помощи людям, подвергшимся манипуляции (часто в культах или токсичных группах), для восстановления критического мышления и автономии. Методы эволюционировали от принудительных (1970-е) к добровольным и эмпатичным (современные подходы). Ниже приведены ключевые примеры, основанные на психологических практиках. Важно отметить, что принудительные методы (классическое deprogramming) считаются устаревшими и неэтичными, часто приводящими к дополнительной травме, и запрещены в многих странах. Современные подходы фокусируются на добровольном участии, эмпатии и информации.
#### 1. **Классическое де-программирование (принудительный подход)**
- **Описание**: Это ранний метод (1970-е годы), разработанный Тедом Патриком. Человека изолируют (иногда принудительно, с похищением), удерживают в безопасном месте под присмотром, где де-программер, бывшие члены группы и семья предоставляют информацию о манипуляциях культа. Цель — прервать "промывание мозгов" через конфронтацию и факты. Процесс длится несколько дней, до "пробуждения" (или симуляции его).
- **Пример**: Человека держат в комнате, где обсуждают противоречия в учении группы, показывают видео или документы о вреде культа.
- **Критика**: Метод травматичен, нарушает права и может привести к юридическим проблемам (обвинения в похищении). К 1980-м годам он был заменён мягкими подходами.
#### 2. **Выходное консультирование (exit counseling)**
- **Описание**: Добровольный, некоэрсивный метод (с 1980-х годов). Человек встречается с консультантом (часто бывшим членом группы), который предоставляет информацию о механизмах контроля в культах, без давления. Фокус на образовании: объяснение тактик вербовки, манипуляции и негативных последствий. Процесс длится дни или недели, с акцентом на восстановление критического мышления.
- **Пример**: Консультант показывает, как группы используют "промывание мозгов" (гипноз, повторение, изоляцию), и помогает человеку увидеть противоречия в учении. Семья участвует, но без принуждения.
- **Критика**: Более этичный, но требует добровольного участия, что не всегда возможно в сильной манипуляции.
#### 3. **Стратегический интерактивный подход (Strategic Interactive Approach, SIA)**
- **Описание**: Современный метод (разработан Стивеном Хассаном в 1980–1990-е), фокусируется на эмпатии, доверии и вопросах. Вместо конфронтации — построение отношений с семьёй, где задают открытые вопросы, чтобы человек сам усомнился в убеждениях. Цель — восстановить "аутентичное я" через рефлексию, без изоляции.
- **Пример**: Поддерживать безопасные отношения, проявлять любопытство ("Почему ты думаешь так?"), предоставлять альтернативы (книги, видео о культах) и помогать найти "выходы" (поддержка после выхода). SIA отличает "культовое я" от "аутентичного", интегрируя здоровые части.
- **Критика**: Эффективный и этичный, но требует времени и подготовки; не всегда работает с глубоко индоктринированными.
#### 4. **Теоретические подходы (например, модель триединого мозга)**
- **Описание**: Анализ де-программирования через модель триединого мозга (рептильный, лимбический, неокортекс). Де-программеры стимулируют неокортекс (критическое мышление) через информацию, чтобы преодолеть эмоциональный контроль (лимбическая система).
- **Пример**: Показать противоречия в учении, чтобы "включить" рациональное мышление и снизить эмоциональную привязанность.
- **Критика**: Полезен для понимания, но слишком упрощённый; не всегда применяется на практике.
Эти методы используются в психологии для помощи жертвам манипуляции, но требуют профессионалов. Если это для личного случая, обратитесь к специалистам, таким как культ-эксперты или психотерапевты.
крч когнитивная терапия
### Книги Стивена Хассана: Обзор основных работ
Стивен Алан Хассен (Steven Alan Hassan, р. 1954) — американский психолог, консультант по выходу из деструктивных культов и автор нескольких книг о контроле сознания, манипуляции и де-программировании. Его работы основаны на личном опыте (он был членом секты Муна в юности) и профессиональной практике. Основные книги — это практические руководства по распознаванию и противостоянию культам. Ниже я кратко опишу ключевые из них, с акцентом на содержание, отзывы и критику. Его книги переведены на русский и доступны онлайн (например, на Koob.ru или Azbyka.ru).
#### 1. **"Борьба с культовым контролем сознания" (Combating Cult Mind Control, 1988, переиздана в 2015)**
- **Содержание**: Книга — бестселлер о механизмах контроля сознания в сектах. Хассен описывает свою историю в секте Муна, модель BITE (Behavior, Information, Thought, Emotion control) для анализа манипуляции и методы де-программирования. Это руководство по защите от культов, спасению близких и выздоровлению, с примерами из разных сект (сайентология, Муна и т.д.). Фокус на том, как культы используют психологию для удержания членов.
- **Отзывы зрителей**: Читатели хвалят за практичность и глазооткрывающий эффект: "Помогла понять, как секты манипулируют" (Reddit). Многие отмечают: "Книга спасла мою жизнь" от бывших членов сект. Рейтинг на Goodreads — 4.1/5 (из 1.5 тыс. отзывов).
- **Критика**: Положительная: Получила отзывы в "Lancet" и "American Journal of Psychiatry" как ценный ресурс. Отрицательная: Некоторые критики (в т.ч. из сект) обвиняют в предвзятости и "антирелигиозности". Современные рецензии отмечают устаревшие методы де-программирования, но хвалят модель BITE как актуальную.
#### 2. **"Освобождение от психологического насилия" (Releasing the Bonds: Empowering People to Think for Themselves, 2000)**
- **Содержание**: Продолжение первой книги, где Хассен представляет "Стратегический интерактивный подход" (SIA) — некоэрсивный метод помощи жертвам культов. Книга объясняет, как распознавать манипуляцию, строить доверие и помогать близким выходить из групп без принуждения. Примеры из практики, включая работу с семьями, и критика деструктивных сект. Фокус на эмпатии и образовании.
- **Отзывы зрителей**: Читатели ценят как "практическое руководство": "Ясная, точная книга с примерами" (Goodreads, рейтинг 3.9/5). Многие отмечают: "Помогла спасти друзей от сект".
- **Критика**: Положительная: "Лучший анализ контроля сознания без истерии" (рецензия на Azbyka.ru). Отрицательная: Некоторые видят в ней "слишком мягкий подход", предпочитая жёсткие методы; критики из религиозных групп обвиняют в "антикультизме".
#### 3. **"The Cult of Trump" (2019)**
- **Содержание**: Хассен применяет модель BITE к политическим феноменам, анализируя "культ" вокруг Дональда Трампа как пример массовой манипуляции. Книга объясняет, как риторика, СМИ и лидерство создают лояльность, сравнивая с сектами. Фокус на психологических механизмах и способах помощи "пострадавшим".
- **Отзывы зрителей**: Смешанные: Сторонники Трампа критикуют как "политическую атаку", противники хвалят: "Открывает глаза на манипуляцию" (Goodreads, 4.1/5).
- **Критика**: Положительная: "Актуальный анализ" в EU Reporter (2024). Отрицательная: Обвинения в предвзятости и "психологизации политики"; некоторые видят упрощение сложных феноменов.
Хассен продолжает публиковать обновления (например, в 2024 о "Twisted Beliefs"). Его книги — практические, но с психоаналитическим уклоном. Рекомендую начинать с "Борьбы с культовым контролем сознания" для понимания де-программирования.
Модель BITE (Behavior, Information, Thought, Emotion control) — это аналитическая рамка, разработанная американским психологом и экспертом по деструктивным культам Стивеном Хассаном. Она описана в его книгах, таких как "Combating Cult Mind Control" (1988, переиздана в 2015) и "Freedom of Mind" (2012). Модель предназначена для идентификации механизмов контроля сознания в группах, включая религиозные секты, политические движения, токсичные отношения или даже корпоративные культуры. Хассан подчёркивает, что такие группы манипулируют четырьмя аспектами человеческой психики, чтобы удерживать членов и подавлять критическое мышление. Модель не диагностическая, а инструмент для анализа и помощи жертвам.
### Компоненты модели BITE
Модель разделена на четыре категории контроля. Каждая включает конкретные тактики, которые Хассен иллюстрирует примерами из реальной практики.
1. **Контроль поведения (Behavior Control)**: Группа регулирует повседневные действия членов, чтобы ограничить свободу и создать зависимость. Примеры:
- Жёсткий распорядок дня (когда есть, спать, работать).
- Финансовый контроль (требование отдавать деньги или имущество).
- Изоляция от внешнего мира (запрет на общение с "неверующими").
- Физические наказания или поощрения за лояльность.
Цель — сделать поведение предсказуемым и подчинённым лидеру.
2. **Контроль информации (Information Control)**: Манипуляция доступом к данным, чтобы изолировать от альтернативных взглядов. Примеры:
- Лживые обещания или дезинформация о внешнем мире.
- Запрет на чтение "враждебных" источников (книги, СМИ).
- Исповедальные практики (члены делятся секретами, которые используются для шантажа).
- Пропаганда внутри группы (культ лидера как "спасителя").
Это создаёт "пузырь", где правда искажается.
3. **Контроль мышления (Thought Control)**: Перепрограммирование убеждений, чтобы подавить критику. Примеры:
- Дихотомия "мы vs. они" (группа — добро, внешний мир — зло).
- Мантраы, медитации или повторяющиеся фразы для подавления сомнений.
- Запрет на негативные мысли о лидере (самоцензура).
- "Thought-stopping" техники (например, молитвы для отвлечения от сомнений).
Цель — сделать мышление конформистским и лояльным.
4. **Контроль эмоций (Emotion Control)**: Манипуляция чувствами для создания зависимости. Примеры:
- Вызывание вины или страха (угрозы ада, изгнания).
- Любовь-бомбардировка (избыточная похвала для новичков).
- Контроль отношений (запрет на "неподходящие" связи).
- Эмоциональное выгорание через интенсивные практики.
Это делает членов эмоционально зависимыми от группы.
### Применение модели
Хассан использует BITE для анализа групп: чем больше элементов, тем деструктивнее группа. Модель применяется в терапии (выходное консультирование), образовании и юридических делах. В "The Cult of Trump" (2019) он применяет её к политическим движениям, показывая, как риторика создаёт эмоциональный контроль. В контексте подростков модель помогает распознавать манипуляцию в онлайн-группах или токсичных отношениях.
Если нужны книги Хассана для чтения, рекомендую начать с "Combating Cult Mind Control" — она основная.
беда этих теорий в их излишней ментальности. счастье, радость, доброту, любовь-морковь и прочие высшие эмоции невозможно осознать и смоделировать умом. Хоть 500 книг об этом прочитай. Практика психологии не в том чтобы дать человеку как можно больше знаний. Иногда избыточные знания бывают вредны.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:44
Фильм Ролана Быкова «Пропало лето» (1963) снимался в Карпатах, в частности, в селе Ужок (Закарпатская область, Украина), ставшем колоритным фоном для приключений юных героев, а также использовались местные железнодорожные станции для сцен с поездом.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 25 січ, 2026 11:16
Пісня про руйнування пост-ялтинського світоустрою
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5182
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:47
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5324
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1183 раз.
- Подякували: 2082 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 01:08
Художественный фильм «Чехарда» (1987) — комедия снятая на Киностудии им. А. Довженко. Съемки фильма проходили в Киеве .
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:40
приятная легкая музыка
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 27 січ, 2026 16:53
Современные тенденции социализации подростков Основные изменения в обществе, влияющие на молодежь, связаны с социальными, технологическими изменениями, урбанизацией, расслоением общества, ростом эмоциональной напряженности и влиянием средств массовой информации. Колоссальный технический прогресс принципиально меняет социальную сферу, наращивая темп жизни, ориентируя молодежь на новые формы взаимодействия и многократно расширяя поле общения. При этом в круг непосредственного общения подростка могут попадать люди разных стран и в юношеской среде толерантность становится реальностью, а не декларируемой нормой.
Саморегуляция современного подростка должна строиться в направлении удержания собственного Я в меняющихся контекстах, конструировании собственных смыслов и рефлексии собственного опыта как основы планирования дальнейшей жизни. Традиционные институты социализации эффективны при передаче традиционных же норм, знаний и ценностей, унаследованных от прошлых поколений. В ситуации постоянных изменений общественная система не только испытывает напряжение, но в силу своей ригидности перестает отвечать задачам адаптации личности в обществе.
Динамично меняющееся окружение требует появления новых, более гибких и оперативно реагирующих на изменения институтов социализации, в частности, роль семьи, как чутко реагирующего, сензитивного к социальным изменениям образования, вновь возрастает, а ригидная школьная система на данном этапе теряет свое воспитательное значение. Современные институты социализации должны быть направлены не столько на усвоение уже имеющихся в культуре знаний и навыков (их объемы становятся беспредельны), сколько на способность ставить и творчески решать актуальные задачи, с которыми еще не сталкивались прошлые поколения, гибко оперировать источниками информации и уметь учиться.
Социализация современных подростков должна ориентироваться на методы формирования личности, готовой адаптироваться в любой, даже абсолютно новой среде, личности, готовой успешно действовать в изменяющемся мире, не цепляясь за старые навыки, но опираясь на абсолютные ценности.
Нормы поведения и социальные ограничения меняются столь стремительно, что подростки с еще не сформировавшимися внутренними нормами и ограничениями иногда с трудом адаптируются к современной жизни.
Возрастает стрессогенность самого процесса социализации, который все больше связан для подростков с духовным вакуумом, порождаемым отсутствием четких ориентиров и универсальных ценностей. Растущая относительность общественного устройства усиливает противоречивость индивидуального выбора подростка и склоняет в пользу непринятия обязательств в отношении смысло жизненных ориентаций.
Социальные ориентиры все чаще обесцениваются и включение в общественную жизнь, в глобальном смысле, теряет свое значение. Социализация современных подростков связана и с удлинением периода зависимости от родителей.
Это вызвано многими причинами, среди которых технико-технологический прогресс, требующий длительной квалифицированной подготовки к трудовой деятельности, высокая конкуренция на рынке труда, безработица, меняющаяся структура эмоциональных отношений, препятствующая сепарации подростков от родителей.
Проблема «территориальной» зависимости, когда дети не имеют возможности проживать отдельно от родителей, даже выходя далеко за пределы подросткового возраста. Другой закономерностью является дифференциация процессов социализации, выделение, помимо традиционных, специальных институтов социализации (центры занятости, средства массовой информации, досуговые центры, спортивные секции, психологические консультации) и расширение количества агентов социализации, их целенаправленная подготовка.
Отдельные процессы социализации — воспитание, обучение, просвещение, адаптация — составляют отдельные институциональные системы, требующие организации, планирования, координации и систематического контроля со стороны государства. Обеспечение эффективности действия столь сложной и во многом инертной, дезинтегрированной системы чрезвычайно важна. Социализация в современном обществе, по словам И. С. Кона, все больше носит «вероятностно-стохастический» характер, а ее результаты становятся непрограммируемыми [30].
Вместе с тем рост функциональной организованности социализации приводит к компенсаторному повышению потребности личности в неформальных, нерегламентированных отношениях, особенно характерных для подростковой субкультуры.
Эмоционально-экспрессивное начало, ограничиваемое школой, семьей и взрослым сообществом в целом, выплескивается в неформальных объединениях подростков, а декларируемые задачи воспитания не достигаются прямыми («лобовыми») методами воздействия на подростков. Феномен социального инфантилизма становится все более распространенным. Основной проблемой является бегство подростков от выбора и ответственности за принятие решений.
Сохранение внутренней позиции ребенка при внешней ориентации на поведение взрослого позволяет подросткам избегать ответственности. При этом социальный инфантилизм отнюдь не означает социальной неприспособленности, а наоборот, чаще является субъективно успешным вариантом социализации.
Социально-психологический нигилизм, отрицание ценностей и идеалов — другой вариант социализации, по сути также свидетельствующий о незрелости подростка и его неготовности брать на себя ответственность за собственную жизнь. Негативизм предполагает не только отказ от идеалов предшествующих поколений, но и гипотетический поиск своих эталонов. Однако в реальности поиск самоутверждения ограничивается только отрицанием.
Социализация включает процесс освоения и присвоения социальных норм, когда следование норме проходит следующую логику развития: следование норме под воздействием взрослого, ориентация на оценки и ожидания значимых других, ориентация на собственные принципы. Социальная норма выполняет не только модельную функцию, являясь образцом должного поведения, но и функцию инструментальную регуляции групповых отношений.
Нормативная регуляция подростками социальных отношений изучалась в исследовании Ю.А. Тюменевой. Анализ предпочтений подростков выбора способа регуляции социальных отношений показал, что у мальчиков преобладают ответы нормативного способа регуляции социальных отношений, а на втором месте оказался силовой способ. Реже всего мальчики-подростки выбирали личностное воздействие на участников социальной ситуации. Девочки на протяжении всего подросткового возраста значимо чаще выбирают ответы с силовым и личностным способами регуляции социальных отношений [ Тюменева Ю.А. Нормативная регуляция подростками социальных отношений ]
Включение подростков в общество сопровождается интенсивным развитием их потребительской активности. Большая часть молодых людей имеет карманные деньги, а иногда и собственный небольшой доход, который они тратят в соответствии с представлениями о взрослой жизни. Социализация подростков предполагает включение и в экономическую жизнь. По данным отечественных исследований среди младших подростков около 20 % имеют пусть и не стабильный, но собственный заработок, а к 10 — 11 классам эта цифра возрастает до 30 % [76].
Свыше 30 % подростков, заканчивающих школу, готовы пожертвовать перспективой высшего образования, имей они возможность продуктивной экономической активности. В свою очередь, материальные возможности подростков делают их объектом интенсивного воздействия рекламы многочисленных компаний, которые стремятся не только продвигать на рынке свой товар, но и увязывают его потребление с определенным образом жизни. Тем самым формируются потребительские ценности подростков и их представления о взрослом существовании.
Предпочтения подростков являются фактором, определяющим значительную долю маркетинга товаров повседневного спроса и товаров, связанных с информационными технологиями.
Покупательские возможности подростков (в первую очередь за счет родителей) становятся все выше и большинство подростков имеют возможность делать самостоятельный выбор при покупке тех или иных товаров.
Как следствие, реклама, направленная на несовершеннолетних, чрезвычайно агрессивна, навязчива и становится одним из мощнейших социализационных факторов, диктующим как правильно жить, чем надо заниматься, что следует одевать, какую музыку слушать, с кем общаться и что покупать, чтобы быть «правильным», «стильным», «конкретным», «современным» и т.д.
В результате формирование ценностных ориентаций, позволяющих подросткам адекватно включаться в общество, чрезвычайно затруднено. Кроме того, подростки очень чувствительны к контрастам материальной обеспеченности людей и прекрасно осознают социальную ценность успешности, карьеры и материального процветания. Многочисленные зарубежные исследования говорят о том, что подростки становятся все более меркантильными, а ускоренный темп жизни формирует желание получить «все и сейчас».
Подростки стремятся сразу добиться тех же результатов, которых их родители добивались в течение жизни. Одновременно для многих молодых людей родительские достижения обесцениваются.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31371
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3517 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 27 січ, 2026 17:30
Сибарит написав:
Коллеги!
Вам не кажется, что вы спорите о том, что важнее в бутерброде: хлеб или масло?
Для выдающихся результатов должны совпасть и природные возможности, и мотивация.
Я про теж і писав: природні можливості задають межі яких можна досягнути (скажімо, в Усейна Болта ліміт 9.5 сек, а в мене - 15 сек), оточення визначає ліміти ресурсів, які можна витратити для досягнення (скільки часу на тренування, яке харчування, яка обув), а мотивація - коефіцієнт ефективності витрачання ресурсів (чи не буду сидіти на лавочці половину тренування і чи не буду курити за гаражами...).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5853
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|14272
|
|