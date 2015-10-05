Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 901902903904 Додано: П'ят 06 лют, 2026 16:41 У мережі шириться критика через нібито зниження шлюбного віку в Україні до 14 років. У Верховній Раді відреагували на скандал і пояснили, як змінять проект нового Цивільного кодексу.



Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.



Спікер парламенту поділився, що у мережі шириться критика "положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років".



Йдеться про проект нового Цивільного кодексу України, який найближчим часом можуть винести на розгляд ВРУ.



"Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", - повідомив Стефанчук.



Він зауважив, що така норма "точно не має спонукального характеру" - "аби укладали шлюб з 14 років".



"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень", - розповів політик.



Перше, за його словами, - це факт:



або народження дитини в особи, яка досягла 14 років;

або її вагітності.

Друге - наявність рішення суду.



"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька чи матері", - наголосив Стефанчук.



Він додав, що "юридичні аргументи тут - однозначні".



"Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині", - повідомив очільник парламенту.



Підсумовуючи вищесказане він констатував: "цієї норми у проекті не буде".



"Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію", - підсумував посадовець.

природа предусмотрела возможность стать мамой в 14 остальное решение самой мамы. Афигеть как общество диктует как нужно будущей маме распоряжаться своей фертильностью. Я не то чтобы поддерживаю, это вообще личное дело каждого, запреты тут неуместны. Мамы в 14 всегда были и будут. природа предусмотрела возможность стать мамой в 14 остальное решение самой мамы. Афигеть как общество диктует как нужно будущей маме распоряжаться своей фертильностью. Я не то чтобы поддерживаю, это вообще личное дело каждого, запреты тут неуместны. Мамы в 14 всегда были и будут. Wirująświatła

Повідомлень: 31482 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2536 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:19 косят под взрослых

Wirująświatła

Повідомлень: 31482 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2536 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 901902903904 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 14379

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34